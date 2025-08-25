ETV Bharat / state

यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की पेशी आज, चार्जशीट मिलने की संभावना, वकील बोले- 'पढ़ने के बाद जमानत याचिका की अर्जी देंगे' - YOUTUBER JYOTI MALHOTRA

हिसार: पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपों में घिरी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की आज यानी 25 अगस्त, सोमवार को कोर्ट में पेशी होगी. ज्योति को इस पर व्यक्तिगत पेश होगी. ज्योति को कोर्ट में चार्जशीट की कॉपी सौंपी जाएगी. 90 दिन की जांच के बाद पुलिस ने 14 अगस्त को कोर्ट में 2500 पन्नों की चार्जशीट सौंपी थी. जिसमें पुलिस ने जांच के आधार पर ज्योति के खिलाफ पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के सबूत होने के दावे किए हैं.

चार्जशीट में क्या है?: चार्जशीट में दावा किया गया है कि ज्योति लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारियों और एजेंटों के संपर्क में थी. बता दें कि ज्योति मल्होत्रा को हिसार पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में उनके घर से गिरफ्तार किया था. ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है. ज्योति ने भारत में संवेदनशील जगहों के वीडियो बनाए और पाकिस्तान एजेंटों को साझा भी किए थे.

10वीं बार कोर्ट में होगी पेश: इससे पहले ज्योति मल्होत्रा की कोर्ट में 9 बार पेशी हो चुकी है, यह उसकी 10वीं पेशी होगी. ज्योति के वकील कुमार मुकेश का कहना है कि चार्जशीट पढ़ने के बाद वह कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाएंगे.