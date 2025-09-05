ETV Bharat / state

2 घंटे मिलती है फ्री चायः सिगरा में एक चाय की की दुकान पर मॉर्निंग वॉकर्स जुटते हैं. इसका नाम दिया है 'फ्री चाह'. यहां कोई भी आकर सुबह 2 घंटे मुफ्त में चाय पी सकता है. इस चाय की दुकान के काउंटर पर ही गलियों की पूरी रेट लिस्ट और इस ग्रुप के नियम कानून को लिखा गया है. सिंगल गाली, डबल गाली, जाति सूचक गाली, वेज गाली, नॉन वेज गाली, सरकारी गाली,सहित तकिया कलाम गाली जैसी अलग-अलग गालियों को कैटिगरीज करके उनका रेट भी डिसाइड है. जिसको यहां बैठे लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सी गाली किसने दी है.

रोज सुबह होती है जुटानः ऑक्सीजन क्लब के संस्थापक विक्रांत दुबे हैं. इस क्लब में शहर के जाने-माने बिजनेसमैन, पत्रकार, प्रशासनिक अधिकारी और यहां तक की नेता और मंत्री भी शामिल हैं. रोज सुबह दो से तीन घंटे तक यह सब एकजुट होकर अपनी सेहत और समाज में बेहतर कार्यों को लेकर मंथन करते हैं. पहले मॉर्निंग वॉक होती है, फिर एकजुट होकर चर्चा करते हैं. चर्चा में अगर निकल गई गालियां निकलीं तो फिर धड़ाधड़ फाइन भी गिरना शुरू हो जाता है. गालियों के लिए बाकायदा एक रेट लिस्ट तैयार की गई है. जुर्माने के पैसे से बनारस की छवि को सुधारने और लोगों की सोच को बदलने प्रयास चल रहा है.

6 साल पहले शुरू हुआ था अनोखा प्रयासः 6 साल पहले बनारस में ऑक्सीजन क्लब नाम से एक मॉर्निंग वॉकर्स का ग्रुप तैयार हुआ था. इस ग्रुप में 500 से ज्यादा लोग सदस्य हैं. इस ग्रुप का मकसद है पहले जुटान, फिर टहलान, फिर थोड़ा मधुर जलपान, साथ में आपसी खींचतान, उसके बाद श्रमदान और फिर पूछिये पहचान है. इस ग्रुप का मकसद स्वास्थ्य और समाजसेवा है. इस क्लब ने एक मुहिम चला रखी है, जिसके तहत सुबह मॉर्निंग वाक के बाद सुबह 6:00 से 9:00 बजे तक सिगरा में चाय की अड़ी पर सदस्य एकत्रित होते हैं और चाय पीने के साथ चर्चा करते हैं. इस चर्चा या बातचीत के दौरान यदि कोई गाली देता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ता है. गालियों के अनुसार जुर्माना तय है. इस जुर्माने के पैसे को 'गाली दंड पात्र' में रखा जाता है. इन पैसों को समाज के अच्छे कामों के लिए दिया जाता है.

वाराणसी: धर्म नगरी के साथ बनारस गलियों और गालियों का भी शहर कहा जाता है. यहां के मंदिर, गंगा-घाट, बनारसी साड़ी की तरह गालियां भी फेमस हैं. बनारसी गाली एक कला है. यहां गुस्से में भी गाली दी जाती है और प्यार में भी. गली के मोड़ पर, चाय की टपरी, पानवाले की दुकानों पर चर्चा के दौरान बनारसी अपने अनोखे अंदाज में गाली देते मिल जाएंगे. यहां गाली देना भी एक रीत-परंपरा है. हालांकि कोई भी परिवार या बड़े-बुजुर्ग अपने बच्चों को गाली देते हुए नहीं सुनना चाहते हैं. ऐसे में बात-बात पर गाली देने वालों पर अंकुश लगाने के लिए कुछ लोगों ने अनोखी पहल शुरू की है. इसके लिए बाकायदा ऑक्सीजन क्लब की स्थापना की है, जो गालियां देने वाले सदस्यों से 'टैक्स' वसूलती है.

गाली दंड पात्र के साथ बैठे ग्रुप के सदस्य. (ETV Bharat)

चुपचाप गाली सुनने पर सबसे अधिक जुर्मानाः संस्थापक विक्रांत ने बताया कि हर गाली का रेट निर्धारित और देने वाले को भी यह पता होता है कि वह कौन सी गाली देने जा रहा है. जिसका ज्यादा पैसा या कम पैसा देना होगा. उस हिसाब से वह गाली का भी चयन कर लेता है. इसके बाद उससे गली की कैटेगरी के हिसाब से पैसा वसूला जाता है. हर गाली का रेट अलग है. 10 से लेकर 50 रुपये तक का जुर्माना है. गाली देने का फाइन तो देना पड़ता ही है, लेकिन चुपचाप गाली सुनने वाले को भी इसका खामियाजा अधिक भुगतना पड़ता है. क्योंकि चुपचाप गाली सुनने वाले को 250 रुपये जुर्माना देने पड़ता है.

