हिमाचल में धान और मक्की की फसलें पीलापन आने से बर्बाद, सदन में गूंजा किसानों को हुए नुकसान का मुद्दा - CROPS DAMAGE IN HIMACHAL

हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन शाहपुर से कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने धान एवं मक्की की फसलें खराब होने का मामला उठाया.

Paddy and Maize Crops Damage in Himachal
विधानसभा में उठा धान एवं मक्की की फसलें खराब होने का मामला उठा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 10:21 AM IST

शिमला: इन दिनों हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है. मानसून सत्र के चौथे दिन (गुरुवार, 21 अगस्त को) सदन में बिजली बिल, DA समेत कई मुद्दों पर शोर शराबा हुआ. विधानसभा में शून्य काल के दौरान सदन में किसानों की फसल खराब होने और स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों की कमी के मुद्दे गूंजे. सदन में शाहपुर से कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने कांगड़ा जिले सहित अन्य गर्म क्षेत्रों में धान एवं मक्की की फसलें खराब होने का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि धान और मक्की में पीलापन आने से फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है.

आर्मी वर्म रोग लगने से धान और मक्की की फसल बर्बाद

केवल सिंह पठानिया ने कहा कि क्या सरकार फसलों की बर्बादी पर किसानों रिलीफ मैनुअल में कंपनसेशन देगी. इसके साथ ही उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में वैज्ञानिकों की टीम तुरंत भेजकर रोकथाम के प्रयास किए जाने की बात कही. इसके जवाब में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि खरीफ सीजन में निचले क्षेत्रों में धान सहित मक्की की सबसे अधिक बिजाई की जाती है. उन्होंने कहा कि कांगड़ा सहित अन्य गर्म जिलों में मक्की की फसल में आर्मी वर्म रोग लगा है. जिस कारण 30 फीसदी मक्की की फसल को नुकसान हुआ है. वहीं, धान की 20 से 30% फसल को भी नुकसान पहुंचा है. फिलहाल, वैज्ञानिकों की टीम जांच कर रही है और एंटीबायोटिक एवं अन्य दवाओं के छिड़काव की सलाह दी गई है.

रिलीफ मैन्युअल में नहीं प्रावधान

हिमाचल के कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि, "रिलीफ मैनुअल में कीटों से खराब हुई फसल को आपदा की श्रेणी में शामिल करने का प्रावधान नहीं है. सरकार अब नियमों में संशोधन कर 30 फीसदी से अधिक खराब हुई फसलों को मैनुअल में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर रही है. ताकि किसानों को राहत मिल सके. लगातार फील्ड विजिट कर स्थिति पर नजर रखी जा रही है और कीट रोकथाम के प्रयास तेज किए गए हैं."

सदन में गूंजा डॉक्टरों की नियुक्ति का मुद्दा

वहीं, विधानसभा सेशन में गुरुवार को शून्य काल में स्वास्थ्य सुविधाओं की दुर्दशा का मुद्दा भी गूंजा. चंबा जिले से विधायक डीएस ठाकुर ने कहा कि डलहौजी के किहार सिविल अस्पताल में एक भी डॉक्टर तैनात नहीं है और स्थिति यह है कि स्थानीय पंचायत प्रधान भूख हड़ताल पर बैठा है. सलूणी अस्पताल में 8 में से केवल एक ही डॉक्टर हैं. वहीं, डलहौजी अस्पताल में 13 में से 5 डॉक्टर तैनात हैं. जिले में डॉक्टरों के 23 पद खाली पड़े हैं. इसी तरह से नर्सों एवं फार्मासिस्ट के 100 से अधिक पद भी रिक्त पड़े हैं.

'हिमाचल में डॉक्टरों की कमी गंभीर समस्या'

डीएस ठाकुर के सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल ने माना कि डॉक्टरों की कमी गंभीर समस्या है. उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही 200 डॉक्टरों की नियुक्ति करेगी, जिन्हें दूरदराज के क्षेत्रों में भी तैनात किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पहले कई डॉक्टर बहाने बनाकर ऐसी जगहों पर जाने से बचते थे, लेकिन अब सरकार इस पर सख्ती से अमल करेगी ताकि ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाओं में राहत मिले.

