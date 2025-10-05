ETV Bharat / state

भिलाई मैत्रीबाग में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह, पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन, 750 बच्चों ने लिया हिस्सा

दुर्ग भिलाई के मैत्रीबाग में वन्य संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया है.

DURG BHILAI MAITRIBAGH
दुर्ग भिलाई मैत्रीबाग में पहुंचे बच्चे (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 5, 2025 at 3:47 PM IST

3 Min Read
दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई के नामी चिड़िया घर मैत्रीबाग में वन्य प्राणी सरंक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया है. इस विशेष आयोजन के जरिए लोगों तक वनों और जीव जंतुओं के संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है. 5 अक्टूबर रविवार को आयोजन के तहत पेंटिंग प्रतियोगिता (चित्रकारी प्रतियोगिता) आयोजित की गई. इसमें कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया.

चित्रकारी प्रतियोगिता में विद्यार्थियों का उत्साह: आर्ट और पेंटिंग प्रतियोगिता में दुर्ग भिलाई के विभिन्न स्कूलों के 750 बच्चों ने हिस्सा लिया. विद्यार्थियों ने वन्य जीव संरक्षण विषय का संदेश चित्रकारी के जरिए काफी बखूबी दिया. बच्चों ने इस अवसर पर कहा कि वह लोगों को वनों और जीव जंतुओं के संरक्षण का संदेश अपनी चित्रकारी के जरिए पहुंचा रहे हैं. पेंटिंग प्रतियोगिता में शामिल बच्चों ने वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है.

दुर्ग भिलाई के मैत्रीबाग में चित्रकारी प्रतियोगिता (ETV BHARAT)

मैंने टाइगर की ड्रॉइंग को बनाया है. मैं लोगों को संदेश देना चाहूंगी की बाघों के संरक्षण में कार्य होना चाहिए- छात्रा

मैंने चित्रकारी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया हूं. हमें अपने वातावरण को सुरक्षित और स्वच्छ रखना चाहिए. वनों का संरक्षण करना चाहिए- छात्र

मैत्रीबाग प्रभारी ने आयोजन को बताया सफल: मैत्रीबाग प्रभारी एन के जैन ने बताया कि बच्चों में वन्य जीवों तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है. वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह इस बार दो सप्ताह तक आयोजित किया जा रहा है.

वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है. इस साल हम दो सप्ताह तक इसका आयोजन किया जा रहा है. आज हमने चित्रकारी प्रतियोगिता रखी है. कई सारे स्कूल के बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं. प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी स्तर पर प्रतियोगिता रखी गई है. कुल 750 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है. हमने बच्चों के अंदर वन्य प्राणी संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया है - एन के जैन, प्रभारी, मैत्रीबाग भिलाई

12 अक्टूबर को होगा समापन: मैत्रीबाग के प्रभारी एन के जैन ने पत्रकारों को बताया कि इस प्रयोगिता को लेकर बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. 12 अक्तूबर को इसका समापन किया जाएगा. उस दिन हम विजेता बच्चों को पुरस्कृत करेंगे.

