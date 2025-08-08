Essay Contest 2025

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द - PAIN OF DUVAL VILLAGE

डुवाल गांव आज भी सड़क के लिए तरस रहा है. पहले नक्सलियों ने सड़क बनने नहीं दी और अब ग्रामीणों को प्रशासन से उम्मीद है.

Pain of Duval village
78 साल से सड़क का इंतजार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 8, 2025 at 1:41 PM IST

कांकेर : किसी भी गांव के विकास के लिए ये जरुरी है कि उस गांव में वो तमाम बुनियादी सुविधाएं हो, जिसके होने का दावा सरकार करती है. स्कूल,आंगनबाड़ी, सड़क , बिजली,पानी और राशन दुकान की मांग लगभग हर गांव में होती है. इनमें से कुछ चीजें किसी गांव में होती है और कुछ नहीं.लेकिन इन सब चीजों में जिसकी डिमांड सबसे पहले होती है वो है सड़क.क्योंकि सड़क ही वो कुंजी है जिससे विकास के खजाने का ताला खोला जा सकता है.

78 साल से सड़क का इंतजार : यदि किसी गांव में सड़क नहीं होगी तो वहां पर आवागमन का साधन नहीं होगा.ऐसे में ना तो वहां विकास के लिए जरुरी सामान पहुंचेगा और ना ही वो दूसरी चीजें जो सड़क से होकर ही जाती हैं. हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि आजादी के 78 साल बाद भी एक गांव में सड़क नहीं पहुंची है. लिहाजा वहां दूसरी जरुरी सुविधाओं का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं.ईटीवी भारत की टीम इस गांव में पहुंची और जाना आखिर क्यों एक अदद सड़क की मांग 78 साल बाद भी पूरी ना हो सकी.

डुवाल गांव का दर्द (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बिन सड़क वाला गांव : कांकेर जिला मुख्यालय से 40 किमी दूर नक्सल प्रभावित गांव डुवाल है. ये तुमसनार पंचायत का आश्रित गांव है. लेकिन तुमसनार पंचायत का आसरा भी डुवाल को तकलीफों से नहीं उबार सका है. तुमसनार गांव की सरहद खत्म होते ही डुवाल गांव की तकलीफें शुरु हो जाती है, क्योंकि तुमसनार ही वो गांव है, जहां तक सड़क पहुंची है.इसके आगे का रास्ता जटिल और कच्चा है. फिर भी हमारी टीम ने डुवाल गांव का दर्द सामने लाने के लिए इस कठिन रास्ते को पार किया. आखिरकार कुछ देर बाद हम डुवाल गांव में आ पहुंचे. लेकिन जिस रास्ते से हम गुजरे, वो रास्ता कम और किसी पहाड़ का नाला ज्यादा नजर आ रहा था. इसी रास्ते को पक्का करने की मांग लिए आज भी डुवाल में लोग उम्मीद में हैं.

Pain of Duval village
डुवाल गांव का 78 साल पुराना दर्द (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्रामीणों ने दर्द किया साझा : हम जब इस गांव में पहुंचे तो यहां के ग्रामीणों ने अपना दर्द हमसे साझा किया. ग्रामीणों ने बताया कि किसी जमाने में नक्सलियों के आतंक के कारण कोई भी इस गांव की ओर आना नहीं चाहता था.लेकिन जब नक्सलियों का सफाया हुआ तो एक उम्मीद जगी कि विकास होगा.लेकिन ये उम्मीद भी अब टूटने लगी है. क्योंकि तमुसनार गांव तक ही सड़क पहुंच सकी है. उसके आगे का 5 किलोमीटर का रास्ता ग्रामीणों के लिए किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है.

Pain of Duval village
क्यों नहीं बन सकी डुवाल गांव की सड़क (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नक्सली साये में बीता बचपन : ग्रामीण संतुराम सलाम ने बताया कि वो इसी गांव में पैदा हुए.बचपन नक्सलियों के आतंक के साए में बीता.संतुराम की मानें तो वो काफी छोटे थे,तब उन्होंने नक्सलियों को गांव के बुजुर्गों से कहते सुना था कि यदि सड़क बनाओगे तो मार पड़ेगी.जिसके बाद किसी ने भी गांव में सड़क बनाने की हिम्मत नहीं जुटाई.लेकिन अब समय बदल चुका है.फिर भी सड़क की मांग पूरी नहीं हो रही.

