ETV Bharat / state

सिरसा के रानियां में मिसाइल का टुकड़ा मिलने से हड़कंप, पुलिस और वायुसेना अलर्ट - PAKISTAN MISSILE FRAGMENT IN SIRSA

Pakistan Missile Fragment in Sirsa ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 11, 2025 at 12:06 PM IST | Updated : May 11, 2025 at 12:30 PM IST 3 Min Read

सिरसा: हरियाणा के रानियां क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक अनपेक्षित घटना ने स्थानीय निवासियों को स्तब्ध कर दिया. गांव ओटू के हनुमान मंदिर के निकट खेतों में मिसाइल का अगला हिस्सा मिला, जबकि फिरोजाबाद गांव में घग्गर नदी के किनारे एक अन्य टुकड़ा गिरा. दोनों घटनाएं भारत-पाकिस्तान सीमा तनाव के बीच हुईं, जिसने क्षेत्र में चिंता की लहर दौड़ा दी. बच्चों ने दी सूचना: ओटू गांव में हनुमान मंदिर के पास खेतों में खेल रहे कुछ बच्चों की नजर मिसाइल के एक टुकड़े पर पड़ी. टुकड़ा देखकर बच्चे तुरंत मंदिर के पास मौजूद लोगों के पास पहुंचे और इसकी जानकारी दी. वहां मौजूद रिटायर्ड सैनिक रामकुमार ने तुरंत 112 पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल कर इसकी सूचना दी. रामकुमार ने बताया कि टुकड़ा धातु का था और उसका आकार असामान्य था, जिससे उन्हें संदेह हुआ. फिरोजाबाद में तेज धमाका: दूसरी ओर, फिरोजाबाद गांव में घग्गर नदी के किनारे बने घरों से महज 500 मीटर की दूरी पर एक मिसाइल टुकड़ा गिरने की घटना सामने आई. स्थानीय निवासियों के अनुसार, देर रात तेज धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. घनी आबादी से डेढ़ किलोमीटर दूर होने के बावजूद, इस घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया. ग्रामीणों ने तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचित किया. सिरसा के रानियां में मिसाइल का टुकड़ा मिलने से हड़कंप, पुलिस और वायुसेना अलर्ट (Etv Bharat)

Last Updated : May 11, 2025 at 12:30 PM IST