ऑक्सीजन क्लब का सराहनीय कार्य. (ETV Bharat Gfx)

गालियों पर अंकुश लगाने का उद्देश्यः विक्रांत दुबे का कहना है कि गाली देना गलत है, लेकिन बनारस अपनापन लेकर गाली देता है. इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. 'फ्री चाह' के बाहर बैठकर लोग गालियां देते हैं, लेकिन उन्हें डर इस बात का होता है कि जितनी गाली देंगे, उतनी जेब ढीली होगी. इसकी वजह से लोग अपनी जुबान को बंद रखना ज्यादा बेहतर समझते हैं. अगर किसी के मन में भड़ास है तो वह जमकर गाली देता है और जमकर जुर्माना भी देता है. एक आदमी प्रतिदिन 50 से 60 रुपये तक फाइन दे जाता है.

गालियां का रेट लिस्ट. (ETV Bharat Gfx)

गाली दंड पात्र में जमा होता है पैसाः विक्रांत दुबे ने बताया कि जुर्माने का पैसा एक 'गाली दंड पात्र' में रखा जाता है. 'गाली दंड पात्र' में प्रतिदिन तीन साढे 350 रुपये का कलेक्शन होता है. महीने में कभी 6000 से लेकर 15000 तक का कलेक्शन आता है. हर महीने के 1 से 7 तारीख के बीच इस पात्र को खोला जाता है. जो भी पैसा जुर्माने से जमा हुआ होता है, उसे किसी सामाजिक कार्य में लगे व्यक्ति को दे देते हैं. क्लब के मेंबर अजय सिंह ने कहा कि लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने वाले अमन कबीर, गरीब बेटियों का विवाह करवाने वाले, लावारिस और बीमार जानवरों की मदद करने वाले साफ-सफाई में योगदान सहित अलग-अलग सामाजिक कार्य करने वाले लोगों तक इस गाली दंड पात्र की पूरी धनराशि को पहुंचाया जाता है.

ग्रुप का ध्येय वाक्य. (ETV Bharat)

सोशल मीडिया ने बनारस को किया किया बदनामः ग्रुप के सदस्य अजय सिंह का कहना है कि यह प्रयास बेहद जरूरी है. बनारस को फिल्मों से लेकर किताबों तक में जिस तरह से पेश किया गया, उसे लोगों ने गलत समझ लिया. जबकि मकसद ऐसा नहीं होता. मकसद बनारस की असली चीजों को दिखाना होता है, लेकिन आज के दौर में यूट्यूब और इन्फ्लुएंसर ने इसे बदनाम करने की कोशिश शुरू कर दी है. जिसे बदलना बेहद जरूरी है. इसी प्रयास को यहां पर सार्थक बनाकर बुरे कामों और बुरी बातों से आने वाले धन का सदुपयोग अच्छे कामों में करवा रहे हैं. उन्होंने बताया कि लगभग 6 सालों के इस सफर में 3 लाख से ऊपर कलेक्शन को गालियों के जरिए एकत्रित कर ऐसे लोगों की मदद की गई है, जो समाज में बेहतर कार्य कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि जिस दानपत्र में जुर्माना राशि जमा होती है, उस पर बार कोड भी लगा है, जिससे जेब में पैसा ना होने की बात कह कर कोई टाल नहीं सके.

हर सुबह मुफ्त चाय सेवा. (ETV Bharat)

सेहत के अलावा बात करने पर भी जुर्मानाः अजय सिंह का कहना है इस ग्रुप में गालियों के बदले फाइन देने के साथ ही बहुत से और भी नियम बनाए गए हैं. चमचागिरी, बटरिंग, बेकार की बातें, सेहत को छोड़कर इधर-उधर की बातें या फिर राजनीति और अन्य तरह की बातों को करने का फाइन भी देना होता है. वह भी 10 से 20 रुपये के बीच ही निर्धारित है. क्लब के मेंबर हिमांशु शर्मा का कहना है कि इस क्लब से जुड़कर निश्चित तौर पर अपनी सेहत पर तो ध्यान दे ही रहा हूं. साथ ही ऐसी बातें भी सीखने को मिल रही है, जो आज के दौर में गलत तरीके से प्रस्तुत की जाती हैं. हम सभी चर्चा करते हैं और चर्चा के दौरान मुंह से यदि कुछ गलत शब्द निकल जाते हैं, तो बदले में हम फाइन देकर अपनी जुबान को तो सुधारते हैं. साथ में प्रायश्चित के तौर पर उसे पैसे से जब किसी की मदद होती है तो हमें भी उसका लाभ मिलता है. यह एक नया और यूनिक प्रयास है. इस ग्रुप के कई सदस्यों ने अपने गांव और अपने क्षेत्र में भी इस गाली पात्र बना रखा है.

