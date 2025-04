ETV Bharat / state

रायपुर: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में रायपुर के युवा व्यापारी दिनेश मीरानिया की मौत हो गई. दिनेश मीरानिया सहित कई निर्दोष सैलानियों की भी आतंकियों ने निर्मम हत्या की. जंघन्य हत्याकांड के विरोध में आज रवि भवन व्यापारी संघ ने विरोध जताया. आतंकी हमले में मारे गए रायपुर के व्यापारी दिनेश मीरानिया को श्रद्धांजलि दी गई. इसके साथ ही रवि भवन व्यापारी संघ ने अपनी दुकानों को बंद रखा.

पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में दुकानें बंद: रवि भवन व्यापारी संघ के अध्यक्ष जय नानवानी ने बताया कि "व्यापारी बंधुओं ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंदकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की. दोपहर 1 बजे रवि भवन ऑडिटोरियम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में दिवंगत दिनेश मीरानिया परिवारजन भी उपस्थित रहे. श्रद्धांजलि सभा में रायपुर शहर के अनेक सम्मानित व्यापारीगण, वरिष्ठ सामाजिक एवं व्यापारिक संगठन प्रतिनिधि सम्मिलित हुए और सभी ने पुष्प अर्पित कर दिवंगत आत्माओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी."

