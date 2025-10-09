ETV Bharat / state

8 करोड़ का 'विधायक' भैंसा; हर साल कमाता है 40-50 लाख रुपये, जानिए क्या खाता है?

विधायक भैंसा. ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 9, 2025 at 8:35 PM IST 2 Min Read

मेरठ: सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित तीन दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेले का गुरुवार को समापन हो गया. इस मेले में पशुओं की प्रदर्शनी भी लगी थी, जिसमें अलग-अलग जगह से पशुपालक अपने पशुओं को लेकर पहुंचे थे. हर बार की तरह इस बार भी मुर्रा नस्ल के भैंसे 'विधायक' को ओवरऑल चैंपियन के खिताब से सम्मानित किया गया. दरअसल, हरियाणा के पानीपत जिले के रहने वाले पद्मश्री से सम्मानित नरेंद्र सिंह द्वारा अपने खास भैंसे विधायक को मेले में प्रदर्शित किया गया था. इस मौके पर अच्छी नस्ल और कद काठी के लिए मुर्रा नस्ल के भैंसे 'विधायक' को उसकी ख़ूबसूरती से लेकर उसके शानदार लुक के लिए पुरस्कार दिया गया.