हरियाणा में धान खरीद प्रक्रिया ने पकड़ी रफ्तार, इस बार मिलों की संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद, नमी के कारण मंडियों में फसल सुखा रहे किसान

पंचकूला: 22 सितंबर 2025 से हरियाणा में धान की खरीद जारी है. हैफेड और हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा फसल में नमी की मात्रा की जांच के बाद सूखी फसल को खरीदा जा रहा है, लेकिन विभिन्न जिलों में बहुत से किसान, फसल में नमी की मात्रा अधिक मिलने के चलते खरीद प्रक्रिया पूरी नहीं होने से चिंतित हैं. किसानों द्वारा मंडियों में ही फसल को बिछाकर सुखाया जा रहा है. वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों से सुखाई गई फसल को ही मंडियों में लाने अपील की जा रही है, ताकि उनका समय बचे और खरीद प्रक्रिया भी जल्द पूरी हो सके.

382622 मीट्रिक टन धान खरीदी: प्रदेश भर की बात करें, तो अब तक 382622 मीट्रिक टन धान मंडियों में पहुंच चुका है. जिसमें से हैफेड और हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा 213670 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है. जिला पंचकूला की तीन मंडियों, पंचकूला बरवाला और रायपुर रानी में गत दिवस के आंकड़ों के अनुसार अब तक 8 हजार मीट्रिक टन धान पहुंच गया है.

फसल उठान का कार्य शुरू हुआ: खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि "हर वर्ष सामान्य तौर पर 1 अक्टूबर से धान खरीद की प्रक्रिया शुरू की जाती है, लेकिन इस बार यह प्रक्रिया 22 सितंबर से ही शुरू कर दी गई है. यही कारण है कि दरपेश आई मामूली परेशानियों को अब दूर कर लिया गया है. जहां दो दिन पहले तक फसल उठान का कार्य शुरू नहीं हो सका था, वहीं अब यह काम भी शुरू हो गया है. ठेकेदारों द्वारा फसल को प्रदेश की मिलों में ले जाना शुरू कर दिया गया है."