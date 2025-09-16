धरती पर जीवन की ढाल खतरे में, एसी, फ्रीज और प्लास्टिक बने चुनौती, वैज्ञानिक बोलें- हरियाली बचेगी तो बचेगा जीवन
इस बार की थीम विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई है. लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर में वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर हो रही है.
लखनऊ : सूरज की रोशनी जीवन को संभव बनाती है और ओजोन परत जीवन बचाती है. सूर्य के प्रकाश के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, लेकिन सूर्य से प्रकाश के साथ पराबैंगनी किरणें भी आती हैं जो जीवन के लिए हानिकारक होती है. पृथ्वी के वायुमंडल में चारों ओर एक परत होती है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों (Ultraviolet Rays) से हमारा बचाव करती है. यह हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से बचाती है और पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा करती है. इसी परत को ओजोन परत (Ozone Layer) कहा जाता है.
ओजोन परत के बारे में लोग आमतौर पर भले ही ज्यादा न जानते हों, लेकिन यह पृथ्वी और पर्यावरण के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है. इसे सूर्य की खतरनाक पराबैंगनी (Ultraviolet Rays) किरणों से बचाती है.
1995 में पहली बार मना था ओजोन दिवस : भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान (CSIR–IITR) के निदेशक डॉ. भास्कर नारायण ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर, 1994 को 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया. 16 सितंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र और 45 अन्य देशों ने ओजोन परत को खत्म करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओजोन परत की कमी के लिए जिम्मेदार पदार्थों के उत्पादन को कम करके ओजोन परत की रक्षा करना है. 16 सितंबर 1995 को पहली बार विश्व ओजोन दिवस मनाया गया.
उन्होंने कहा कि हर बार विश्व ओजोन दिवस का कोई न कोई थीम डब्ल्यूएचओ निर्धारित करता है. इस बार की थीम विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक (From Science To Global Action) रखा गया है. यह विषय वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से ओजोन क्षरण का पता लगाने, इसके हानिकारक प्रभावों को समझने, ओजोन परत की रक्षा के लिए समन्वित वैश्विक कदम (कानून, संधि, नीति, प्रौद्योगिकी परिवर्तन) उठाने की यात्रा पर जोर डालता है.
1913 में हुई थी खोज : उन्होंने बताया कि ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है. ओजोन लेयर हमें सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है. ओजोन की परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिकविदों फैबरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी. ओजोन (O3) ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है.
क्यों हो रहा ओजोन परत का क्षय : डॉ. भास्कर ने कहा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत में होने वाले विघटन के लिए उत्तरदायी है. इसके अलावा हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफार्म, कार्बन टेट्राक्लोरिड आदि रसायन पदार्थ भी ओजोन को नष्ट करने में सक्षम है. इन रासायनिक पदार्थों को ही ओजोन क्षरण पदार्थ कहते हैं. यह एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर व प्लास्टिक आदि के इस्तेमाल में प्रमुखता से उत्सर्जित होते हैं.
दुष्प्रभाव है भयानक : उन्होंने बताया कि ओजोन परत के बढ़ते क्षय के कारण अनेकों दुष्प्रभाव हो सकते हैं. जैसे कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें धरती पर वायुमंडल में प्रवेश कर सकती हैं जो बेहद ही गर्म होती है और पेड़-पौधों व जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होती है. शरीर में इन कारणों की वजह से त्वचा का कैंसर, अल्सर, मोतियाबिंद जैसी घातक बीमारियां हो सकती हैं. यह किरणें मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित करती हैं.
हरियाली और ग्रीन स्पेस बढ़ाना : उन्होंने कहा कि भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की ओर से समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम होते हैं और ग्रीन स्पेस बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जाता है. बढ़-चढ़कर लोग इसमें हिस्सा लेते हैं. पेड़ पौधे खरीदने के लिए आते हैं. पर्यावरण के लिए वनों और हरियाली की बढ़ोतरी बेहद महत्वपूर्ण है.
पेड़-पौधों की देखभाल जरूरी : हर जिले में पौधरोपण अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन इनमें बड़ी संख्या में सूख जाते हैं. पेड़-पौधे अगर सूखते हैं तो इसके पीछे वजह होती है कि उनका संरक्षण अच्छे से नहीं हो रहा है. प्रदेश सरकार की स्कीम है कि शहरों में जहां-जहां भी पेड़-पौधे लगे हैं वहां पर नगर निगम की टीम जल छिड़काव करेगी, ताकि पेड़ हरे भरे रहे लेकिन कई बार देखा जाता है कि पेड़-पौधे सूख जाते हैं. इस पर विभागों को भी गंभीर होने की जरूरत है.
स्मार्ट सिटी मिशन : उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रदेश के प्रमुख शहरों में इको-फ्रेंडली और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की जरूरत है. इसमें इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ग्रीन बिल्डिंग्स और सौर ऊर्जा जैसी योजनाओं को बढ़ावा देना शामिल है. प्रदेश के सभी जिलों में शहरों में ग्रीन स्पेस बढ़ाने के लिए पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं. सड़क के बीच डिवाइडर में भी पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, ताकि शहर के वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके. बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो वातावरण में मौजूद प्रदूषण को सोख लेते हैं. ऐसे प्लांट भी लगाए जा रहे हैं.
हर स्तर पर काम करने की जरूरत : डॉ. भास्कर नारायण ने कहा कि ओजोन लेयर को अगर हमें ठीक करना है, तो हमें हर स्तर पर काम करने की जरूरत है. इस समय जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है. यह भविष्य को दर्शा रहा है. इस पर अधिक काम करने की आवश्यकता है. इसमें सबसे अहम रोल आम नागरिक का है. जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और पर्यावरणीय प्रभावों पर एक व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे है. विशेष दिवसों को छोड़ दें, तो बाकी दिनों में इसकी किसी को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित है रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस विषय पर आम जनता को अधिक जागरूक होना चाहिए.
स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण और वायु गुणवत्ता सुधार : उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए IITR हर साल अपनी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपती है. इस रिपोर्ट में साल भर का पूरा आंकड़ा होता है कि कब-कब प्रदूषण हुआ है और इसके कारक क्या रहे, इसका निवारण क्या है. उप्र के प्रमुख शहरों जैसे लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर में वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर हो रही है. सरकार को थोड़ी सख्ती दिखानी चाहिए, ताकि लोग वायु प्रदूषण या कोई भी प्रदूषण फैलाने से पहले डर जाएं. सचेत हो जाएं.
