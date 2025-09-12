ETV Bharat / state

पाकिस्तान की गाय के इंडिया वाले दीवाने, खूब करा रही नोटों की बारिश

किसानों को फायदा पहुंचाने और दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार देसी नस्ल की गायों को पालने के लिए बढ़ावा दे रही है. जिसमें सबसे ज्यादा मांग साहीवाल गाय की है, क्योंकि इसका दूध पौष्टिक होने के साथ-साथ ही दूसरी गायों की तुलना में ज्यादा होता है, लेकिन खास बात यह है कि इस गाय की उत्पत्ति पाकिस्तान से हुई है. दरअसल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहीवाल नाम का एक जिला है. जहां से इन गायों की उत्पत्ति होना बताया जाता है. साहिवाल गाय की डिमांड भारत में भी होने लगी है. इसके लिए सरकार पशु प्रजनन प्रक्षेत्र चलाकर किसानों को अच्छी नस्ल की गाय भी उपलब्ध करा रही है.

छिंदवाड़ा: भले ही भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में मिठास ना हो, लेकिन पाकिस्तान की गाय भारत में मिठास घोलने के साथ ही नोटों की बारिश भी कर रही हैं. इन गायों में दूध देने की क्षमता ज्यादा होती है. जिससे किसानों को भी फायदा होता है. इसके साथ ही पोष्टिकता भी भरपुर होती है. आईए जानते हैं इस गाय के बारे में.

फायदे के साथ-साथ आमदनी का भी जरिया

रिटायर्ड पशु चिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र चौकसे ने बताया कि "साहीवाल और गिर मूल रूप से देसी नस्ल की गाय मानी जाती है. कुछ गाय ऐसी होती है, जो पूरी तरीके से देसी तो होती है, लेकिन दूध की मात्रा कम होती है. जिसकी वजह से किसान पालने में संकोच करते हैं, लेकिन साहिवाल और गिर गाय देसी नस्ल की होने के साथ-साथ एक दिन में 20 लीटर तक दूध देने की क्षमता रखती है. उनके दूध में वसा बहुत अधिक होता है. इसलिए शरीर के लिए फायदेमंद भी होता है.

शरीर की रक्षा और किसानों को आमदनी बढ़ाने के लिए इन गाय का पालन किसान लगातार तेजी से कर रहे हैं. भारत में दुधारु नस्ल की कई प्रजातियां हैं. इनमें साहिवाल, गिर, लाल सिंधी, कांकरेज, राठी और थारपारकर शामिल है. एक साल के लैक्टेशन पीरियड में यह 4000 लीटर तक दूध दे देती हैं. भारत में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ये अधिक पाली जाती है.

देसी नस्ल की गाय और जर्सी गाय में क्या अंतर

पशु चिकित्सक डॉ सुरेंद्र चौकसे ने बताया कि "साहिवाल गाय की पहचान उसके रंग और शरीर की बनावट से पहचाना जा सकता है. आमतौर पर शुद्ध साहिवाल गाय का रंग लाल से भूरे के बीच होता है. इसकी टांगें अपेक्षाकृत छोटी होती हैं और सिर थोड़ा चौड़ा दिखाई देता है. इस नस्ल की गायों की पीठ पर कूबड़ (हम्प) अच्छी तरह विकसित होता है और गले के नीचे की खाल ढीली होकर लटकी रहती है. वही जर्सी गाय सफेद और काले धब्बे वाली होती है, जो दूध तो ज्यादा दे सकती है, लेकिन उनके दूध में पौष्टिकता कम होती है.

सरकार भी उपलब्ध कराती है देसी नस्ल की साहिवाल गाय

पशु प्रजनन प्रक्षेत्र के प्रभारी सोनू कदम ने बताया कि "किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार भी दुधारू पशुओं की नस्ल बढ़ाने के लगातार प्रयास कर रही है. जिसके चलते छिंदवाड़ा के शंकर पशु प्रजनन प्रक्षेत्र में साहिवाल नस्ल की गाय किसानों को निश्चित मूल्य पर दी जाती है. यहां पर करीब 450 गाय हैं, जिनका पालन किया जा रहा है. फिर उन गायों से पैदा होने वाले मादा नस्ल की साहिवाल गाय किसानों को बेची जाती है."