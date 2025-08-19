बलौदाबाजार : छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं संविदा कर्मचारियों के हड़ताल के कारण हिल चुकी हैं. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के 16 हजार से अधिक संविदा कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर थे. बलौदाबाजार जिला मुख्यालय के दशहरा मैदान में भी संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं. कर्मचारियों का आरोप है कि वो दो दशक से ज्यादा समय से संविदा व्यवस्था में काम कर रहे हैं. लेकिन सरकार ने अब तक उनके स्थायीकरण और अन्य सुविधाओं को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया. मोदी की गारंटी और राज्य के कई नेताओं के समर्थन के बावजूद, कर्मचारियों को अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है.
तख्ती और बैनर के साथ प्रदर्शन : संविदा कर्मचारियों ने आरोप लगाए कि सरकार ने वादे तो किए, लेकिन अब तक उन्हें पूरा नहीं किया गया. ETV भारत भी संविदा कर्मचारियों की तकलीफ को समझने के लिए मैदान पर उतरा. दशहरा मैदान में NHM कर्मचारी तख्ती-बैनर के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं. “संविलियन करो – अधिकार दो” और “संविदा कर्मियों का शोषण बंद करो” जैसे नारे पूरे मैदान में गूंज रहे हैं.
क्यों हड़ताल पर गए कर्मचारी? : NHM कर्मचारी संघ का कहना है कि उनकी पीड़ा और लंबी सेवा के बावजूद उन्हें कभी स्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला.
हमने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी निभाई. जब पूरा देश घरों में था, तब NHM के कर्मचारी फ्रंटलाइन पर तैनात रहे. लेकिन आज हमें न नौकरी की सुरक्षा है, न मेडिकल सुविधा, न ही उचित वेतन.
सरकार हमसे काम तो स्थायी कर्मचारियों जैसा लेती है, लेकिन सुविधाएं संविदा कर्मियों जैसी दी जाती हैं.अब हम सिर्फ लिखित आश्वासन चाहते हैं. जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा- नरेंद्र वर्मा, सचिव, कर्मचारी संघ
20 साल सेवा देने के बाद भी आज हमें अस्थायी कहा जा रहा है. हमारी नौकरी असुरक्षित है. यह हमारे भविष्य और हमारे परिवारों के लिए बहुत बड़ी चिंता है-सुरेंद्र वर्मा, कर्मचारी
मोदी जी की गारंटी और राज्य सरकार के बड़े नेताओं ने पहले हमारे आंदोलन में मंच से आकर समर्थन दिया था। लेकिन सरकार बनने के बाद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया -भूषण साहू, उपाध्यक्ष सिमगा ब्लॉक
“हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन अपने अधिकारों को नज़रअंदाज़ कर अब और काम करना संभव नहीं। जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता, हम मैदान से नहीं हटेंगे।”-गंगा राम धीवर, बलौदाबाजार जिला उपाध्यक्ष
NHM कर्मचारियों ने आंदोलन के दौरान अपनी 10 बड़ी मांगें गिनाईं हैं, जिनमें सबसे अहम संविलियन और स्थायीकरण है.
- संविलियन एवं स्थायीकरण
- पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना
- ग्रेड पे निर्धारण
- लंबित 27% वेतन वृद्धि
- कार्य मूल्यांकन (CR) में पारदर्शिता
- नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण
- अनुकम्पा नियुक्ति
- मेडिकल एवं अवकाश सुविधा
- स्थानांतरण नीति
- 10 लाख तक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा
इन मांगों को लेकर कर्मचारियों का कहना है कि यह सिर्फ उनके अधिकार की बात नहीं, बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी जरूरी है.
कर्मचारियों के इस आक्रोश ने प्रशासन को भी हिला दिया है. जिलेभर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों पर ताले लटके हैं. कई जगह टीकाकरण कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं. 500 से ज्यादा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं.
कौन सी सेवाएं हुई ठप ? : NHM कर्मियों के हड़ताल पर जाने का सीधा असर आम जनता पर पड़ने लगा है.हड़ताल के कारण
टीकाकरण कार्यक्रम – बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण प्रभावित होगा.
जननी सुरक्षा योजना – प्रसव के दौरान मिलने वाली सुविधाएँ बाधित होंगी.
आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य बीमा योजनाएं – कार्ड बनाने और दावा निपटाने की प्रक्रिया ठप
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं – गांव-गांव में प्राथमिक उपचार और दवाई वितरण रुका
स्वास्थ्य प्रचार-प्रसार अभियान – सरकार की कई योजनाएं अधर में
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हड़ताल लंबी खिंची तो ग्रामीण इलाकों में गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा हो सकता है.अभी तक सरकार की ओर से कोई बड़ा बयान नहीं आया है. जिले के प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है.
पिछले आंदोलनों का इतिहास : ये पहली बार नहीं है जब NHM कर्मचारी सड़क पर उतरे हों. पहले जिला स्तरीय और संभाग स्तरीय हड़ताल हो चुकी है.इसके बाद कर्मचारियों ने राजधानी में विधानसभा घेराव किया था.हर बार सरकार ने आश्वासन दिया, लेकिन कर्मचारियों के मुताबिक नतीजा शून्य रहा.इसलिए इस बार उन्होंने साफ कहा है कि जब तक लिखित आदेश जारी नहीं होता, आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा.लेकिन कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार का रवैया बेरुखी और अड़ियल है. यही कारण है कि उन्हें मजबूरन जनता की सेवाएं रोककर आंदोलन करना पड़ रहा है.
