आगरा : भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बदले में मंगलवार देर रात पाकिस्तान में 'ऑपरेशन सिंदूर' को अंजाम दिया. इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है. युद्ध के आसार बन रहे हैं. भारत में बुधवार शाम को मॉकड्रिल भी हो चुकी है. 1971 में दोनों देशों के बीच हुए युद्ध के दौरान ताजमहल को कूड़ा करकट, मिट्टी और पेड़ों की शाखाओं से ढककर जंगल में तब्दील दिया गया था. युद्ध के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना ने आगरा वायुसेना स्टेशन पर करीब 500 पाउंड वजन के 16 बम गिराए गए थे. आइये जानते हैं द्वितीय युद्ध की पूरी कहानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रिटायर्ड अधिकारी एसके शर्मा और वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर राजे की जुबानी.



10 दिन में ढका गया था ताजमहल (Video credit: ETV Bharat) संरक्षण सहायक के पद पर तैनात थे एसके शर्मा : रिटायर्ड एएसआई के अधिकारी एसके शर्मा ने बताया कि 2003 में मैं एएसआई से सहायक अधीक्षण अभियंता के पद से रिटायर्ड हुआ था. जब 1971 में जंग छिड़ी तो उस समय मैं ताजमहल का संरक्षण सहायक था. ऐसे में संभावना जताई गई थी कि दुश्मन देश ताजमहल पर भी हमला कर सकता है. जिसके बाद चार दिसंबर की शाम को ताजमहल को जंगल में तब्दील करने का काम शुरू किया गया. ढका गया था ताजमहल (Photo credit: ETV Bharat) 10 दिन में ढका गया था ताजमहल : उन्होंने बताया कि सबसे पहले जूट के बोरे हरे रंग में रंगे गए. ताजमहल के मुख्य गुम्बद में स्थित कलश से रस्सियां बांधकर जमीन तक लाई गईं. इन्हीं रस्सियों में हरे रंग में रंगे गए जूट के बोरे, पेड़ों की टहनियां और तिरपाल बांधी गईं. सिकंदरा स्मारक से पेड़ों की ट​हनियां लेकर आए. 10 दिन में लगातार काम करके पूरा ताजमहल ढक दिया गया था. ताजमहल के फर्श पर मिट्टी और कूड़ा करकट डाला गया. जिससे ताजमहल का फर्श चमके नहीं. 15 दिन बाद ही खोला गया ताजमहल : उन्होंने बताया कि उस समय करीब 15 दिन बाद ही ताजमहल को खोलने का काम शुरू किया गया. महज दो दिन में पूरा ताजमहल साफ करके आमजन के लिए खोल दिया गया था. वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर राजे बताते हैं कि वर्ष 1965 में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हुआ तो आनन-फानन में ताजमहल को काले कपड़े से ढक दिया गया था, जिससे दुश्मन ताजमहल को नष्ट न कर दे. ताजमहल को ढकने के लिये लगे 250 मजदूर : रिटायर्ड एएसआई के अधिकारी एसके शर्मा ने बताया कि चार दिसंबर 1971 को अधीक्षण पुरातत्वविद शंकर नाथ का फोन आया. उन्होंने कहा कि ताजमहल को ढकना है. इस पर मैंने इस काम की कठिनाई गिनाई. जिस पर उन्होंने कहा कि ये काम करना है. टाट या तिरपाल से ताजमहल को ढकना है. जिस पर हम सबने काम शुरू किया. सबसे पहले चार दिसंबर को मजदूरों की व्यवस्था की गई. करीब 250 मजूदर किए गये. जिसके बाद छीपीटोला बाजार से तिरपाल और अन्य सामग्री खरीदी गई.

आगरा एयरफोर्स स्टेशन की अहम भूमिका : उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना का आगरा में स्थित एयरफोर्स स्टेशन बेहद खास है. द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो आगरा के वायुसेना स्टेशन की भूमिका बेहद अहम रही. यहां से ही सेना को गोला-बारूद और रसद भेजा गया था. जब पाकिस्तान से साल 1965 में युद्ध हुआ तो आगरा एयरफोर्स स्टेशन की भूमिका बेहद अहम रही. यहां से गए पैराकमांडो, एयरफोर्स स्क्वाड्रन ने बढ़-चढ़कर युद्ध में हिस्सा लिया. पाक वायुसेना ने आगरा में गिराए थे 16 बम : उन्होंने बताया कि जब 1971 में जंग हुई तो पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के आठ हवाई अड्डों पर अचानक हमला कर दिया था. जिसमें आगरा का वायुसेना स्टेशन भी शामिल था. उन्होंने बताया कि 3/4 दिसंबर 1971 की रात में पाकिस्तानी वायुसेना ने आगरा वायुसेना स्टेशन पर करीब 500 पाउंड वजन के 16 बम गिराए गए थे. जिनमें से तीन बम तो वायुसेना स्टेशन परिसर में रनवे पर फटे. बाकी के बम गांव और आसपास के क्षेत्र में फटे. वायुसेना स्टेशन पर छह बार हमला : वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर राजे बताते हैं कि 1971 में तीन दिसंबर की रात पाकिस्तानी बमवर्षक बी-57 विमानों ने रात 9:05 बजे पहला हमला किया था. इस दौरान आगरा के वायुसेना स्टेशन पर छह बार हमला किया गया था. जिसमें आगरा वायुसेना स्टेशन की हवाई पट्टी पर बम फटे थे. गांव और खेतों में भी फटे थे. दो बम फटे ही नहीं थे, जिन्हें मैं खुद गांव ​धिमश्री के पास देखने गया था. पाकिस्तानी विमान को मार गिराया : उन्होंने बताया कि तीन बम फटने से हवाई पट्टी को मामूली नुकसान ही हुआ था. जिसे रात में ही तत्कालीन एयर कमोडोर जफर जहीर के निर्देशन में ठीक किया गया था. हमारी वायुसेना के विमानों ने हमलावर पाकिस्तानी सात स्क्वाड्रन के बी-57 विमान को आगरा में मार गिराया गया था. कैनबरा विमानों के ऑपरेशन को रोकने के लिए हमला किया गया था, लेकिन एक दिन के लिए भी आगरा से उड़ान बंद नहीं हुईं थीं.

काले कपडे़ और तिरपाल से ढका गया : वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर राजे बताते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1965 में काले कपडे़ और तिरपाल से ताजमहल को ढक दिया गया था. इसके बाद 1971 में युद्ध की आहट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ताजमहल को हमले से बचाने के लिए व्यवस्थाएं करनी शुरू कर दी थीं. तब ताजमहल के मुख्य गुंबद और चारों मीनारों को काले कपड़े से ढका गया था. इसके साथ ही मुख्य गुंबद पर बल्लियों की पाड़ लगाकर पेड़ों की शाखाएं और कपड़े को नीचे तक लटकाया गया. ताजमहल की फर्श को पेड़ों की शाखाएं और हरी घास से ढक दिया गया था. जिससे चांदनी रात में भी ताजमहल नजर नहीं आए.





1920 में संरक्षित स्मारक घोषित हुआ था ताज : उन्होंने बताया कि मोहब्बत की निशानी ताजमहल की ख्याति मुलग काल में ही पूरी दुनिया में फैल गई थी. जिसके चलते लोग ताजमहल देखने आने लगे. एएसआई ने ताजमहल को वर्ष 1920 में राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया था.