आज हमको सड़क चाहिए. राशन लेने से लेकर मरीजों को अस्पताल तक ले जाने में काफी दिक्कत होती है. अस्पताल ले जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. कांवड़ से मरीजों को ले जाते हैं - संतुराम सलाम, ग्रामीण

Pain of Duval village
गांव में सुविधाओं की जरुरत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भाई की नक्सलियों ने की हत्या : गांव के ग्रामीण रत्ते सिंह सलाम के भाई को 10 साल पहले नक्सलियों ने मुखबिरी का आरोप लगाकर मार दिया था.जिसका दर्द आज भी उनकी आंखों में दिखता है. रत्ते सिंह के मुताबिक गांव में नक्सली खौफ इतना था कि सड़क की मांग या बाइक लेने की बात कोई सोच भी नहीं सकता था.

Pain of Duval village
200 ग्रामीणों को विकास का इंतजार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

10 साल पहले मेरे छोटे भाई को नक्सलियों ने मार दिया था. पता नहीं क्या टेंशन था. मुखबिर बता कर मेरे छोटे भाई को मार दिए थे. गांव में सड़क की मांग करते थे तो नक्सली मना करते थे. मोटरसाइकिल लेते थे तो नक्सली डराते थे, मारने की धमकी देते थे. डर के कारण सड़क की बात नहीं करते थे. लेकिन हमें अब सड़क चाहिए. बहुत दिक्कत होती है सड़क नहीं है तो - रत्ते सिंह,ग्रामीण

पढ़ाई की भी समस्या : गांव के युवा दुवार ध्रुव बताते हैं कि उन्होंने पांचवी तक पढ़ाई की है. सड़क नहीं होने के कारण वो दूसरे गांव पढ़ने नहीं जा सके.सड़क नहीं होने की वजह से गांव में पढ़ने वाले लोग आगे नहीं पढ़ सकते.

प्राथमिक स्कूल तो गांव में है. लेकिन माध्यमिक-हाई स्कूल के लिए तो 5 से 15 किलोमीटर दूसरी जगह जाना पड़ता है. पढ़ने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन आने-जाने के लिए रास्ता नहीं होने के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं - दुवार ध्रुव, ग्रामीण


मरीजों को ढोकर ले जाया जाता है : गांव की महिला समारी ध्रुव के मुताबिक सबसे ज्यादा समस्या गांव में किसी के बीमार पड़ने पर होती है.सड़क नहीं होने के कारण तुरंत एंबुलेंस नहीं आ सकती. मरीज को बांस से बने चरिहा में ढोकर ले जाना पड़ता है. जहां तक एंबुलेंस पहुंच पाती है, वहां तक मरीजों को पहुंचाया जाता है.

Pain of Duval village
200 ग्रामीणों को विकास का इंतजार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महिलाएं बीमार हो जाती है तो कांवड़ से बांस से बने चरिहा में ढोकर अड़ेगा गांव तक ले जाते हैं. फिर वहां एम्बुलेंस आती है. तब मरीज को ले जाते हैं. गांव में मितानिन नर्स को लेने जाते हैं तो उसके सामान को ढोकर लाते हैं, तब यहां टीकाकरण होता है - समारी ध्रुव, ग्रामीण

ईटीवी भारत ने जब डुवाल गांव के दर्द को करीब से देखा तो सारी जानकारी प्रशासन तक पहुंचाई. जिला कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर को गांव की समस्याओं से अवगत कराया गया.उन्हें गांव की तस्वीरें दिखाई गई.जिसे देखकर वो भी हैरान हो गए. उन्होंने डुवाल गांव तक हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिया है.

