लखनऊ: अपनी तहजीब और अदब के लिए मशहूर नवाबों का शहर मेहमानवाजी के लिए भी जाता है. एक दौर था जब मेहमानों को पान की गिलौरियां पेश करने का रिवाज था. वैसे तो पान यूपी के कई शहरों में खाया जाता है और खासकर बनारस तो इसके लिए जाना ही जाता है, लेकिन लखनऊ में पान खाया नहीं, इसका शौक किया जाता है. यह शौक कभी इस कदर था कि पान की गिलौरियां सलीके से रखने और अपने अजीजों को पेश करने के लिए नायाब पानदान रखे जाते थे. ये पानदान अब भी हैं, इनकी बनावट इतनी खूबसूरत है कि, नजर नहीं हटती. शेखजादों के काल में यह रिवायत खूब फली-फूली. उनका शासन तो खत्म हो गया, लेकिन विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी सहेजी जाती रही. लखनऊ के अमीनाबाद में रहने वाले शेख सैयद आमिर रजा के पास 200 से 250 साल पुराने पानदान का संग्रह है. इसमें अंग्रेजों के समय का एक अनोखा पानदान भी शामिल है, जो कार की शक्ल में है. यह भी उनके ही परिवार की विरासत है. आइए जानते हैं शेखजादों-नवाबों के शहर में पान के शाही शौक की क्या है कहानी...

नायाब पानदान: मुगल काल से लेकर नवाबी दौर तक पानदान सिर्फ उपयोग की वस्तु नहीं, बल्कि शान और शौक का प्रतीक रहा है. पानदानों पर नफीस नक्काशी होती थी. अधिकतर चांदी और पीतल से बने होते थे. इनमें पान रखने के लिए खास खांचे और छोटी-छोटी डिब्बियां होतीं, जिनमें कत्था, चूना, सुपारी, इलायची व अन्य सामग्री रखी जाती. शेख सैयद आमिर रजा बताते हैं, उनके खानदान में आज भी विंटेज कार की शक्ल का एक अनोखा पानदान मौजूद है. यह अंग्रेजों के समय का है. इसमें पान की सामग्री रखने के साथ-साथ सिगरेट और माचिस के लिए भी अलग खांचे बने हुए हैं. इसमें पहिये लगे हैं. इसके जरिए उस वक्त महफिल में बैठे लोग आसानी से एक-दूसरे तक पानदान खिसका देते थे.

पानदान की खासियत : इस विंटेज पानदान में पान को ठंडा रखने का अलग हिस्सा है, वहीं सरौता भी रखा जाता है. विशेष बात यह कि इसमें सिगरेट रखने के लिए एक गुप्त बॉक्स और माचिस रखने की जगह भी बनाई गई है, जिससे उसकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है. इसी तरह बतख की तरह पानदान भी बनाए गए, जो आज भी शेख परिवार की धरोहर हैं. यह विंटेज कार पानदान से पुराना बताया जाता है.

नवाबी दौर में पानदान का महत्व: कहा जाता है कि अवध के आखिरी ताजदार नवाब वाजिद अली शाह ने अपने दरबार में पानदान को अहम जगह दी. 19वीं सदी में यह परंपरा अपने शबाब पर थी. 1911 में जब महारानी मैरी भारत दौरे पर आईं और दिल्ली दरबार में शामिल हुईं, तब भी उन्हें अवध की ओर से विशेष पानदान भेंट किया गया.

लखनऊ की शादियों में दुल्हन को पानदान उपहार स्वरूप देने की परंपरा भी रही है, जो आज तक कायम है. यह न सिर्फ नवाबी दौर की याद दिलाती है, बल्कि लखनवी अदब की शाही झलक भी पेश करती है.पान लखनऊ की महज चबाने की चीज़ नहीं, बल्कि तहजीब, मेहमाननवाजी और नफासत की वह निशानी है, जिसने सदियों से अपनी जगह कायम रखी है.

लखनवी अदब का हिस्सा पान: इस बारे में नवाब मसूद अब्दुल्ला बताते हैं, लखनवी तहजीब में हर चीज में अदब होता है. पान भी इसी सिलसिले का अहम हिस्सा रहा है. देशभर में पान खाया जाता है, मगर लखनऊ में जिस अंदाज से पान पेश किया जाता है, वह कहीं और नजर नहीं आता. यहां पान खाने की चीज नहीं, पान का शौक किया जाता है. ये तहजीब और महफिल का हिस्सा है.

इतिहासकार रोशन तकी बताते हैं कि बादशाह अकबर ने जब देश को 12 सूबे में बांटा तो अवध सूबा भी उसमें था. अवध में सबसे पहले शेख आदम सनानी आए थे, उसके बाद अकबर ने शेख अब्दुल रहीम बिजनौरी को यहां का गवर्नर बनाकर भेजा. उसी दौर से शेखजादों की नस्ल लखनऊ में मौजूद है. उनके वंशज धरोहरों के वारिस हैं.

