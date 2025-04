ETV Bharat / state

दिवंगत सुशील नथनियाल का गुरुवार को अंतिम संस्कार, मोहन यादव ने दी श्रद्धांजलि

दिवंगत सुशील नथानियल का पार्थिव शरीर इंदौर एयरपोर्ट पहुंचा ( ETV Bharat )

Published : April 23, 2025 at 10:09 PM IST | Updated : April 24, 2025 at 1:15 AM IST

इंदौर: देश भर में जहां पहलगाम हमले को लेकर आक्रोश है, वहीं अब इस हादसे में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है. पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने इंदौर के सुशील नथानियल की भी जान ले ली. इस हमले में उनकी बेटी के पैर में गोली लगी है. सुशील नथानियल का पार्थिव शरीर बुधवार की रात इंदौर एयरपोर्ट पहुंचा. राज्य सरकार की ओर से खुद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करने इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे. गुरुवार 24 अप्रैल को उनका ईसाई रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार होगा. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने दी श्रद्धांजलि पहलगाम आतंकी हमले में दिवंगत सुशील नथानियल का पार्थिव शरीर बुधवार की रात इंदौर एयरपोर्ट पहुंचा. यहां मुख्यमंत्री मोहन यादव, वीडी शर्मा और मंत्री तुलसी सिलावट पहुंचे और उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किए. यहां मौजूद उनके परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि राज्य सरकार परिजनों के साथ है.

