सलवा जुड़ूम विस्थापितों की कब होगी घर वापसी, अब तक ना पैकेज ना कोई प्लान, कैसे दर्द होगा कम - SALWA JUDUM DISPLACED FAMILIES

सलवा जुड़ूम के विस्थापित परिवार आज भी अपनी घर वापसी की राह तक रहे हैं. लेकिन देखिए प्रवीण सिंह की रिपोर्ट

सलवा जुड़ूम विस्थापितों की कब होगी घर वापसी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 30, 2025 at 6:31 PM IST

रायपुर : सलवा जुडूम अभियान ने छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी. नक्सलियों के खिलाफ जनजागरण आंदोलन के रूप में शुरू हुआ यह अभियान धीरे-धीरे संघर्ष और हिंसा का रूप ले बैठा. इस दौरान हजारों ग्रामीण, विशेषकर दक्षिण बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा क्षेत्रों से पलायन कर गए. कई परिवार आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और महाराष्ट्र में शरण लेने को मजबूर हुए.आज भी विस्थापित परिवारों की पीड़ा खत्म नहीं हुई है. कई लोग अब भी अस्थायी बस्तियों में जीवन बिता रहे हैं, तो कुछ ने पड़ोसी राज्यों की जमीन को ही अपनी स्थायी पहचान बना लिया.


क्या विस्थापित परिवारों के लिए बनेगी कोई नीति : सरकार बार-बार नक्सलवाद समाप्त करने का दावा कर रही है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्र सरकार ने 2026 तक माओवादी हिंसा को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य तय किया है. लेकिन सवाल है कि जब नक्सलवाद जल्द समाप्त होने की ओर है, तो क्या विस्थापितों को उनके गांव वापस लाने की पहल भी होगी? छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन की अंतिम समय सीमा नजदीक है, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी अनुत्तरित है—सलवा जुडूम के दौरान विस्थापित हुए हजारों आदिवासी परिवारों की घर वापसी को लेकर सरकार की क्या नीति है? क्या ये लोग अपने गांव लौटेंगे या हमेशा के लिए पड़ोसी राज्यों में ही बस गए हैं?



इन सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश ईटीवी भारत ने की और उसके लिए सलवा जुडुम के प्रभावित सहित प​क्ष, विपक्ष,रिटायर्ड डीजीपी और नक्सल एक्सपर्ट से बात की.

हम सब लौटना चाहते हैं, पर डर आज भी बाकी है : वलासा अधिवासुला सामैक्य के सचिव वेट्टी भीमैया ने बताया कि साल 2001 में उनका परिवार छत्तीसगढ़ छोड़कर तेलंगाना चले गए. इसके बाद से वहीं जीवन यापन कर रहे हैं. भीमैया का परिवार सुकमा में रहता था.

उस दौरान करीब 416 गांव के लोग वहां से पलायन कर गए थे, तब से वे लोग तेलंगाना में ही रह रहे हैं.उस समय बीजापुर के सबसे ज्यादा लोग आए हैं। इतना ही नही वेट्टी भीमैया का दावा है कि साल 2016 में एक सर्वे के अनुसार करीब 4 लाख लोग इस दौरान पलायान कर गए हैं- वेट्टी भीमैया, सचिव, वलासा अधिवासुला सामैक्य

पलायन के बाद स्थिति बद से बदतर : वेट्टी भीमैया का कहना है कि तेलंगाना में उन लोगों की पढ़ाई लिखाई हुई, लेकिन आज भी जो मूलभूत सुविधाएं और अधिकार है, वह नहीं मिल पाया है. उन्हें जो सुविधा राज्य शासन से मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिली. यहां तक कि जिन जगहों पर वे रहते हैं, वहां से फॉरेस्ट वाले उन्हें बेदखल करने पहुंच जाते हैं.अब तक उन्हें आदिवासियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है. जिस वजह से सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है. तेलंगाना उन्हें आदिवासी नहीं मान रहा जिसकी वजह से वो परेशान हैं.

