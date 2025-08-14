राजनांदगांव: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले को 611 करोड़ 21 लाख रुपये की सौगात दी. ग्राम पिपरिया में आयोजित लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले का गठन पूर्ववर्ती सरकार में किया गया लेकिन इसके विकास पर पूर्ववर्ती सरकार ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया. अब इस जिले को सशक्त अधोसंरचना और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा, जिससे यहां के लोगों का विकास होगा.

स्वतंत्रता दिवस पर खैरागढ़ को सौगात: सीएम विष्णुदेव साय ने खैरागढ़ छुईखदान गंडई में 611.21 करोड़ रुपये की लागत के 71 विकास कार्यों की ऐतिहासिक सौगात दी. जिसमें 470.98 करोड़ रुपये की लागत से 18 कार्यों का भूमिपूजन और 140.23 करोड़ रुपये की लागत से 53 कार्यों का लोकार्पण शामिल है.

करोड़ों की योजनाओं का भूमिपूजन करते सीएम साय (ETV Bharat Chhattisgarh)

पान की खेती के लिए पान कैफे: सीएम साय ने पैलीमेटा को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने, छुुईखदान में 50 लाख रुपये की लागत से उच्च स्तरीय पानी की टंकी निर्माण, पान की खेती को बढ़ावा देने के लिए 'पान कैफे' खोलने, खैरागढ़ में 500 सीटर सर्वसुविधायुक्त ऑडिटोरियम निर्माण और मुढ़ीपार में महाविद्यालय की स्थापना की घोषणाएं की. सीएम ने कहा कि इन कार्यों को आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में शामिल किया जाएगा.

सीएम की सभा में महिलाओं की भीड़ (ETV Bharat Chhattisgarh)

महतारी वंदन 2: सीएम साय ने महतारी वंदन को लेकर बड़ी घोषणा भी की. उन्होंने कहा कि जल्द ही महतारी वंदन योजना के फॉर्म फिर से भरवाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में 1000 रुपये मिल रहे हैं. जिससे कई महिलाएं अपना व्यवसाय कर रही है.