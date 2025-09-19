ETV Bharat / state

दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर डीसी और एसपी की बैठक, सरकार के गाइडलाइन फॉलो करने का निर्देश

पाकुड़ में दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर डीसी और एसपी ने बैठक की.

Pakur DC and SP meeting regarding preparations for Durga Puja 2025
दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर पाकुड़ डीसी और एसपी की बैठक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 19, 2025 at 9:45 PM IST

3 Min Read
पाकुड़: जिला में दुर्गा पूजा की तैयारियों सहित विधि-व्यवस्था को लेकर डीसी और एसपी ने बैठक की. इसमें जिला के सिविल और पुलिस अधिकारियों सहित पूजा कमेटी के अध्यक्ष सचिवों के साथ बैठक की. जिसमें आवश्यक दिशा निर्देश देने के साथ ही सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को फॉलो करने का निर्देश दिया गया.

इस बैठक में मौजूद दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष, सचिवों को सरकार के स्तर से पूजा को लेकर जारी गाइडलाइन के बारे में बताया गया. साथ ही इसका शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की डीसी एसपी ने किया.

जानकारी देते डीसी और एसपी (ETV Bharat)

इस बैठक में डीसी और एसपी ने बाधा एवं दुर्घटना रहित दुर्गा पूजा सम्पन्न कराने में प्रशासन को सहयोग करने की अपील की. यहां मौजूद पूजा समितियों के प्रतिनिधियों से पूजा एवं विसर्जन के दौरान डीजे का उपयोग नहीं करने, सभी पंडालों में सीसीटीवी, अग्निशमन का इंतजाम करने को लेकर जानकारी साझा की गयी.

इसके साथ पुरुष एवं महिला श्रद्धालुओं के लिए प्रतिमा दर्शन को लेकर अलग अलग व्यवस्था सुनिश्चित करने, आपत्तिजनक गाना नहीं बजाने, अफवाहों पर ध्यान नहीं देने, पूजा कमेटी के प्रतिनिधियों के लिए पहचान पत्र जारी करने, पूजा सम्पन्न होने तक दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी एवं प्रशासन से बेहतर समन्वय बनाये रखने की अपील की गयी. साथ ही त्योहार के मौके पर प्रशासन के स्तर से किये जाने वाले इंतजामो के अलावें सुरक्षा इंतजामों की जानकारी डीसी एसपी ने दी.

इस बैठक में मौजूद लोगों ने दुर्गा पूजा के मौके पर आवागमन की व्यवस्था दुरुस्त रखने, पानी बिजली की आपूर्ति दुरुस्त रखने, साफ सफाई सहित शहर के खराब पड़े लाइट को ठीक कराने की ओर डीसी-एसपी का ध्यान आकृष्ट कराया गया. बैठक में मौजूद लोगों से आपसी भाई चारे के साथ दुर्गा पूजा मनाने की अपील की गयी.

Pakur DC and SP meeting with officials to discuss preparations for Durga Puja 2025
अधिकारियों और पूजा समिति के सदस्यों के साथ डीसी-एसपी की बैठक (ETV Bharat)

इस बैठक में एसपी ने दुर्गा पूजा के मौके पर सुरक्षा इतजाम पुख्ता रखने के साथ ही जिला की शांति व्यवस्था में बाधा डालने वाला के साथ कड़ाई से पेश आने की बात कही. एसपी ने कहा कि जिला के 6 प्रखंडों में 133 स्थानों में दुर्गा पूजा होगी जबकि एक स्थान पर रावण दहन होना है और उक्त सभी पूजा पंडालो एवं मंदिरो में जिला बल, पुलिस पदाधिकारी, दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किये जायेंगे एवं 200 होमगार्ड के जवानों के अलावा नवनियुक्त चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी.

एसपी ने कहा कि पूजा के दौरान शांति व्यवस्था को भंग करने वाले उपद्रवियों से पुलिस सख्ती से निपटेगी. साथ ही सोशल मीडिया पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी. एसपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी करते पाया गया तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

Pakur DC and SP meeting with officials to discuss preparations for Durga Puja 2025
दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर डीसी और एसपी की बैठक (ETV Bharat)

इस मौके पर डीडीसी महेश कुमार संथालिया, अपर समाहर्ता जेम्स सुरीन, एसडीओ साइमन मराण्डी, डीटीओ, सिविल सर्जन, एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ, पुलिस निरीक्षक सभी थानों एवं आउटपोस्ट के प्रभारी, सभी पूजा समितियों के अध्यक्ष, सचिव मौजूद रहे.

