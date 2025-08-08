Essay Contest 2025

सोनभद्र में PAC जवान ने सुसाइड किया, राइफल से गर्दन पर मारी गोली, ड्यूटी समाप्त होने से 5 मिनट पहले किया फायर - SONBHADRA NEWS

बीते पांच अगस्त को वाराणसी में वीवीआईपी ड्यूटी से वापस लौटा था जवान.

घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की.
घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 8, 2025 at 3:38 PM IST

सोनभद्र : दुद्धी थाना क्षेत्र के अमवार कनहर सिंचाई परियोजना में ड्यूटी पर तैनात एक पीएसी कांस्टेबल ने सुसाइड कर लिया. शुक्रवार तड़के कांस्टेबल ने अपनी सर्विस राइफल (एसएलआर) से खुद को गोली मार ली. गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे साथी जवानों ने उसे खून से लथपथ हालत में सीएचसी दुद्धी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

बलिया जिले के गड़वार थाना क्षेत्र के आलमपुर पोस्ट निवासी सिपाही संदीप सिंह (26) पुत्र विनोद सिंह खरवार 39वीं बटालियन जी कंपनी मिर्जापुर में तैनात थे. बीते पांच अगस्त को वाराणसी में वीवीआईपी ड्यूटी पूरी करने के बाद उन्होंने अमवार पीएसी कैंप में आमद कराई थी.

बताया जा रहा है कि गुरुवार रात 2- 4 बजे तक उनकी ड्यूटी थी. इसी दौरान ड्यूटी समाप्त होने से 5 मिनट पहले 3:55 बजे अपनी सर्विस राइफल (एसएलआर) को गर्दन पर सटाकर गोली चला दी. कैंप में मौजूद अन्य जवान मौके पर पहुंचे और आनन-फानन घायल सिपाही को अस्पताल ले गए. इलाज के दौरान मौत हो गई.

घटना की जानकारी मिलते ही 48वीं बटालियन के डिप्टी कमांडेंट विजय आनंद, क्षेत्राधिकारी दुद्धी राजेश कुमार, प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह, कस्बा इंचार्ज जयशंकर राय सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी. जवान के सुसाइड करने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है. कांस्टेबल को शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने बताया, शुक्रवार को तड़के लगभग 3:55 बजे थाना दुद्धी के कनहर परियोजना अमवार पर विस्थापित 39वीं वाहिनी मिर्ज़ापुर पीएसी का आरक्षी संदीप सिंह ने अपनी राइफल से गोली मार ली, घायल को सीएचसी दुद्धी लाया गया. जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है. शव का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है.

