ETV Bharat / state

यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की पेशी आज, चार्जशीट मिलने की संभावना, वकील बोले- 'पढ़ने के बाद जमानत याचिका की अर्जी देंगे' - YOUTUBER JYOTI MALHOTRA

पाकिस्तान के लिए जासूस के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की आज कोर्ट में पेशी होगी.

यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की पेशी आज
यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की पेशी आज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 25, 2025 at 9:34 AM IST

Updated : August 25, 2025 at 9:42 AM IST

2 Min Read

हिसार: पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपों में घिरी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की आज यानी 25 अगस्त, सोमवार को कोर्ट में पेशी होगी. ज्योति को इस पर व्यक्तिगत पेश होगी. ज्योति को कोर्ट में चार्जशीट की कॉपी सौंपी जाएगी. 90 दिन की जांच के बाद पुलिस ने 14 अगस्त को कोर्ट में 2500 पन्नों की चार्जशीट सौंपी थी. जिसमें पुलिस ने जांच के आधार पर ज्योति के खिलाफ पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के सबूत होने के दावे किए हैं.

चार्जशीट में क्या है?: चार्जशीट में दावा किया गया है कि ज्योति लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारियों और एजेंटों के संपर्क में थी. बता दें कि ज्योति मल्होत्रा को हिसार पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में उनके घर से गिरफ्तार किया था. ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है. ज्योति ने भारत में संवेदनशील जगहों के वीडियो बनाए और पाकिस्तान एजेंटों को साझा भी किए थे.

10वीं बार कोर्ट में होगी पेश: इससे पहले ज्योति मल्होत्रा की कोर्ट में 9 बार पेशी हो चुकी है, यह उसकी 10वीं पेशी होगी. ज्योति के वकील कुमार मुकेश का कहना है कि चार्जशीट पढ़ने के बाद वह कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाएंगे.

हिसार: पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपों में घिरी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की आज यानी 25 अगस्त, सोमवार को कोर्ट में पेशी होगी. ज्योति को इस पर व्यक्तिगत पेश होगी. ज्योति को कोर्ट में चार्जशीट की कॉपी सौंपी जाएगी. 90 दिन की जांच के बाद पुलिस ने 14 अगस्त को कोर्ट में 2500 पन्नों की चार्जशीट सौंपी थी. जिसमें पुलिस ने जांच के आधार पर ज्योति के खिलाफ पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के सबूत होने के दावे किए हैं.

चार्जशीट में क्या है?: चार्जशीट में दावा किया गया है कि ज्योति लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारियों और एजेंटों के संपर्क में थी. बता दें कि ज्योति मल्होत्रा को हिसार पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में उनके घर से गिरफ्तार किया था. ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है. ज्योति ने भारत में संवेदनशील जगहों के वीडियो बनाए और पाकिस्तान एजेंटों को साझा भी किए थे.

10वीं बार कोर्ट में होगी पेश: इससे पहले ज्योति मल्होत्रा की कोर्ट में 9 बार पेशी हो चुकी है, यह उसकी 10वीं पेशी होगी. ज्योति के वकील कुमार मुकेश का कहना है कि चार्जशीट पढ़ने के बाद वह कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाएंगे.

ये भी पढ़ें: यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की 9 जून को होगी पेशी, पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप

ये भी पढ़ें: हिसार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की न्यायिक हिरासत बढ़ी, पिता हरीश मल्होत्रा ने पुलिस पर लगाया बड़ा आरोप, राष्ट्रपति, PM और CM से लगाई न्याय की गुहार

Last Updated : August 25, 2025 at 9:42 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

YOUTUBER JYOTI MALHOTRAPRESENTE IN COURTज्योति मल्होत्रा की कोर्ट पेशीपाकिस्तानी जासूसYOUTUBER JYOTI MALHOTRA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.