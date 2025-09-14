शिव की शरण में पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, पचमढ़ी की वादियों बंदर का किया फोटो शूट
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ पहुंचे पचमढ़ी के महादेव मंदिर. बंदर की फोटो खींच सोशल मीडिया पर की पोस्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 14, 2025 at 7:21 AM IST
पचमढ़ी: केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को हिल स्टेशन पचमढ़ी पहुंचे. अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ निजी यात्रा पर आए शिवराज सिंह चौहान शाम को पचमढ़ी के बड़ा महादेव मंदिर पहुंचे. भगवान महादेव की शरण में पहुंचकर शिवराज सिंह ने पत्नी साधना सिंह के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की. वहीं कुछ देर मंदिर परिसर में भी रुके.
बंदर की फोटे खींच केप्शन में लिखा, खींच मेरी फोटो
इसी दौरान बड़ा महादेव मंदिर परिसर में कुछ बंदर केंद्रीय कृषि मंत्री के सामने पहुंच गए. यहां रुक कर बंदरों की उछल कूद भी उन्होंने देखी. यहां ली गई एक छोटे बंदर की फोटो के साथ शिवराज सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया, जिसमें लिखा 'खींच मेरी फोटो.' बंदर की यह फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी.
खींच मेरी Photo 😀 pic.twitter.com/32QP5bRQVm— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) September 13, 2025
मुख्यमंत्री निवास में ठहरे शिवराज सिंह
हिल स्टेशन पचमढ़ी में रिमझिम बारिश के बीच शनिवार शाम को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रवि शंकर भवन में पहुंचे, जो मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास कहलाता है. रवि शंकर भवन पहुंचने पर पिपरिया एसडीएम ने उनकी अगवानी की.
कई बार परिवार के साथ आए पचमढ़ी
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने शासनकाल के दौरान परिवार के साथ कई बार पचमढ़ी आए. कई बार परिवार के साथ उनके निजी दौरे गोपनीय रहते थे. पत्नी साधना सिंह के साथ पचमढ़ी आने पर भगवान महादेव के दर्शन भी कई बार उन्होंने किए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी साधना सिंह कई बार अकेले पचमढ़ी आकर भगवान महादेव के मंदिर में पूजा कर चुकी हैं. इसके अलावा चौरागढ़ पहुंचकर भी विधि विधान से उन्होंने पूजा की है.
- मैहर में शिवराज, मां शारदा के दर्शन कर किसानों से संवाद, बोले- किसानी में स्वदेशी फॉर्मूला अपनाएं
- सतना में रोका गया शिवराज सिंह का काफिला, समस्याएं सुनकर बोले, अब मैं जाऊं
- विदिशा के श्री बाढ़ वाले गणेश मंदिर में शिवराज सिंह चौहान ने भक्तों को दिलाए 3 संकल्प
भोपाल से सतना जा रहा हूं।— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) September 10, 2025
कल वहां 'एक राष्ट्र–एक चुनाव' सहित कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सहभागिता करनी है। इस दौरान ट्रेन में यात्रियों का प्रेम नई ऊर्जा दे रहा है।
भांजे-भांजियों के साथ गपशप से यात्रा का आनंद बढ़ गया है। pic.twitter.com/KRfGaT1x6M
ट्रेन में ली लोगों के साथ सेल्फी
बता दें कि, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का क्रेज कम नहीं हुआ है. वह अपने सरल अंदाज के लिए जनता के बीच में खासे लोकप्रिय हैं. वह जहां जाते हैं लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लाइन लगा लेते हैं. खास बात है कि वह किसी को निराश नहीं करते और जमकर लोगों के साथ फोटे खिंचवाते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ राजधानी भोपाल से सतना जा रही रेवांचल एक्सप्रेस ट्रेन में. जहां स्लीपर कोच में पहुंचे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए लोग उमड़ पड़े. शिवराज सिंह ने भी लोगों से मुलाकात कर उनके साथ सेल्फी ली.