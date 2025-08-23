बाराबंकी: कृषि को पर्यटन से जोड़कर किसान अपनी आय कैसे बढ़ा सकते हैं? यह सीखने के लिए प्रदेश के प्रगतिशील किसानों और 50 फार्म-स्टे मालिकों का जत्था बाराबंकी पहुंचा. यहां खेती के जादूगर नाम से मशहूर किसान, पद्मश्री राम सरन वर्मा के हाईटेक ग्रो फार्म का भ्रमण किया. इस हाईटेक ग्रो फार्म को रामसरन वर्मा ने खुद ही डेवलप किया है.

पर्यटन विभाग, ग्रामीण इलाकों में होम स्टे, फार्म स्टे जैसी योजनाओं के जरिए रोजगार के नए साधन मुहैया करा रही है. इसी को लेकर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्रामीण पर्यटन कान्क्लेव-2025 का आयोजन हुआ. कान्क्लेव के दूसरे दिन यानी शुक्रवार को प्रदेश भर के प्रगतिशील किसानों और फार्म स्टे मालिकों को बाराबंकी में पद्मश्री रामसरन वर्मा द्वारा विकसित ग्रो-फार्म का भ्रमण कराया गया.

बाराबंकी के दौलतपुर गांव निवासी रामसरन वर्मा. (Photo Credit: ETV Bharat)

खेती के जादूगर ने शेयर किए अनुभव: पद्मश्री रामसरन वर्मा का ग्रो फार्म देखकर किसान और फार्म स्टे मालिक हैरान रह गए. इस दौरान प्रतिभागियों ने किसान रामसरन वर्मा द्वारा अपनाई गईं उन्नत कृषि पद्धतियों को देखा. यह अनुभव साझा किया, कि पर्यटन को कृषि से जोड़कर किसानों की आय में किस प्रकार वृद्धि की जा सकती है.

वहीं, पद्मश्री रामसरन वर्मा ने ग्रो फार्म देखने आए किसानों से न केवल अपने अनुभव साझा किए. साथ ही फर्श से अर्श तक पहुंचने की अपनी सफलता को विस्तार से बताया. इस दौरान पर्यटन विभाग के अधिकारियों सुमित श्रीवास्तव और ऐश्वर्या ने उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति की विशेषताओं पर जानकारी भी साझा की.

रामसरन वर्मा के हाई टेक ग्रो फार्म पहुंचे किसान. (Photo Credit: ETV Bharat)

कौन हैं रामसरन वर्मा: बाराबंकी के ब्लॉक हरख के दौलतपुर गांव में पैदा हुए रामसरन वर्मा हाईस्कूल फेल हैं. लेकिन खेती की नई-नई तकनीकों से इन्होंने दूसरों को फेल कर दिया है. वर्ष 1985 में महज एक एकड़ में केले की खेती शुरू की. इसके बाद परंपरागत खेती से हटकर कुछ नया करने की ठानी और फिर टिशू कल्चर से जिले में पहली बार केले की खेती कर सबको हैरान कर दिया.

पद्मश्री सहित 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले: इसके बाद रामसरन ने पीछे मुड़कर नही देखा. आज रामसरन किसानों के रोल मॉडल हैं. इनके द्वारा खेती में किए गए प्रयोगों के चलते इन्हें जगजीवन राम किसान पुरुस्कार, एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड, एग्री कृषि अवार्ड, उद्यान विकास अवार्ड, चौधरी चरण सिंह किसान अवार्ड और नव अन्वेषक किसान अवार्ड जैसे 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं.

खेती की बारीकियां सीखने पहुंचे किसान. (Photo Credit: ETV Bharat)

यही नहीं, खेती के क्षेत्र में इनके योगदान को देखते हुए 2019 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा जा चुका है. रामसरन से दूर-दूर से किसान आकर खेती के गुर सीखते हैं. खेती के जरिये अत्याधुनिक सुख सुविधाएं हासिल कर रहे रामसरन उन किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं जो कम पढ़े-लिखे हैं.