Salwa Judum displaced people
हमें घर वापसी के लिए कोई भी मदद नहीं मिल रही (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कौन अपने घर में वापस नहीं आना चाहेगा : वेट्टी भीमैया का कहना है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने वापस छत्तीसगढ़ आने के लिए प्रयास नहीं किया.लगातार राज्य सरकार से छत्तीसगढ़ वापस आने की गुहार लगाते रहे हैं. कई नेता,मंत्री ,विधायक और आलाधिकारी सबसे मुलाकात कर चुके हैं. बावजूद इसके आज तक उन्हें वापस छत्तीसगढ़ बसाने को लेकर कोई पहल सरकार की ओर से नहीं की गई है. वापस कौन नहीं आना चाहता, हम सब वापस आना चाहते हैं. लेकिन आज भी वहां हमारे आने जैसी स्थिति नहीं है. आज भी अंदर में दहशत का माहौल है और बाहर सरकार व्यवस्थाएं सुविधा नहीं दे रही है. बार-बार अधिकारियों से मुलाकात के बावजूद आज तक कुछ नहीं हुआ.आज सरकार नक्सल समाप्ति के कितने भी दावे कर ले, लेकिन आज भी अंदरूनी इलाकों में दहशत का माहौल है, यही वजह है कि वहां वापस आने में भी डर लग रहा है.


कांग्रेस का दावा उनके शासनकाल में हुआ प्रयास : सलवा जुडूम विस्थापित को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उस समय कोरोना काल था, बावजूद इसके हमने सलवा जुडूम विस्थापित को वापस लाने का प्रयास किया.

Salwa Judum displaced people
हमारी सरकार में वापसी का प्लान बनाया गया था (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विस्थापितों को यहां वापस आने को कहा गया था. वे लोग यहां रहे तो उनके रहने की सारी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन बाद में हमारी सरकार चली गई. लेकिन वर्तमान सरकार अब आदिवासियों की सुध नहीं ले रही है.वो उल्टा आदिवासियों को उजाड़ने में लगे हुए हैं.उन्हें जल जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है.जंगल की कटाई भी की जा रही है- भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री,छत्तीसगढ़

भाजपा का पलटवार: वहीं इस मामले को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का कहना है कि मुख्यमंत्री एक महत्वपूर्ण योजना चला रहे हैं, यह नियद नेल्लानार योजना है, जिसका अर्थ है आपका अच्छा गांव . यह योजना नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चलाई जा रही है.

Salwa Judum displaced people
नियद नेल्लानार योजना से मदद पहुंचाई जाएगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल व्यवस्था, शिक्षा, स्कूल, नेटवर्क सुलभ हो सके उसके लिए टावर का काम चालू हो चुका है. लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है.सभी अपने गांव में धीरे-धीरे वापस आ रहे हैं- किरण सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष,बीजेपी

भरोसा मिला तो लौट आएंगे : पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव माथुर ने कहा कि जो लोग भी अपना घर बार छोड़ करके गए हैं वो सभी लोग वापस लौटेंगे,धीरे-धीरे आएंगे. जिस तरीके से कश्मीरी पंडित भगाए गए थे वह धीरे-धीरे वापस आ रहे हैं. जो लोग गए हैं उनको एक राजनीतिक भरोसा चाहिए कि हमारी सरकार हमारी सुरक्षा करेगी.

Salwa Judum displaced people
विस्थापितों का भरोसा जीतना होगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जो लोग दूसरे राज्य में चले गए थे उन्हें धीरे-धीरे पता चल रहा है कि हमारी सरकार काम कर रही है और नक्सलियों को अब हटाया जा रहा है. वह सभी लोग धीरे-धीरे वापस आएंगे. नक्सलियों की स्थिति यह हो गई है कि जो भी आग थी वह खत्म हो गई अब सिर्फ धुंआ ही बचा है- राजीव माथुर, रिटायर्ड डीजीपी

सलवा जुड़ूम विस्थापितों का दर्द (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


भय और सामंजस्य में है पीड़ित : वहीं बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता कहना है कि जब सलवा जुडूम चल रहा था उस दौरान बहुत सारे लोगों को पलायन करना पड़ा. वे लोग पड़ोसी राज्यों में चले गए,एक अनुमान के मुताबिक लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों ने पलायन किया था . हालांकि पूर्ववर्ती सरकार ने इन्हें वापस लाने के लिए पहल की और कमेटी बनाई, सुझाव भी लिए गए और उन्हें लाने के प्रयास भी किये गए.

