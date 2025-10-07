ETV Bharat / state

हरियाणा के किसानों पर बारिश की मार, मंडियों में रखा 9.40 लाख टन धान भीगा, "ना मंडी में शेड की व्यवस्था, ना तिरपाल का इंतजाम"

Rain In Haryana ( Etv Bharat )

