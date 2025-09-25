पाकिस्तानी महिला शुमायला खान की गिरफ्तारी पर रोक; बरेली में शिक्षक के पद पर थी तैनात, जानिए पूरा मामला
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 25, 2025 at 10:42 PM IST|
Updated : September 25, 2025 at 10:49 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत में अवैध रूप से रह रही पाकिस्तान की नागरिक शुमायला खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद की खंडपीठ ने शुमायला खान की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया.
बरेली में एक प्राथमिक विद्यालय में वर्ष 2015 से बतौर अध्यापिका पढ़ा रही शुमायला खान ने याचिका में गत जनवरी माह में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है. इस मामले में शुमायला खान पर आरोप लगाया गया है कि वह पाकिस्तान की नागरिक है और भारत में अवैध रूप से निवास कर रही है. साथ ही बरेली के फतेहगंज ब्लॉक के मदहोपुर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और यह फर्जी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर है.
याची की ओर से तर्क दिया गया कि निवास प्रमाण पत्र के निरस्तीकरण के खिलाफ याची ने पहले ही एक याचिका कर रखी है, जिसमें सुनवाई भी हो चुकी है. इस पर खंडपीठ ने इस मामले को संबंधित याचिका के साथ सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया. साथ ही अगली सुनवाई तक याची की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए सात अक्टूबर की तारीख लगाई है.
यह मामला आया सामने : यूपी के बरेली जनपद में पाकिस्तान की रहने वाली एक महिला सरकारी टीचर बन गई थी. उसने फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे 2015 में सहायक अध्यापक की नौकरी पा ली थी. जांच में जब इस बात का खुलासा हुआ तो 9 साल बाद यानी अक्टूबर 2024 को उसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया था. इस मामले में महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी. खंड शिक्षा अधिकारी फतेहगंज पश्चिमी ने बर्खास्त सहायक अध्यापक शुमायला खान के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.
