सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में होगी हाईटेक गाड़ी में सफारी, बाघों का होगा दिल से दीदार - PACHMARHI CABINET MEETING

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में अब हाईटेक जिप्सी से सफारी ( ETV BHARAT )

Published : June 3, 2025

पचमढ़ी : कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 नेशनल पार्क को 11 हाईटेक वाहनों की सुविधा देंगे. मध्य प्रदेश टूरिज्म द्वारा दिए जा रहे प्रत्येक वाहन की कीमत 23 लाख रुपए है. इसमें से दो वाहन पचमढ़ी आने वाले पर्यटकों को घूमने के लिए मिलेंगे. इसके अलावा मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक के बाद पचमढ़ी में 33.88 करोड़ के विकास कार्यों का लोकापर्ण एवं भूमिपूजन करेंगे. नेशनल पार्कों के लिए 11 हाईटेक वाहन तैयार मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के जीएम संदेश ने बताया "कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री 11 हाईटेक वाहनों की सौगात नेशनल पार्कों को देंगे. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व सहित दूसरे पार्कों को वाहन की सुविधा मिलेगी. सभी वाहनों की सुविधा संबंधित क्षेत्र के पर्यटकों को मिलेगी." मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के जीएम संदेश (ETV BHARAT)