Pain of Duval village
कैसे पहुंचते हैं ग्रामीण डुवाल गांव ? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राज्य शासन से निर्देश प्राप्त हुआ है.जिला प्रशासन भी प्राथमिकता से काम कर रहा है. जिले में नक्सल हिंसा से ग्रसित ग्राम पंचायत और गांव थे. वे अब नक्सल हिंसा से बाहर आ रहे हैं. वहां आधारभूत संरचना हो,पुल-पुलिया, मोबाइल टावर हो, सड़क पेयजल बिजली अन्य जो भी मूलभूत आवश्यकता हो, उसका निर्माण किया जाएगा. आपने डुवाल गांव की जो जानकरी दी है, उसे भी शासकीय परिषद की बैठक में रखा जाएगा ताकि गांव की मांग के अनुरूप कार्यों को सेंग्शन किया जा सके- नीलेश क्षीरसागर, कलेक्टर

कांकेर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आई के एलिसेला डुवाल गांव की समस्या को लेकर कहते हैं कि तुमसनार पंचायत के आश्रित गांव डुवाल के साथ जिले के कई गांव हैं, जहां पहले नक्सलियों ने डरा के वहां विकास कार्य होने नहीं दिया था लेकिन अब बदलाव आ रहा है.

इस क्षेत्र में नक्सलवाद समाप्त हो चुका है. आने वाले समय में जिला प्रशासन यहां निर्माण कार्य करेगी. सुरक्षा के साए में हम गांव में विकास कार्य को अंजाम देंगे - आईके एलिसेला, एसएसपी

नक्सली कमेटी का गढ़ था डुवाल गांव : गौरतलब है कि डुवाल गांव नक्सलियों के कुएमारी एरिया कमेटी का गढ़ माना जाता था. नक्सली यहां के जंगल और पहाड़ी में शरण लेते थे. इन पहाड़ियों से कई बार नक्सल डंप सामग्री भी जवानों ने बरामद की है.लेकिन कैंप खुलने के बाद से यहां नक्सली घटनाएं ना के बराबर हैं. डुवाल गांव को नक्सलियों से आजादी तो मिल गई,लेकिन अब भी वो उस आजादी के तलाश में हैं,जो विकास के रास्ते से होकर जाती है.

Pain of Duval village
78 साल से बस एक ही मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक सड़क के सहारे कई उम्मीदें : यहां के लोगों को उम्मीद है कि जिस तरह से सरकार ने लाल आतंक का साया भगाया है, उसी तरह गांव में विकास की बयार बहाने के लिए काम होंगे. सड़क बनेगी तो शिक्षा के द्वार खुलेंगे. बच्चे आगे की पढ़ाई से वंचित नहीं होंगे.कोई भी बीमार कांवड़ में जिंदगी और मौत के बीच नहीं झूलेगा. बाजार और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगे.बस इसी उम्मीद के साथ डुवाल गांव के लोग अब भी डटे हैं अपनी कर्मभूमि में. हम उम्मीद करते हैं कि जो दावे प्रशासन ने किए हैं,वो जल्द पूरे होंगे और अगली बार हम डुवाल की दूसरी तस्वीर आप तक लाएंगे.

विश्व आदिवासी दिवस के दिन सामूहिक वन अधिकार पत्र की मांग, आदिवासियों ने कलेक्टर से पत्र सौंपने की लगाई गुहार

लावारिस नवजात की पुलिस ने बचाई जान, आधी रात को मंदिर में छोड़कर गया अज्ञात

ट्रै्क्टर ट्राली में गर्भवती महिला को पहुंचाया गया अस्पताल, स्वास्थ्य विभाग बोला नहीं किया एंबुलेंस को कॉल

विश्व आदिवासी दिवस के दिन सामूहिक वन अधिकार पत्र की मांग, आदिवासियों ने कलेक्टर से पत्र सौंपने की लगाई गुहार

लावारिस नवजात की पुलिस ने बचाई जान, आधी रात को मंदिर में छोड़कर गया अज्ञात

ट्रै्क्टर ट्राली में गर्भवती महिला को पहुंचाया गया अस्पताल, स्वास्थ्य विभाग बोला नहीं किया एंबुलेंस को कॉल

डुवाल गांवDUVAL VILLAGEसड़क का इंतजारPAIN OF DUVAL VILLAGE

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

छत्तीसगढ़ की 'सूपा आर्ट' का विस्तार न्यूजीलैंड तक, कोरबा ने दी नयी पहचान; देखिए कमाल की चित्रकारी

चंदा कर गांव वालों ने बनाया नया स्कूल, कांकेर के पोडगांव की हो रही तारीफ