अब उन लोगों को गये इतना लंबा समय हो गया है, कि अब वहां से वे लोग आना नहीं चाहते. और जो लोग आना भी चाहते हैं, तो उनमें भय का माहौल है.वापस जाने के बाद हो सकता है नक्सली उन्हें मार दें या फिर स्थानीय लोग उन्हें स्वीकार करेंगे या नहीं. इस वजह से इन लोगों की वापसी नहीं हो पा रही है-मनीष गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार,बस्तर

न सर्वे हुआ, न पैकेज बना : वहीं नक्सल मामलों के एक्सपर्ट शुभ्रांशु चौधरी का कहना है कि सलवा जुडूम की वजह से जिन हजारों लोगों को अपने घर-गांव छोड़ने पड़े थे, उनकी स्थिति आज भी अधर में है. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और ओडिशा तक बड़ी संख्या में आदिवासी और ग्रामीण पलायन कर गए, लेकिन अब तक न तो उनकी सही गिनती हो पाई है और न ही उनके पुनर्वास की कोई ठोस योजना बनी.जब इस विषय को लेकर एक बैठक थी तो उस बैठक में मैं भी मौजूद था. उस दौरान आंध्र प्रदेश ने 8 हजार और तेलंगाना ने 24 हजार विस्थापितों की जानकारी दी, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने 13 हजार का आंकड़ा पेश किया. अलग-अलग राज्यों और एजेंसियों के अलग-अलग आंकड़े बताते हैं कि कुल संख्या करीब 50 हजार से भी ज्यादा हो सकती है, मगर केंद्र या राज्य सरकार ने आज तक एक पारदर्शी सर्वे नहीं कराया.

Salwa Judum displaced people
छत्तीसगढ़ में विस्थापितों के लिए कोई प्लान नहीं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में राहत पैकेज : शुभ्रांशु चौधरी के मुताबिक कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में विस्थापित लोगों के लिए विशेष योजनाएं बनीं, राहत पैकेज दिए गए और उनके पुनर्वास की जिम्मेदारी सरकारों ने उठाई. लेकिन छत्तीसगढ़ से विस्थापित हुए लोगों को अब तक आंतरिक रूप से विस्थापित (IDPs) का दर्जा भी नहीं मिला.

कश्मीर से जम्मू गए परिवारों के लिए जहां आवास, शिक्षा और रोजगार की योजनाएं बनीं, वहीं नॉर्थ ईस्ट में प्रभावितों के लिए केंद्र ने विशेष प्रावधान किए। इसके विपरीत छत्तीसगढ़ में विस्थापित आदिवासियों के जीवन सुधारने की दिशा में न तो ठोस प्रयास हुए और न ही कोई दीर्घकालिक नीति बनी- शुभ्रांशु चौधरी,सामाजिक कार्यकर्ता

विस्थापितों को वापस लाने की जवाबदारी सरकारी की : शुभ्रांशु चौधरी ने कहा कि सलवा जुडूम को सरकार भले ही एक सामाजिक आंदोलन मानती रही हो, लेकिन इसके परिणामस्वरूप जिनकी जानें गईं, जिनके घर उजड़े और जो लोग पलायन को मजबूर हुए, उनकी जिम्मेदारी भी सरकार की ही बनती है. विस्थापितों के पास न सुरक्षित आवास हैं, न रोजगार की गारंटी और न ही बच्चों की शिक्षा-स्वास्थ्य की स्थायी व्यवस्था. आज भी वे लोग सामान्य जीवन से दूर हैं.जब अन्य राज्यों के विस्थापितों के लिए योजनाएं बन सकती हैं, तो छत्तीसगढ़ के प्रभावित लोगों के लिए क्यों नहीं.

अब जरूरत है कि एक स्वतंत्र सर्वे कराकर सही आंकड़े जुटाए जाएं, उन्हें आधिकारिक मान्यता दी जाए और पुनर्वास के लिए ठोस पैकेज तैयार किया जाए.यही उन परिवारों के प्रति न्याय होगा, जिनकी जिंदगी सलवा जुडूम की आग में सबसे ज्यादा झुलसी- शुभ्रांशु चौधरी, नक्सल मामलों के एक्सपर्ट एवं सामाजिक कार्यकर्ता

Salwa Judum displaced people
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने दिखाई सख्ती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सख्ती: इस बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है.आयोग ने तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों से जुड़े भूमि अधिग्रहण मामले की सुनवाई 8 सितंबर को तय की है. नई दिल्ली में होने वाली इस सुनवाई में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के मुख्य सचिव मौजूद रहेंगे. आयोग ने साफ कहा है कि अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुच्छेद 338A (8) के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.


नक्सलवाद का खात्मा जरूरी, लेकिन विस्थापितों का क्या? : बहरहाल नक्सलवाद की समाप्ति जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है विस्थापितों की घर वापसी और पुनर्वास की ठोस नीति.सवाल ये है कि क्या सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर सलवा जुडूम के पीड़ित परिवार हमेशा इतिहास के पन्नों में ही दबकर रह जाएंगे.

