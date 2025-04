ETV Bharat / state

पहलगाम आतंकी हमला: पायलट बोले-आतंकियों और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सरकार, हम साथ हैं - TRIBUTE PAID TO NEERAJ UDHWANI

जयपुर में नीरज के परिवार को सांत्वना देते सचिन पायलट ( ETV Bharat Jaipur )

Published : April 28, 2025 at 7:59 AM IST | Updated : April 28, 2025 at 8:38 AM IST

पूरे देश में एक राय: पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी ताकत के साथ जितना भी वो चाहे, अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे. पूरे देश की इस पर एक राय है. पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि जब आक्रमण बाहर से हो रहा है और आतंकियों के जरिए हमारे अस्तित्व को चुनौती दी जा रही है तो फिर उनको भी इस जुबान में जवाब देना पड़ेगा. संसद हमले के दौरान साथ खड़ा था विपक्ष: सचिन ने कहा कि जब संसद पर हमला हुआ था, तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी नेता प्रतिपक्ष थीं. उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा था कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए. वही बात हम आज दोहरा रहे हैं, लेकिन कैसे क्या करना है, कब करना है यह सरकार बेहतर समझती होगी. हम मानते हैं पूरे देश में आज आम भावना है कि पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवादी गतिविधियों से जो घाव देश को दिए हैं, उसका तो अंत करना पड़ेगा. दुख की इस घड़ी में पूरा देश उन परिवारों के साथ है, जिन्होंने इस आतंकी हमले में अपनों को गंवाया है. नीरज उधवानी के घर पहुंच कर पायलट ने परिजनों से की मुलाकात (फोटो ईटीवी भारत जयपुर) पढ़ें: सिक्किम के राज्यपाल बोले- पर्यटकों पर आतंकी हमले का बदला लेंगे, अब भारत की ताकत को सब जानते हैं बताए पाक के मंसूबे: पायलट ने कहा कि पाकिस्तान और उसके आतंकियों ने पूरी कोशिश की कि भारत में मजहब के नाम पर दरार पड़े. धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे से लड़ें. यही उनके मंसूबे हैं.इस मसले पर सभी पार्टियां एकजुट हैं. जिन्होंने अपने खोए हैं वो वापस तो नहीं आ सकते हैं लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटना करने का कोई साहस नहीं करें. परिजनों से मुलाकात: इससे पहले पायलट मालवीय नगर निवासी मृतक नीरज उधवानी के घर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की. परिजनों से भी मुलाकात कर ढांढस बंधाया. उनके साथ कांग्रेस विधायक प्रशांत शर्मा, पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर, विप्र कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष महेश शर्मा और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव सुनील पारवानी भी थे.

