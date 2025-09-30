ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में दिव्यांग को उम्रकैद की सजा, डॉक्टर की मां और छोटे भाई की पत्नी की हत्या की थी, जेवर लूट लिए थे

फिरोजाबाद : साल 2019 में शहर के चर्चित डॉ. एलके गुप्ता की मां और छोटे भाई की पत्नी की लूट के दौरान की गयी हत्या मामले में जिले की एंटी डकैती कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया. न्यायालय ने इस मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. हत्या के बाद दोषी बदमाश लाखों रुपए कीमत के आभूषण भी लूट ले गया था. अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

विशेष लोक अभियोजक (सरकारी वकील) नरेंद्र कुमार राठौर ने बताया कि थाना रसूलपुर क्षेत्र में 9 अगस्त 2019 को सरकारी डॉ. एलके गुप्ता की मां शिव देवी तथा छोटे भाई की पत्नी रानी देवी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी. हत्यारा लाखों रुपये कीमत के जेवरात तथा अन्य सामान लूट कर ले गया था. दोहरे हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी.

हत्याकांड में दीपक गुप्ता ने मुकदमा दर्ज कराया था. मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने तहकीकात शुरू की. विवेचना में दिलीप उर्फ दीपा पुत्र रमेश चंद्र का नाम प्रकाश में आया जो दिव्यांग था और कारपेंटर का काम करता था. जिस घर में उसने इस वारदात को अंजाम दिया था उस घर में भी उसने काम किया था. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर माल बरामद कर लिया. साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया.