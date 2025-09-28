ETV Bharat / state

अंजली अरोड़ा के साथ झूमा पलामू! कार्यक्रम में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर रहे मौजूद

पलामू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की महिला विंग ने डांडिया नाइट का आयोजन किया, जिसमें सोशल मीडिया स्टार अंजलि अरोड़ा ने धूम मचा दी.

DANDIYA NIGHT WITH ANJALI ARORA
कार्यक्रम प्रस्तुत करती अंजलि अरोड़ा (Etv Bharat)
Published : September 28, 2025 at 10:03 AM IST

पलामू: सोशल मीडिया स्टार अंजलि अरोड़ा के साथ शनिवार को पूरा पलामू झूमा. दरअसल पलामू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की महिला विंग ने डांडिया नाइट का आयोजन किया था. डांडिया नाइट का उद्घाटन झारखंड सरकार के वित्तमंत्री राधा कृष्ण किशोर, पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम, पांकी के विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता, मेदिनीनगर के प्रथम मेयर अरुणा शंकर ने किया.

माता रानी से प्रार्थना है कि झारखंड में वित्त की कमी नहीं होः वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर

इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि वह माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि झारखंड में वित्त की कमी नहीं हो. पलामू चैंबर ऑफ कॉमर्स का इस तरह सांस्कृतिक आयोजन काफी सराहनीय है. उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से इलाके का माहौल बदल रहा है. पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम एवं पांकी विधायक डॉ. शशिभूषण मेहता ने कहा कि पलामू चैंबर ऑफ कॉमर्स का यह सराहनीय आयोजन है.

पलामू में डांडिया नाइट कार्यक्रम (ईटीवी भारत)

सोशल मीडिया स्टार अंजलि अरोड़ा ने मचाई धूम

डांडिया नाइट मेदिनीनगर के गांधी मैदान में आयोजित हुआ. सोशल मीडिया स्टार अंजलि अरोड़ा में पलामू के लोगों से साथ डांडिया खेला और लोगों से कहा कि वह पहली बार झारखंड आई हैं और इतनी भीड़ रहेगी उन्हें उम्मीद नही थी.

पलामू में डांडिया करती महिलाएं (Etv Bharat)

पिछले तीन वर्षों से कर रहा है आयोजन

डांडिया नाइट का आयोजन पलामू चैंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की महिला विंग पिछले तीन वर्षों से लगातार कर रही है. मेदिनीनगर के प्रथम मेयर अरुणा शंकर एवं चेंबर अध्यक्ष आनंद शंकर के पहल पर महिला विंग पलामू के इलाके में बदलाव की जिम्मेदारी उठा रही है.

पलामू में डांडिया करती महिलाएं (Etv Bharat)

