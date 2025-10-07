हरियाणा के किसानों पर बारिश की मार, मंडियों में रखा 9.40 लाख टन धान भीगा, "ना मंडी में शेड की व्यवस्था, ना तिरपाल का इंतजाम"
Rain In Haryana: सोमवार को हरियाणा में बारिश से किसान बेहाल हो गए. मंडी में रखा सारा धान भीग गया. जिससे किसानों में रोष है.
Published : October 7, 2025 at 11:14 AM IST
जींद/नूंह: हरियाणा में सोमवार को मूसलाधार बारिश हुई. जिसके चलते किसानों को काफी नुकसान हुआ. तेज आंधी के साथ हुई बारिश से धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है. खेत से लेकर मंडियों तक किसानों पर बारिश की मार पड़ी है. आंधी और बारिश के चलते एक तरफ खेतों में खड़ी धान की फसल गिर गई. दूसरी तरफ मंडियों में खुले में रखी फसल भी भीग गई. खेतों में खड़ी फसल के उत्पादन पर असर पड़ना तय है.
हरियाणा में बारिश से धान की फसल को नुकसान: हरियाणा की अनाज मंडियों में अभी तक करीब 15.14 लाख टन धान की आवक हो चुकी है. इसमें से 11.17 लाख टन धान की बिक्री हुई है. उठान सिर्फ 5.74 लाख टन का हुआ है. वहीं, बाजरे, कपास व सब्जी की फसलों में भी नुकसान हुआ है.
जींद में खड़ी फसल गिरी: जींद में सोमवार को 9 एमएम बारिश दर्ज की गई. सबसे ज्यादा जुलाना में 25 एमएम बारिश दर्ज की गई. बारिश से कृषि से संबंधित कार्यों पर भी ब्रेक लग गया. तेज हवा से धान फसल भी पसर गई और मंडियों में पड़ी धान फसल भीग गई. किसानों का कहना है कि खेत खलिहान से मंडियों तक धान, बाजरा तथा कपास की फसल फैली हुई है. सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है.
तापमान मे भी 8 डिग्री की गिरावट: जींद में हवा की गति तेज रही. जिसके साथ गुलाबी ठंड ने भी दस्तक दे दी है. सोमवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 21 डिग्री दर्ज किया गया. मौसम में आद्रता 84 प्रतिशत तथा हवा की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई. जुलाना में सबसे ज्यादा बारिश 25 एमएम दर्ज की गई. जींद तथा नरवाना में 14-14 एमएम, सफीदों में 3 एमएम तथा उचाना तथा पिल्लूखेड़ा में दो-दो एमएम बारिश दर्ज की गई.
किसानों के लिए एडवाइजरी: जींद में लगभग चार लाख टन धान फसल की आवक हो चुकी है. डेढ़ लाख क्विंटल के लगभग धान फसल बिक चुकी है. इस बीच बारिश ने कृषि कार्यों पर भी ब्रेक लगा दिया है. मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश ने बताया कि "पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से आठ अक्टूबर तक मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है. आकाश में बादल छाए रहेंगे. इसके अलावा बारिश की संभावना बनी है. तापमान में भी गिरावट आएगी, किसान मौसम को ध्यान में रख कर कृषि कार्य करें."
नूंह में भी किसानों की फसल भीगी: पुन्हाना अनाज मंडी में भी किसानों की फसल बारिश के चलते भीग गई. मंडी प्रशासन की तरफ से फसल को बचाने का कोई इंतजाम नहीं दिखा. किसानों के मुताबिक मंडी में बने टीन शेड के नीचे व्यापारियों ने पहले से ही अपनी फसल लगाकर कब्जा किया हुआ है. जिसकी वजह से किसान अपनी फसल को खुले में रखने को मजबूर हुए. अब बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है.
मंडी प्रशासन की लापरवाही! किसानों में रोष: किसान जुम्मन लहरवाडी ने बताया कि "मैं रविवार रात से मंडी में धान की फसल बेचने के लिए खड़ा हूं. टीन शेड के नीचे जगह नहीं है. जिसके चलते मैंने अपनी फसल खुले में डाली, लेकिन दोपहर में हुई बरसात ने हमारी महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया. जिससे मुझे नुकसान हुआ. बरसात में भीगी धान की फसल को उन्हें उचित दाम नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया."
किसानों ने वादा है कि उनकी परेशानी सुनने के लिए अनाज मंडी में ना तो कोई अधिकारी आया और ना ही कोई व्यवस्था की गई. किसानों ने बताया कि हर साल मंडी के हालात ऐसे ही रहते हैं. बरसात होते ही फसलें भीग जाती है और प्रशासन हर बार केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित रह जाता है. किसानों ने ये भी बताया कि मंडी में पानी निकासी की व्यवस्था ना होने के कारण कई जगहों पर जलभराव हो गया."
मार्केट सचिव ने क्या कहा? इस मामले को लेकर मार्केट कमेटी पुन्हाना सचिव शैलेंद्र बंसल ने बताया कि "पुन्हाना में अब तक करीब 7 हजार 85 क्विंटल धान की आवक हो चुकी है. किसान लगातार धान की फसल लेकर पहुंच रहे हैं. टीन शेड को जल्द से जल्द खाली कराने के लिए व्यापारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है. सोमवार को फिर से नोटिस जारी किया गया है. एक सप्ताह के अंदर टीन शेड खाली हो जाएगी, जिसके बाद किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी. वहीं नूंह डीसी अखिल पिलानी ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है ,जल्द ही मार्केट कमेटी के अधिकारियों को निर्देश देकर टीन शेड खाली कराए जाएगा.
हरियाणा में ठंड ने दी दस्तक! 1 से 6 अक्टूबर तक हरियाणा में 7.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य (3.2 मिमी.) से 129% ज्यादा है. बारिश से दिन का तापमान 7.8 डिग्री कम हुआ है. ये महेंद्रगढ़ में सबसे कम 22.6 डिग्री रहा, जो सामान्य से 11.2 डिग्री कम है. ये अक्टूबर में 4 साल में सबसे कम तापमान है. इससे पहले 25 अक्टूबर 2021 को दिन का पारा 19.3 डिग्री रहा था.
ये भी पढ़ें- हरियाणा में फिर मूसलाधार बारिश का अलर्ट, 17 जिलों में असर, तापमान में भारी गिरावट, पश्चिमी विक्षोभ से बिगड़ा मौसम
ये भी पढ़ें- हरियाणा में बारिश ने खेतों के बाद मंडी में अन्नदाता को रुलाया, भीगने से हजारों टन अनाज बर्बाद, समय पर फसल की नहीं हो पाई खरीद