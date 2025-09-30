ETV Bharat / state

जिलाध्यक्ष फार्मूले के बाद कांग्रेस में खींचतान, क्या पचमढ़ी के ट्रेनिंग कैंप से राहुल गांधी निकाल पाएंगे रास्ता?

मध्य प्रदेश के जिलाध्यक्षों को गुरु मंत्र देने आ रहे हैं राहुल गांधी. 2 से 12 नवंबर तक पचमढ़ी हिल स्टेशन में होगी ट्रेनिंग.

CONGRESS DIST PRESIDENTS TRAINING
कांग्रेस जिलाध्यक्षों की पचमढ़ी में 10 दिवसीय ट्रेनिंग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 8:51 PM IST

4 Min Read
भोपाल: मध्य प्रदेश में जमीन से उखड़ी कांग्रेस को फिर उसी जमीन पर खड़ा करने का फार्मूला बेशक राहुल गांधी लेकर आएंगे. 2 नवम्बर से शुरू होने जा रही पार्टी की बैक टू बेसिक्स की क्लास में जिलाध्यक्षों के जरिए पूरी पार्टी को मजबूती की कोशिश होगी, लेकिन सवाल ये है कि जिलाध्यक्षों के सिलेक्शन के बाद ही जो गुटबाजी सतह पर आ गई है. क्या ऐसे में कांग्रेस के कायाकल्प मुमकिन हो पाएगा.

कांग्रेस मुख्यालय में मंगलवार को भोपाल के कॉर्डिनेशन की बैठक में मीडिया ने पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के उस बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. सवाल ये है कि राहुल गांधी के जिलाध्यक्ष के इस नए फॉर्मूले के बाद पार्टी में जो खींचतान मची है. उसके बाद कांग्रेस का सुलह का रास्ता निकल पाएगा.

2 से 12 नवंबर तक पचमढ़ी हिल स्टेशन में होगी ट्रेनिंग (ETV Bharat)

कांग्रेस की इस गुटबाजी को कैसे खत्म करेंगे राहुल गांधी?

राहुल गांधी ने जिस समय मध्य प्रदेश कांग्रेस को अपने नए प्रयोग की प्रयोगशाला बनाया है. क्षत्रपों की एक पूरी पीढ़ी के आगे निकल जाने के बाद पार्टी की दूसरी पीढ़ी में भी वही संक्रमण दिखाई दे रहा है. बीते दिनों जिस तरह से कमलेश्वर पटेल का बयान आया. जिलाध्यक्षों के चयन के बाद जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश के नेतृत्व पर ही सवाल खड़े किए. कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर पहले पटेल इशारों में बोले थे.

उन्होंने कहा था कि 'मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक'. इसके बाद उन्होंने प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी का नाम लिए बिना ये कहा कि प्रदेश का प्रभारी का काम कॉर्डिनेशन है. न कि खुद पार्टी बनना. उन्होंने इशारों में जीतू पटवारी पर भी निशाना साधा और कहा कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी ये दोनों अहम पद हैं. उन्होंने ये भी कहा कि थोड़ी बहुत नाराजगी हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नाराजगी से हल नहीं निकला.

Rahul Gandhi meeting Pachmarhi
जिलाध्यक्षों को गुरुमंत्र देने पचमढ़ी आएंगे राहुल गांधी (ETV Bharat)

क्या राहुल की क्लास बदल पाएगी कांग्रेस के हाल

संगठन सृजन अभियान में 71 जिलाध्यक्षों का चुनाव कर लेने के बाद अब कांग्रेस इन जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग भी देने जा रही है. 2 नंवबर से 12 नवंबर तक मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में ये ट्रेनिंग कैम्प होगा. इस ट्रेनिंग में 9 नवम्बर को राहुल गांधी आएंगे और जिलाध्यक्षों की क्लास लेंगे. कई बार तारीखें आगे पीछे होने के बाद राहुल गांधी का ये कार्यक्रम तय हो चुका है.

भोपाल जिले की कांग्रेस की बैठक के बाद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि "राहुल गांधी 9 नवम्बर को मध्य प्रदेश आ रहे हैं. ये संगठन सृजन का महत्वपूर्ण अभियान होगा. ये इस लक्ष्य के साथ होगा कि 2028 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2029 में लोकसभा चुनाव में जीत के बाद राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे."

10 दिन का कांग्रेस का आवासीय शिविर

आगामी 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए गियर अप हो रही कांग्रेस में एजेंडा कांग्रेस का पुनरुत्थान के साथ मध्य प्रदेश में पटरी से उतरी कांग्रेस की गाड़ी को फिर पटरी पर लाना है. पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता संगीता शर्मा कहती हैं, "कांग्रेस देश में जनता की उम्मीद है. इस 10 दिन के शिविर में जिलाध्यक्षों के साथ पूरी कांग्रेस में राहुल गांधी के उद्बोधन से ऊर्जा आएगी. हमारा लक्ष्य एक ही है 2028 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार."

कांग्रेस की क्लास की ये है फाइनल तारीख

  • 71 जिलाध्यक्षों को 2 नवम्बर से 10 नवंबर तक पचमढ़ी में ही रहना होगा.
  • ये आवासीय प्रशिक्षण शिविर होगा.
  • दो नवम्बर की तारीख खास है. इस दिन राहुल गांधी क्लास लेंगे.
  • कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आएंगे.
  • कांग्रेस का कल आज और कल पर होगा मंथन.
  • कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास का पाठ पढ़ाया जाएगा.
  • राष्ट्र निर्माण में कांग्रेस के दौर की सरकारों की क्या भूमिका रही.
  • जिलाध्यक्षों को नसीहत सेवा और अनुशासन का संस्कार नीचे तक जाए.
  • योगाभ्यास और प्रभात फेरिया भी कांग्रेस की क्लास का हिस्सा.

