8 करोड़ का 'विधायक' भैंसा; हर साल कमाता है 40-50 लाख रुपये, जानिए क्या खाता है?
मेरठ में आयोजित तीन दिवसीय कृषि मेले में पद्मश्री नरेंद्र के मुर्रा नस्ल के भैंसे को ओवरऑल चैंपियन के खिताब से सम्मानित किया गया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2025 at 8:35 PM IST
मेरठ: सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित तीन दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेले का गुरुवार को समापन हो गया. इस मेले में पशुओं की प्रदर्शनी भी लगी थी, जिसमें अलग-अलग जगह से पशुपालक अपने पशुओं को लेकर पहुंचे थे. हर बार की तरह इस बार भी मुर्रा नस्ल के भैंसे 'विधायक' को ओवरऑल चैंपियन के खिताब से सम्मानित किया गया.
दरअसल, हरियाणा के पानीपत जिले के रहने वाले पद्मश्री से सम्मानित नरेंद्र सिंह द्वारा अपने खास भैंसे विधायक को मेले में प्रदर्शित किया गया था. इस मौके पर अच्छी नस्ल और कद काठी के लिए मुर्रा नस्ल के भैंसे 'विधायक' को उसकी ख़ूबसूरती से लेकर उसके शानदार लुक के लिए पुरस्कार दिया गया.
नरेंद्र सिंह भैंस की नस्ल सुधार के लिए काम करते हैं. उन्होंने अपने भैंसे का नाम विधायक रखा हुआ है, जिसकी कीमत आठ करोड़ रुपए बताते हैं. नरेंद्र सिंह ने बताया कि हर साल 'विधायक' भैंसे के 40-50 लाख रुपये का सीमन बेचते हैं. अब तक करीब 8 करोड़ रुपये का सीमन बेच चुके हैं. उन्होंने बताया कि इसके अलावा उनके पास और भी कई ऐसे भैंसे हैं, जिन्हें वह नस्ल सुधार के लिए पालते हैं. नरेंद्र ने बताया कि मुर्रा नस्ल का सांड ‘विधायक’ ओवरऑल चैंपियन बना है यह गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि यह भैंसा न सिर्फ हरे चारे के अलावा भूसा ख़ाता है, बल्कि ड्राई फ़्रूट समेत हर दिन दस लीटर से ज्यादा दूध पीता है. इसके अलावा औऱ भी कई अलग से न्यूट्रीशन के सोर्स जैसे पनीर आदि खिलाए जाते हैं.
इस मौके पर अखिल भारतीय किसान मेले में आए किसानों को नवीनतम कृषि उत्पादों की जानकारी भी दी गई. कृषि विज्ञान महाविद्यालय के डीन डॉ. राजबीर सिंह ने बताया कि अखिल भारतीय किसान मेले में उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश और राजस्थान से आए पशु मालिकों ने मेले में एक से एक शानदार भैंसे, बैलों व घोड़ों का प्रदर्शन किया. मेले में कई चरणों में गाय, बैल और भैंसों की सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था. देसी खान-पान के अलावा खाद, उन्नत नस्ल के बीज और पशु आहार के स्टॉल्स भी लगाए गये थे.
