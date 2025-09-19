ETV Bharat / state

दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर डीसी और एसपी की बैठक, सरकार के गाइडलाइन फॉलो करने का निर्देश

पाकुड़: जिला में दुर्गा पूजा की तैयारियों सहित विधि-व्यवस्था को लेकर डीसी और एसपी ने बैठक की. इसमें जिला के सिविल और पुलिस अधिकारियों सहित पूजा कमेटी के अध्यक्ष सचिवों के साथ बैठक की. जिसमें आवश्यक दिशा निर्देश देने के साथ ही सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को फॉलो करने का निर्देश दिया गया.

इस बैठक में मौजूद दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष, सचिवों को सरकार के स्तर से पूजा को लेकर जारी गाइडलाइन के बारे में बताया गया. साथ ही इसका शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की डीसी एसपी ने किया.

जानकारी देते डीसी और एसपी (ETV Bharat)

इस बैठक में डीसी और एसपी ने बाधा एवं दुर्घटना रहित दुर्गा पूजा सम्पन्न कराने में प्रशासन को सहयोग करने की अपील की. यहां मौजूद पूजा समितियों के प्रतिनिधियों से पूजा एवं विसर्जन के दौरान डीजे का उपयोग नहीं करने, सभी पंडालों में सीसीटीवी, अग्निशमन का इंतजाम करने को लेकर जानकारी साझा की गयी.

इसके साथ पुरुष एवं महिला श्रद्धालुओं के लिए प्रतिमा दर्शन को लेकर अलग अलग व्यवस्था सुनिश्चित करने, आपत्तिजनक गाना नहीं बजाने, अफवाहों पर ध्यान नहीं देने, पूजा कमेटी के प्रतिनिधियों के लिए पहचान पत्र जारी करने, पूजा सम्पन्न होने तक दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी एवं प्रशासन से बेहतर समन्वय बनाये रखने की अपील की गयी. साथ ही त्योहार के मौके पर प्रशासन के स्तर से किये जाने वाले इंतजामो के अलावें सुरक्षा इंतजामों की जानकारी डीसी एसपी ने दी.

इस बैठक में मौजूद लोगों ने दुर्गा पूजा के मौके पर आवागमन की व्यवस्था दुरुस्त रखने, पानी बिजली की आपूर्ति दुरुस्त रखने, साफ सफाई सहित शहर के खराब पड़े लाइट को ठीक कराने की ओर डीसी-एसपी का ध्यान आकृष्ट कराया गया. बैठक में मौजूद लोगों से आपसी भाई चारे के साथ दुर्गा पूजा मनाने की अपील की गयी.