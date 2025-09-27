ETV Bharat / state

दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी की तट पर रहेगी खास निगरानी, डीसी-एसपी ने पंडाल और घाटों का लिया जायजा

मूर्ति विसर्जन के लेकर पलामू डीसी और एसपी ने अधिकारियों को विसर्जन स्थल पर बैरिकेडिंग और निगरानी रखने के निर्देश जारी किए हैं.

Durga Puja Festival 2025
पलामू डीसी और एसपी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2025 at 4:41 PM IST

2 Min Read
पलामू: दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान नदियों के तट पर पलामू जिला प्रशासन की खास नजर रहेगी. इस दौरान गोताखोर तैनात किए जाएंगे और विसर्जन स्थल को बैरिकेडिंग की जाएगी. दरअसल लगातार बारिश के बीच सभी नदियों में पानी भरा हुआ है. जिस वजह से जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है और कई इलाकों में गोताखोरों को तैनात करने का निर्णय लिया गया है.

पलामू डीसी और एसपी ने कोयल नदी और पूजा पंडालों का किया निरीक्षण

ग्रामीण इलाकों में स्थानीय गोताखोरों की तैनाती की जाएगी. दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर पलामू डीसी समीरा एस और एसपी रीष्मा रमेशन ने शनिवार को मेदिनीनगर के कोयल नदी के तटवर्ती क्षेत्र एवं पूजा पंडाल का निरीक्षण किया. शुक्रवार को दोनों अधिकारियों ने छतरपुर अनुमंडल क्षेत्र में पूजा पंडाल का निरीक्षण किया था. इसी निरीक्षण के क्रम में कोयल नदी के तटवर्ती क्षेत्र में गोताखोर को तैनात करने का निर्णय लिया गया है और सभी अधिकारियों को विसर्जन स्थल पर बैरिकेडिंग करने एवं निगरानी रखने का निर्देश जारी किए हैं.

पलामू की डीसी और एसपी का बयान (Etv Bharat)

महिला एवं पुरुष के लिए अलग-अलग कतार बनाई जाएंः डीसी और एसपी

निरीक्षण के बाद दोनों अधिकारियों ने कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए हैं. सभी पूजा समितियों से कहा गया है कि एंट्री और एग्जिट गेट अलग-अलग रखे जाएं. भीड़ नियंत्रण के लिए महिला एवं पुरुष के लिए अलग-अलग कतार बनाई जाएं. प्रत्येक पूजा पंडाल में बलों की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की जाए. डीसी समीर एस ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों की अपेक्षा इस बार नदी में अधिक पानी एवं उसका करंट है. इसलिए सभी से अनुरोध किया गया है कि जो भी गाइडलाइंस जारी की जांएगी उसका पालन करें.

पूजा की तैयारी को लेकर कई बिंदुओं पर निर्णय लिए गए हैं. सब स्थानों पर बैरिकेडिंग की जाएगी. एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि दुर्गा पूजा को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. साथ ही साथ समितियों को कई निर्देश जारी किए गए हैं.

TAGGED:

पलामू में मूर्ति विसर्जनPALAMU DC AND SPCAUTION DURING IDOL IMMERSIONदुर्गा पूजा महोत्सव 2025DURGA PUJA FESTIVAL 2025

