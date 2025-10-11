पाकिस्तानी जासूस को कोर्ट में किया पेश, आरोपी 3 दिन के रिमांड पर, मोबाइल से मिले सुराग
जासूसी के आरोप में गिरफ्तार मंगत सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई खुफिया जानकारी पाकिस्तान के साथ साझा की थी.
Published : October 11, 2025 at 6:39 PM IST
जयपुर: पाकिस्तानी आईएसआई जासूस मंगत सिंह को राजस्थान इंटेलिजेंस ने जयपुर न्यायालय में पेश किया. कोर्ट में पेशी के दौरान कड़ी सुरक्षा इंतजाम किए गए. कोर्ट ने आरोपी को 3 दिन पुलिस रिमांड पर दिया है. राजस्थान इंटेलिजेंस ने शुक्रवार को अलवर में जासूस मंगत सिंह को गिरफ्तार किया था. राजस्थान इंटेलिजेंस को आरोपी के मोबाइल फोन में कई अहम सुराग मिले हैं. अलग-अलग ट्रांजैक्शन भी मिले हैं. मंगत सिंह काफी लंबे समय से आईएसआई के संपर्क में था. अपने एरिया में सिद्ध पुरुष के नाम से प्रसिद्ध आरोपी ने कई खुफिया जानकारियां पाकिस्तान के साथ शेयर की थी.
सूचना देने के बदले मिले पैसे: स्पेशल पीपी सुदेश कुमार ने बताया कि पाकिस्तानी जासूस मंगत सिंह को शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से 3 दिन पुलिस रिमांड दिया गया है. इस दौरान पुलिस आरोपी से सख्ती के साथ पूछताछ करेगी. आरोपी सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के साथ कई खुफिया जानकारियां साझा कर रहा था. भारत की खुफिया जानकारी भेजने के बदले उसे रुपए मिल रहे थे. आरोपी हनीट्रैप का शिकार हो रहा था. पाकिस्तानी आईएसआई एजेंसी के टच में रहे मंगत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई खुफिया जानकारी पाकिस्तान के साथ साझा की थी. ऑपरेशन सिंदूर से पहले आरोपी ने पहलगाम हमले को लेकर भी पाकिस्तान के साथ बात की थी.
दूसरों के मोबाइल फोन में भी डलवाए रुपए: उन्होंने बताया कि आरोपी के मोबाइल फोन और अकाउंट से कई ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं. यह ट्रांजैक्शन पाकिस्तानी आईएसआई की ओर से करवाए जा रहे थे. मंगत सिंह ने अपने और दूसरों के मोबाइल फोन में भी रुपए डलवाए थे. आरोपी के मोबाइल को एफएसएल के लिए भेजा गया है. आरोपी के मोबाइल फोन में ईशा शर्मा और ईशा घोष नाम की महिला के नंबर मिले हैं. आरोपी के मोबाइल फोन को एफएसएल के लिए भेजा गया है. एफएसएल जांच आने के बाद मोबाइल से कई राज खुलेंगे. कई दिनों से राजस्थान इंटेलिजेंस की टीम आरोपी पर नजर रख रही थी. संदिग्ध गतिविधियां पाए जाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया.
हनीट्रैप से फंसाया आरोपी को: राजस्थान इंटेलिजेंस के अधिकारियों के मुताबिक राजस्थान इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले अलवर निवासी मंगत सिंह को शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत गिरफ्तार किया. अलवर अति महत्वपूर्ण सामरिक और संवेदनशील क्षेत्र है. आरोपी पिछले 2 वर्षों से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलरों से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में था. आरोपी मंगत सिंह ऑपरेशन सिंदूर के पहले से ही पाक हैंडलर ईशा शर्मा से हनीट्रैप और धनराशि के लालच में सोशल मीडिया के माध्यम से अति महत्वपूर्ण छावनी इलाके और देश के अन्य सामरिक स्थलों की महत्वपूर्ण सूचनाओं साझा कर रहा था.