जैसलमेर पहुंची पैलेस ऑन व्हील्स, विदेशी सैलानियों का हुआ पारंपरिक स्वागत
जैसलमेर में ढोल-नगाड़ों और तिलक से विदेशी सैलानियों का अभिनंदन किया गया. पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन आधुनिक सुविधाओं संग राजस्थान की संस्कृति दिखा रही है.
Published : September 21, 2025 at 1:56 PM IST
जैसलमेर: स्वर्णनगरी पहुंची विश्वप्रसिद्ध पैलेस ऑन व्हील्स के यात्रियों का जोरदार स्वागत किया गया. पहियों पर चलते इस महल जैसी शाही ट्रेन के जैसलमेर पहुंचने पर विदेशी सैलानियों का ढोल-नगाड़ों की थाप, पारंपरिक तिलक और आरती से स्वागत किया गया. राजस्थान की संस्कृति और आत्मीयता देखकर पर्यटकों के चेहरे खुशी से दमक उठे.
विदेशी मेहमानों का पारंपरिक स्वागत: इस सीजन के पहले फेरे में करीब 40 पर्यटक शामिल हुए. इनमें 30 अमेरिका से, जबकि बाकी यूरोप और अन्य देशों से पहुंचे. जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर लोक कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत किए और शहनाई-ढोल नगाड़ों की मधुर धुन से माहौल शाही हो उठा. मेहमानों का तिलक लगाकर अभिनंदन किया गया और पगड़ी पहनाई गई. उन्होंने कैमरों और मोबाइल में इन यादगार लम्हों को संजोया.
ट्रेन का विशेष सफर: पैलेस ऑन व्हील्स का सफर नई दिल्ली से शुरू होकर जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर से गुजरते हुए जैसलमेर पहुंचा. यहां से सैलानी किला, हवेलियों और मरुस्थल की संस्कृति का अनुभव करेंगे. आगे यह यात्रा जोधपुर, भरतपुर और आगरा के बाद दिल्ली में समाप्त होगी.
शाही अंदाज और आधुनिक सुविधाएं: 26 जनवरी 1982 को शुरू हुई पैलेस ऑन व्हील्स विदेशी सैलानियों के बीच सबसे लोकप्रिय लग्जरी ट्रेन मानी जाती है. कोविड काल में दो साल ठप रहने के बाद 2022 में यह फिर से शुरू हुई. इस सीजन में 33 फेरे प्रस्तावित हैं और 50 फीसदी से ज्यादा बुकिंग पहले ही हो चुकी है. निजीकरण के बाद ट्रेन को नए कलेवर और आधुनिक सुविधाओं से सजाया गया है.
ट्रेन के 14 सैलून राजस्थान की 14 रियासतों और राजघरानों पर आधारित हैं. हर सैलून की सजावट संबंधित शहर की कला और शिल्प को दर्शाती है. जैसलमेर आगमन को पर्यटन विशेषज्ञ जिले की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान मान रहे हैं. यहां के किले, हवेलियां, गड़ीसर झील और थार मरुस्थल की सफारी पर्यटकों को लंबे समय तक याद रहेंगे.
पर्यटन को नई गति: पर्यटन आयुक्त एवं RTDC की प्रबंध निदेशक रुक्मणी रियार ने इस ट्रेन को दिल्ली से हरी झंडी दिखाई थी. उन्होंने कहा कि यह ट्रेन राजस्थान की शान है और सात दिन की यात्रा में सैलानियों को राज्य की अनूठी धरोहरों से रूबरू कराती है. विशेषज्ञों का मानना है कि पैलेस ऑन व्हील्स से स्थानीय होटल, गाइड और हैंडीक्राफ्ट उद्योग को भी लाभ मिलेगा.
