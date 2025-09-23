ETV Bharat / state

1200 साल पुराना इतिहास: डीडवाना की शान है पाढाय माता का मंदिर

दो रूपों में है माता की प्रतिमा: मंदिर के पुजारी चंद्रप्रकाश ने बताया कि मंदिर डीडवाना से करीब 12 किलोमीटर दूर मारवाड़ बालिया गांव के पास है. इसका इतिहास 1200 साल से भी ज्यादा पुराना है. मंदिर के गर्भगृह में माता की दो प्रतिमाएं विराजमान हैं. एक बालिका रूप में और दूसरी महिषासुर मर्दिनी के स्वरूप में. मंदिर के बाईं ओर भैरवनाथ की मूर्ति है. माना जाता है कि 1200 साल पहले क्षेत्र में भैंसा सेठ के नाम से मशहूर एक भक्त ने इस मंदिर का निर्माण कराया था.

अधिकांश मंदिरों में नवरात्र में नौ दिन तक पूजा-पाठ चलते हैं, जबकि इस मंदिर में पूरे 14 दिन तक घट स्थापना होती है और लगातार धार्मिक आयोजन चलते हैं. मंदिर दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली में बना है. यह मंदिर न सिर्फ स्थापत्य कला की दृष्टि से अद्भुत है, बल्कि श्रद्धा और विश्वास का भी केंद्र है. यहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शनार्थ आते हैं.

कुचामन सिटी: नवरात्र शुरू हो चुके हैं और देवस्थानों में भक्तों का तांता लगा हुआ है. देवी मंदिरों में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई हैं. नवरात्र के इस पावन पर्व के अवसर पर आज हम आपको जिले के प्रसिद्ध मंदिर पाढाया माता के बारे में बता रहे हैं. बताया जाता है कि इस मंदिर की प्रतिमा दो वृक्षों से प्रकट हुई है. मान्यता है कि माता के आशीर्वाद से ही सांभर की नमक झील बनी. आज वही झील और यही मंदिर डीडवाना की पहचान है.

संरक्षित धरोहर है मंदिर: मंदिर से जुड़ी एक किवदंती के अनुसार, जब माता प्रकट हुईं, तो भक्त की विनती पर उन्होंने पूरे क्षेत्र को चांदी की खान बना दिया था, लेकिन बाद में माता के ही चमत्कार से यह नमक की झील में बदल गया. आज वही झील डीडवाना की पहचान है. मंदिर की प्राचीनता और महत्व को देखते हुए पुरातत्व विभाग ने इसे संरक्षित धरोहर के रूप में शामिल किया है यानी यह सिर्फ आस्था ही नहीं, बल्कि इतिहास और स्थापत्य कला का भी अमूल्य खजाना है. क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा ने कहा कि यह एक संरक्षित क्षेत्र है, इसलिए नवरात्र और अन्य दिनों में यहां मॉनिटरिंग की जाती है.

द्रविड़ शैली का है स्थापत्य: मंदिर में आने वाले श्रद्धालु मदन कुल्डिया ने बताया कि यह मंदिर पूरी तरह पत्थरों से निर्मित है. इसका स्थापत्य दक्षिण भारतीय 'द्रविड़' शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है. यह मंदिर अपने स्थापत्य के साथ-साथ चमत्कारों के कारण भी चर्चित रहा है. यहां मान्यता है कि माता के दरबार में आने वाले भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है. नवरात्र पर यहां का नजारा और भी अद्भुत होता है. दूर-दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठता है.

127 समुदायों की कुलदेवी है पाढाय माता: श्रद्धालु आरती ने कहा कि पाढाय माता को कुलदेवी के रूप में भी पूजा जाता है. माता देश के 127 विभिन्न समुदायों की कुलदेवी हैं. मंदिर में राजस्थान ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. विशेषकर चैत्र मास की चतुर्दशी को लगने वाला भव्य मेला इस मंदिर की ख्याति का बड़ा प्रमाण है. भक्तों की मान्यता है कि यहां सच्चे मन से प्रार्थना करने पर हर संकट दूर हो जाता है, सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और मन को शांति मिलती है.