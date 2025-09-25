ETV Bharat / state

पाकिस्तानी महिला शुमायला खान की गिरफ्तारी पर रोक; बरेली में शिक्षक के पद पर थी तैनात, जानिए पूरा मामला

बरेली में एक प्राथमिक विद्यालय में वर्ष 2015 से बतौर अध्यापिका पढ़ा रही थी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo credit: Allahabad High Court)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 10:42 PM IST

Updated : September 25, 2025 at 10:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत में अवैध रूप से रह रही पाकिस्तान की नागरिक शुमायला खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद की खंडपीठ ने शुमायला खान की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया.

बरेली में एक प्राथमिक विद्यालय में वर्ष 2015 से बतौर अध्यापिका पढ़ा रही शुमायला खान ने याचिका में गत जनवरी माह में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है. इस मामले में शुमायला खान पर आरोप लगाया गया है कि वह पाकिस्तान की नागरिक है और भारत में अवैध रूप से निवास कर रही है. साथ ही बरेली के फतेहगंज ब्लॉक के मदहोपुर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और यह फर्जी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर है.

याची की ओर से तर्क दिया गया कि निवास प्रमाण पत्र के निरस्तीकरण के खिलाफ याची ने पहले ही एक याचिका कर रखी है, जिसमें सुनवाई भी हो चुकी है. इस पर खंडपीठ ने इस मामले को संबंधित याचिका के साथ सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया. साथ ही अगली सुनवाई तक याची की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए सात अक्टूबर की तारीख लगाई है.

यह मामला आया सामने : यूपी के बरेली जनपद में पाकिस्तान की रहने वाली एक महिला सरकारी टीचर बन गई थी. उसने फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे 2015 में सहायक अध्यापक की नौकरी पा ली थी. जांच में जब इस बात का खुलासा हुआ तो 9 साल बाद यानी अक्टूबर 2024 को उसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया था. इस मामले में महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी. खंड शिक्षा अधिकारी फतेहगंज पश्चिमी ने बर्खास्त सहायक अध्यापक शुमायला खान के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.

यह भी पढ़ें : गजब है यूपी; पाकिस्तानी महिला 9 साल करती रही सरकारी टीचर की नौकरी, अब सस्पेंड और मुकदमा

यह भी पढ़ें : कहां है पाकिस्तानी शुमायला खान? 9 साल सरकारी टीचर की नौकरी की, बर्खास्तगी के बाद से फरार

Last Updated : September 25, 2025 at 10:49 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PAKISTANS SHUMAYLA KHANPAKISTANI WOMAN TEACHER IN BAREILLYALLAHABAD HIGH COURTPRAYAGRAJ NEWSALLAHABAD HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.