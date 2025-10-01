बिस्किट के साथ निकले पाकिस्तानी झंडे और जश्न-ए-आजादी लिखे गुब्बारे, जांच के लिए एमपी पहुंची पुलिस
झालावाड़ में एक दुकान से पाकिस्तानी झंडे वाले बिस्किट मिलने के मामले में पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है.
Published : October 1, 2025 at 6:25 PM IST
झालावाड़: जिले के गंगधार उपखंड के उन्हेल नागेश्वर में पुलिस ने एक दुकान से पाकिस्तानी झंडे वाले बिस्किट जब्त किए हैं. यह मामला तब सामने आया जब एक स्थानीय व्यक्ति ने बच्चों के लिए बिस्किट खरीदे और घर ले जाने पर गुब्बारे पर पाकिस्तानी झंडा और '14 अगस्त, जश्न-ए-आजादी' लिखा पाया.
सूचना मिलते ही पुलिस ने संबंधित दुकानदार का पूरा सामान जब्त कर लिया. पुलिस टीम अब बिस्किट और गुब्बारे सप्लाई करने वाले व्यापारी की तलाश में मध्य प्रदेश के आलोट पहुंची है. एसएचओ अमरनाथ जोगी ने बताया कि टीम आलोट व इंदौर में जांच कर रही है. सप्लायर के पकड़े जाने के बाद ही विस्तृत जानकारी मिल पाएगी. इस घटना के सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने भी अपना विरोध जताना शुरू कर दिया है. वे इस तरह के उत्पादों की बिक्री पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
वहीं घटना की जानकारी देते हुए उन्हेल एएसआई पूरी लाल ने बताया कि इस मामले में 106 बीएनएस में मामला दर्ज किया गया है. वहीं मामले की जांच गंगधार थाना अधिकारी अमरनाथ जोगी कर रहे हैं. अभी टीम बनाकर मध्य प्रदेश भेजी हुई है. जांच जारी है. जल्दी मामले का खुलासा किया जाएगा. उन्हेल नागेश्वर में पुलिस ने एक दुकान से पाकिस्तानी झंडे वाले बिस्किट जब्त किए हैं. उन्हेल पुलिस ने बिस्किट पैकेट व उसपर लगा गिफ्ट बैलून जब्त किया है.