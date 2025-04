ETV Bharat / state

कौन थे विनय नरवाल? जिनकी पहलगाम आतंकी हमले में गई जान - WHO WAS VINAY NARWAL

Who Was Vinay Narwal ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : April 23, 2025 at 8:46 AM IST | Updated : April 23, 2025 at 10:52 AM IST 4 Min Read

करनाल: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में मंगलवार को हुए एक दिल दहला देने वाले आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. पर्यटकों के बीच लोकप्रिय बैसरन घाटी में आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें भारतीय नौसेना के 26 वर्षीय लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की जान चली गई. यह हमला उस समय हुआ जब विनय अपनी नवविवाहिता पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून के लिए पहलगाम आए थे. कौन थे विनय नरवाल? हरियाणा के करनाल जिले के भूसली गांव के रहने वाले विनय नरवाल ने दो साल पहले भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं शुरू की थीं. वर्तमान में वे केरल के कोच्ची में तैनात थे. उनकी शादी 16 अप्रैल 2025 को हुई थी, और यह जोड़ा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए पहलगाम की खूबसूरत वादियों में समय बिता रहा था. लेकिन आतंकियों ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया. विनय नरवाल की शादी की वीडियो (ETV Bharat) हमले का भयावह मंजर: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आतंकी बैसरन घाटी में अचानक प्रकट हुए और उन्होंने वहां मौजूद लोगों पर गोलीबारी शुरू कर दी. विनय और उनकी पत्नी उस समय एक स्थानीय स्टॉल पर भेलपुरी खा रहे थे. हमलावरों ने विनय से उनका धर्म पूछा और फिर बेरहमी से गोली मार दी. विनय ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उनकी पत्नी हिमांशी इस हमले में सुरक्षित रहीं.

पत्नी का मार्मिक बयान: हमले के बाद हिमांशी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कांपती आवाज में कह रही हैं, "हम बस भेलपुरी खा रहे थे. उसने मेरे पति से उनका धर्म पूछा और फिर गोली मार दी." हिमांशी ने बताया कि हमलावरों ने स्पष्ट रूप से धार्मिक आधार पर विनय को निशाना बनाया. इस वीडियो ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया है. विनय नरवाल की शादी की तस्वीर (ETV Bharat) परिवार में शोक: विनय की मौत की खबर मिलते ही उनके परिवार में कोहराम मच गया. उनके परिजन तुरंत श्रीनगर के लिए रवाना हो गए. करनाल के सेक्टर 7 में रहने वाले विनय के परिवार को अभी भी इस सदमे से उबरने में वक्त लगेगा. स्थानीय लोग और पड़ोसी भी इस घटना से स्तब्ध हैं और विनय को एक होनहार और देशभक्त युवा के रूप में याद कर रहे हैं. विनय के घर नेताओं के आने का सिलसिला जारी है. इस बीच सीएम नायब सैनी और विधानसभा अध्यक्ष ने उनके परिजनों को सांत्वना दी. विनय नरवाल के दादा से सीएम नायब सैनी ने वीडियो कॉल कर बातचीत की. (ETV Bharat) भारतीय नेवी ने जताया शोक: इंडियन नेवी ने ट्वीट कर इस मामले पर शोक जताया उन्होंने लिखा "एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, #सीएनएस, और भारतीय नौसेना के सभी कार्मिक लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की दुखद क्षति से स्तब्ध और गहरे दुखी हैं, जो पहलगाम में हुए नृशंस आतंकवादी हमले में मारे गए। हम इस अकल्पनीय दुख की घड़ी में उनके परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। भारतीय नौसेना हिंसा के इस जघन्य कृत्य में अपनी जान गंवाने वाले अन्य सभी लोगों के साथ भी पूरी एकजुटता के साथ खड़ी है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों के परिवारों के साथ हैं और हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं।" प्रशासन और सुरक्षा बलों की कार्रवाई: इस हमले के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और हमलावरों की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है. प्रशासन ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है. विनय नरवाल की हत्या ने एक बार फिर कश्मीर घाटी में आतंकवाद के खतरे को उजागर किया है. सोशल मीडिया पर लोग इस घटना के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और विनय को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. कई लोगों ने सरकार से आतंकवाद के खिलाफ और सख्त कदम उठाने की मांग की है. ये भी पढ़ें- पहलगाम आतंकी हमले में हरियाणा के विनय नरवाल की मौत, इंडियन नेवी में थे पोस्टेड, महज छह दिन पहले हुई थी शादी - PAHALGAM TERROR ATTACK

