देहरादून में त्यौहारों पर होगी PAC और IRB की तैनाती, ये होगा कारण

इस बार देहरादून में यातायात व्यवस्था के लिए IRB और PAC की कंपनियां लगाई जाएगी.
Published : October 10, 2025 at 7:40 PM IST
देहरादून: त्यौहारों के दौरान देहरादून की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए शासन ने विशेष तैयारी शुरू कर दी है. इस बार देहरादून में यातायात व्यवस्था के लिए IRB और PAC की कंपनियां लगाई जाएगी, जो देहरादून की बिगड़ती यातायात व्यवस्था में अपना सहयोग करेंगी. इस मामले में सचिव गृह शैलेश बगोली ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं. खास बात ये है कि सचिव गृह की अध्यक्षता में शुक्रवार को इस पर एक बैठक भी हुई है.
देहरादून की यातायात व्यवस्था पुलिस के लिए हमेशा ही बड़ी चुनौती रही है. त्यौहारों के समय तो हालात और ज्यादा बिगड़ जाते है. यहीं कारण है कि अब अब गृह सचिव को शहर की यातायात व्यवस्था के लिए अधिकारियों के साथ रणनीति बनानी पड़ रही है. इसी वजह से त्यौहारों के समय शासन ने देहरादून में लंबे जाम को देखते हुए इस बार केवल पुलिस के जवानों पर विश्वास करने के बजाय IRB और PAC से भी सहयोग लेने के प्रयास किया जा रहे हैं.
गृह सचिव शैलेश बगोली ने कहा कि आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए अधिकारी खुद फील्ड पर रहकर निगरानी करें और ट्रैफिक संचालन को सुव्यवस्थित बनाएं. इस दौरान निर्णय लिया गया कि देहरादून में ट्रैफिक नियंत्रण के लिए एक कंपनी PAC या IRB की तैनाती की जाएगी. साथ ही होमगार्ड और पीआरडी कर्मियों की सेवाएं भी यातायात व्यवस्था में ली जाएंगी. भीड़भाड़ वाले प्रमुख चौराहों और बाजारों में अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी.
सचिव ने निर्देश दिए कि सभी ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी कैमरे पुलिस नियंत्रण में लाए जाएं, ताकि रीयल-टाइम निगरानी और त्वरित कार्रवाई की जा सके. उन्होंने यातायात निदेशालय को विशेषज्ञों की मदद से प्रभावी ट्रैफिक प्लान तैयार करने और नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, स्मार्ट सिटी व परिवहन विभाग से समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए.
सचिव गृह ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि त्यौहारों के दौरान एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन और अन्य आवश्यक सेवाओं के मार्ग हर समय खुले और अवरोध-मुक्त रहें. उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक दृष्टि से यातायात निदेशालय को तकनीकी और मानव संसाधन के स्तर पर भी मजबूत बनाया जाए, ताकि भविष्य में भी ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनी रहे.
पिछले काफी समय से देहरादून में ट्रैफिक की समस्या बढ़ती चली गई है और इस पर देहरादून पुलिस के स्तर से किए गए हर प्रयास न काफी साबित हुए हैं. शायद यही कारण है कि पुलिस विभाग के इतने बड़े तंत्र के बावजूद देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए गृह सचिव को देहरादून के एसएसपी को निर्देश जारी करने पड़े हैं.
