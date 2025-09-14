ETV Bharat / state

शिव की शरण में पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, पचमढ़ी की वादियों बंदर का किया फोटो शूट

बंदर की फोटे खींच केप्शन में लिखा, खींच मेरी फोटो इसी दौरान बड़ा महादेव मंदिर परिसर में कुछ बंदर केंद्रीय कृषि मंत्री के सामने पहुंच गए. यहां रुक कर बंदरों की उछल कूद भी उन्होंने देखी. यहां ली गई एक छोटे बंदर की फोटो के साथ शिवराज सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया, जिसमें लिखा 'खींच मेरी फोटो.' बंदर की यह फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी.

पचमढ़ी: केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को हिल स्टेशन पचमढ़ी पहुंचे. अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ निजी यात्रा पर आए शिवराज सिंह चौहान शाम को पचमढ़ी के बड़ा महादेव मंदिर पहुंचे. भगवान महादेव की शरण में पहुंचकर शिवराज सिंह ने पत्नी साधना सिंह के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की. वहीं कुछ देर मंदिर परिसर में भी रुके.

मुख्यमंत्री निवास में ठहरे शिवराज सिंह

हिल स्टेशन पचमढ़ी में रिमझिम बारिश के बीच शनिवार शाम को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रवि शंकर भवन में पहुंचे, जो मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास कहलाता है. रवि शंकर भवन पहुंचने पर पिपरिया एसडीएम ने उनकी अगवानी की.

कई बार परिवार के साथ आए पचमढ़ी

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने शासनकाल के दौरान परिवार के साथ कई बार पचमढ़ी आए. कई बार परिवार के साथ उनके निजी दौरे गोपनीय रहते थे. पत्नी साधना सिंह के साथ पचमढ़ी आने पर भगवान महादेव के दर्शन भी कई बार उन्होंने किए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी साधना सिंह कई बार अकेले पचमढ़ी आकर भगवान महादेव के मंदिर में पूजा कर चुकी हैं. इसके अलावा चौरागढ़ पहुंचकर भी विधि विधान से उन्होंने पूजा की है.

ट्रेन में ली लोगों के साथ सेल्फी

बता दें कि, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का क्रेज कम नहीं हुआ है. वह अपने सरल अंदाज के लिए जनता के बीच में खासे लोकप्रिय हैं. वह जहां जाते हैं लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लाइन लगा लेते हैं. खास बात है कि वह किसी को निराश नहीं करते और जमकर लोगों के साथ फोटे खिंचवाते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ राजधानी भोपाल से सतना जा रही रेवांचल एक्सप्रेस ट्रेन में. जहां स्लीपर कोच में पहुंचे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए लोग उमड़ पड़े. शिवराज सिंह ने भी लोगों से मुलाकात कर उनके साथ सेल्फी ली.