धान खरीद में देरी से नाराज किसानों का गुस्सा फूटा, करनाल मंडी में की प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी

सरकार के आदेश के बाद भी धान खरीद प्रारंभ नहीं होने से नाराज किसानों ने करनाल मंडी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया.

FARMERS PROTEST IN KARNAL MANDI
मंडी प्रशासन के खिलाफ करनाल मंडी में प्रदर्शन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 26, 2025 at 5:50 PM IST

करनालः धान खरीद में देरी से आक्रोशित किसानों का गुस्सा फूट गया. इसके विरोध में किसानों करनाल मंडी में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. इसके बाद नाराज किसान करनाल की मार्केट कमेटी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए. किसानों ने मंडी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द से जल्द डिजिटल कांटे की व्यवस्था कर सरकारी स्तर पर धान खरीद शुरू करने की मांग की.

सरकार का आदेश, लेकिन मंडी में ठप हालात: 22 सितंबर को सरकार ने धान की खरीद शुरू करने और आढ़तियों को डिजिटल कांटे लगाने के आदेश दिए थे. लेकिन चौथे दिन भी धान खरीद शुरू न होने से किसानों में आक्रोश बढ़ गया. भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रत्नमान ने कहा कि कि अनाज मंडी में काफी मात्रा में धान की आवक है और यह सरकारी मानदंडों के मुताबिक सही है, फिर भी खरीद ठप पड़ी है.

करनाल मंडी में किसानों का फूटा गुस्सा (Etv Bharat)

किसान नेताओं का आरोप–जान बूझकर हो रही देरी: भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र सांगवान ने कहा कि "सरकार जानबूझकर खरीद को 1 अक्टूबर तक टाल रही है, ताकि किसान मजबूरी में अपनी फसल सस्ते दामों पर बेच दें." उन्होंने कहा कि "करनाल मंडी में डिजिटल कांटे लगाने के आदेश तो हैं, लेकिन हकीकत में अभी तक कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है." किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि डिजिटल कांटों के साथ ही खरीद शुरू की जाए.

Farmers Protest in Karnal Mandi
अधिकारियों के साथ वार्ता करते किसान नेता (Etv Bharat)

किसान नेताओं का अल्टीमेटम: किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर सोमवार तक धान की खरीद शुरू न हुई तो वे मार्केट कमेटी कार्यालय का ताला बंद कर जोरदार प्रदर्शन करेंगे.

Farmers Protest in Karnal Mandi
करनाल मंडी (Etv Bharat)

मंडी प्रशासन का सफाई-पत्र: बढ़ते विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए मार्केट कमेटी सचिव आशा रानी मौके पर पहुंचीं. उन्होंने किसानों को समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि "मंडी में आने वाले धान में नमी (Moisture) ज्यादा है, जिसकी वजह से खरीद में देरी हो रही है." उन्होंने आश्वासन दिया कि "सरकार के निर्देशों के मुताबिक ही खरीद होगी और आढ़तियों को डिजिटल कांटे लगाने के नोटिस पहले ही जारी कर दिए गए हैं."

