जिलाध्यक्ष फार्मूले के बाद कांग्रेस में खींचतान, क्या पचमढ़ी के ट्रेनिंग कैंप से राहुल गांधी निकाल पाएंगे रास्ता?

भोपाल: मध्य प्रदेश में जमीन से उखड़ी कांग्रेस को फिर उसी जमीन पर खड़ा करने का फार्मूला बेशक राहुल गांधी लेकर आएंगे. 2 नवम्बर से शुरू होने जा रही पार्टी की बैक टू बेसिक्स की क्लास में जिलाध्यक्षों के जरिए पूरी पार्टी को मजबूती की कोशिश होगी, लेकिन सवाल ये है कि जिलाध्यक्षों के सिलेक्शन के बाद ही जो गुटबाजी सतह पर आ गई है. क्या ऐसे में कांग्रेस के कायाकल्प मुमकिन हो पाएगा.

कांग्रेस मुख्यालय में मंगलवार को भोपाल के कॉर्डिनेशन की बैठक में मीडिया ने पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के उस बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. सवाल ये है कि राहुल गांधी के जिलाध्यक्ष के इस नए फॉर्मूले के बाद पार्टी में जो खींचतान मची है. उसके बाद कांग्रेस का सुलह का रास्ता निकल पाएगा.

2 से 12 नवंबर तक पचमढ़ी हिल स्टेशन में होगी ट्रेनिंग (ETV Bharat)

कांग्रेस की इस गुटबाजी को कैसे खत्म करेंगे राहुल गांधी?

राहुल गांधी ने जिस समय मध्य प्रदेश कांग्रेस को अपने नए प्रयोग की प्रयोगशाला बनाया है. क्षत्रपों की एक पूरी पीढ़ी के आगे निकल जाने के बाद पार्टी की दूसरी पीढ़ी में भी वही संक्रमण दिखाई दे रहा है. बीते दिनों जिस तरह से कमलेश्वर पटेल का बयान आया. जिलाध्यक्षों के चयन के बाद जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश के नेतृत्व पर ही सवाल खड़े किए. कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर पहले पटेल इशारों में बोले थे.

उन्होंने कहा था कि 'मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक'. इसके बाद उन्होंने प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी का नाम लिए बिना ये कहा कि प्रदेश का प्रभारी का काम कॉर्डिनेशन है. न कि खुद पार्टी बनना. उन्होंने इशारों में जीतू पटवारी पर भी निशाना साधा और कहा कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी ये दोनों अहम पद हैं. उन्होंने ये भी कहा कि थोड़ी बहुत नाराजगी हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नाराजगी से हल नहीं निकला.