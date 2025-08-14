ETV Bharat / state

पैलीमेटा में पर्यटन का विकास, पान कैफे और महतारी वंदन 2, खैरागढ़ छुईखदान गंडई में सीएम विष्णुदेव साय की घोषणा - INDEPENDENCE DAY 2025

स्वतंत्रता दिवस पर खैरागढ़ छुईखदान गंडई को सीएम साय ने 611 करोड़ के विकासकार्यों की सौगात दी.

INDEPENDENCE DAY 2025
Etv Bharat (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2025 at 12:24 PM IST

2 Min Read

राजनांदगांव: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले को 611 करोड़ 21 लाख रुपये की सौगात दी. ग्राम पिपरिया में आयोजित लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले का गठन पूर्ववर्ती सरकार में किया गया लेकिन इसके विकास पर पूर्ववर्ती सरकार ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया. अब इस जिले को सशक्त अधोसंरचना और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा, जिससे यहां के लोगों का विकास होगा.

स्वतंत्रता दिवस पर खैरागढ़ को सौगात: सीएम विष्णुदेव साय ने खैरागढ़ छुईखदान गंडई में 611.21 करोड़ रुपये की लागत के 71 विकास कार्यों की ऐतिहासिक सौगात दी. जिसमें 470.98 करोड़ रुपये की लागत से 18 कार्यों का भूमिपूजन और 140.23 करोड़ रुपये की लागत से 53 कार्यों का लोकार्पण शामिल है.

Independence Day 2025
करोड़ों की योजनाओं का भूमिपूजन करते सीएम साय (ETV Bharat Chhattisgarh)

पान की खेती के लिए पान कैफे: सीएम साय ने पैलीमेटा को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने, छुुईखदान में 50 लाख रुपये की लागत से उच्च स्तरीय पानी की टंकी निर्माण, पान की खेती को बढ़ावा देने के लिए 'पान कैफे' खोलने, खैरागढ़ में 500 सीटर सर्वसुविधायुक्त ऑडिटोरियम निर्माण और मुढ़ीपार में महाविद्यालय की स्थापना की घोषणाएं की. सीएम ने कहा कि इन कार्यों को आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में शामिल किया जाएगा.

Independence Day 2025
सीएम की सभा में महिलाओं की भीड़ (ETV Bharat Chhattisgarh)

महतारी वंदन 2: सीएम साय ने महतारी वंदन को लेकर बड़ी घोषणा भी की. उन्होंने कहा कि जल्द ही महतारी वंदन योजना के फॉर्म फिर से भरवाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में 1000 रुपये मिल रहे हैं. जिससे कई महिलाएं अपना व्यवसाय कर रही है.

INDEPENDENCE DAY 2025
खैरागढ़ को 611 करोड़ से ज्यादा की सौगात (ETV Bharat Chhattisgarh)
15 अगस्त को रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम, मुख्यमंत्री लेंगे परेड की सलामी, जानिए रूट डायवर्जन और पार्किंग प्लान
रायपुर में तिरंगा यात्रा, मुख्यमंत्री हुए शामिल, शहीद स्मारक से मरीन ड्राइव तक देश भक्ति की धुन
वोट चोरी पर रायपुर में एनएसयूआई का उग्र प्रदर्शन, मशाल रैली निकालकर बीजेपी को दी ये चेतावनी

राजनांदगांव: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले को 611 करोड़ 21 लाख रुपये की सौगात दी. ग्राम पिपरिया में आयोजित लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले का गठन पूर्ववर्ती सरकार में किया गया लेकिन इसके विकास पर पूर्ववर्ती सरकार ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया. अब इस जिले को सशक्त अधोसंरचना और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा, जिससे यहां के लोगों का विकास होगा.

स्वतंत्रता दिवस पर खैरागढ़ को सौगात: सीएम विष्णुदेव साय ने खैरागढ़ छुईखदान गंडई में 611.21 करोड़ रुपये की लागत के 71 विकास कार्यों की ऐतिहासिक सौगात दी. जिसमें 470.98 करोड़ रुपये की लागत से 18 कार्यों का भूमिपूजन और 140.23 करोड़ रुपये की लागत से 53 कार्यों का लोकार्पण शामिल है.

Independence Day 2025
करोड़ों की योजनाओं का भूमिपूजन करते सीएम साय (ETV Bharat Chhattisgarh)

पान की खेती के लिए पान कैफे: सीएम साय ने पैलीमेटा को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने, छुुईखदान में 50 लाख रुपये की लागत से उच्च स्तरीय पानी की टंकी निर्माण, पान की खेती को बढ़ावा देने के लिए 'पान कैफे' खोलने, खैरागढ़ में 500 सीटर सर्वसुविधायुक्त ऑडिटोरियम निर्माण और मुढ़ीपार में महाविद्यालय की स्थापना की घोषणाएं की. सीएम ने कहा कि इन कार्यों को आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में शामिल किया जाएगा.

Independence Day 2025
सीएम की सभा में महिलाओं की भीड़ (ETV Bharat Chhattisgarh)

महतारी वंदन 2: सीएम साय ने महतारी वंदन को लेकर बड़ी घोषणा भी की. उन्होंने कहा कि जल्द ही महतारी वंदन योजना के फॉर्म फिर से भरवाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में 1000 रुपये मिल रहे हैं. जिससे कई महिलाएं अपना व्यवसाय कर रही है.

INDEPENDENCE DAY 2025
खैरागढ़ को 611 करोड़ से ज्यादा की सौगात (ETV Bharat Chhattisgarh)
15 अगस्त को रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम, मुख्यमंत्री लेंगे परेड की सलामी, जानिए रूट डायवर्जन और पार्किंग प्लान
रायपुर में तिरंगा यात्रा, मुख्यमंत्री हुए शामिल, शहीद स्मारक से मरीन ड्राइव तक देश भक्ति की धुन
वोट चोरी पर रायपुर में एनएसयूआई का उग्र प्रदर्शन, मशाल रैली निकालकर बीजेपी को दी ये चेतावनी

For All Latest Updates

TAGGED:

पैलीमेटा में पर्यटनVISHNUDEO KHAIRAGARHPAAN CAFEMAHTARI VANDAN 2INDEPENDENCE DAY 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.