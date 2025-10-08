ETV Bharat / state

15 नवंबर से MSP पर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी, 3100 रुपये प्रति क्विंटल का रेट, 160 लाख मीट्रिक टन है लक्ष्य

छत्तीसगढ़ में धान तिहार की तारीखों का ऐलान हो गया है. 15 नवंबर के बाद से धान की खरीदी होगी.

DHAN TIHAR
धान खरीदी का ऐलान (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 8, 2025 at 8:48 PM IST

Updated : October 8, 2025 at 9:26 PM IST

रायपुर: धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान तिहार को लेकर बड़ा ऐलान हो गया है. 15 नवंबर 2025 से धान की खरीदी होगी. इस दिन से प्रदेश में धान तिहार का आगाज होगा. अनुमान है कि इस बार 160 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा सकती है. इसकी जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी.

कैबिनेट बैठक में होगी धान उपार्जन नीति पर होगी चर्चा: धान खरीदी शुरू होने से पहले राज्य सरकार की ओर से नई धान उपार्जन नीति और कस्टम मिलिंग नीति 2025-26 को मंजूरी दी जाएगी. इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है, जिसे दीपावली से पहले प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा. मंजूरी मिलने के बाद नीति को तत्काल लागू कर दिया जाएगा.

धान खरीदी पर बड़ा ऐलान (ETV BHARAT)

किसानों को मिलेगी राहत, सोसाइटियों के लिए नई व्यवस्था: इस बार इस बात की भी चर्चा है कि सरकार धान खरीदी सोसाइटियों और मिलिंग करने वाले मिलरों को कुछ राहत देने जा रही है. इससे खरीदी और मिलिंग प्रक्रिया को और सुगम बनाने की दिशा में कदम उठाया जाएगा.

ऑनलाइन टोकन से बेचना होगा धान: धान बेचने के लिए इस बार किसानों को ऑनलाइन टोकन प्रणाली के तहत तुहर ऐप से टोकन मिलेगा. निर्धारित तारीख पर किसान आसानी से धान बेच सकेंगे. पहले अवसर छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाएगा ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपनी उपज बेच सकें.

प्रति क्विंटल ₹3100 का भुगतान: पंजीकृत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान खरीदी की जाएगी. किसानों को प्रति क्विंटल ₹3100 का भुगतान किया जाएगा. इसके साथ ही प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी की सीमा तय की गई है.

एग्रीस्टेक और एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन: धान बेचने के इच्छुक किसानों का एग्रीस्टेक और एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन शुरू हो गया है. पंजीकृत किसान ही इस बार धान बेच पाएंगे. कुल मिलाकर, राज्य सरकार ने इस बार धान खरीदी को लेकर प्रक्रिया को पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया है. जिससे किसानों को समय पर भुगतान और सुविधाजनक खरीदी का लाभ मिल सके.

