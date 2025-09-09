अनूपगढ़ में घग्गर नदी का प्रकोप: गांव कटे, फसलें बर्बाद, किसानों ने खुद संभाला मोर्चा
घग्गर नदी में उफान से बांध टूट गया. इसके चलते 700 बीघा फसल बर्बाद हो गई. किसानों ने जेसीबी से मरम्मत का काम शुरू किया.
Published : September 9, 2025 at 8:25 PM IST
अनूपगढ़: घग्गर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे सीमावर्ती इलाकों में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. नदी के उफान के कारण कई गांवों का संपर्क मुख्य क्षेत्रों से कट गया है. तीन दिन पहले बांध टूटने से 1 बीएसएम गांव के आसपास लगभग 700 बीघा कृषि भूमि जलमग्न हो गई है. स्थानीय किसानों का कहना है कि उनकी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं और प्रशासन की ओर से कोई ठोस मदद नहीं मिल रही.
किसान सूरजपाल सिंह ने बताया कि तीन दिन तक कोई भी अधिकारी उनकी स्थिति का जायजा लेने नहीं पहुंचा. मजबूरी में किसानों ने एकजुट होकर जेसीबी की व्यवस्था की और बांध को मजबूत करने का काम शुरू किया. किसानों का कहना है कि उनकी मेहनत और आजीविका दांव पर लगी है, लेकिन प्रशासन की उदासीनता उनकी परेशानी को और बढ़ा रही है.
दूसरी ओर, सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अभियंता धीरज चावला ने बताया कि घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र पहले 6 बीघा तक था, जो अब कई जगहों पर घटकर 1 से 3 बीघा रह गया है. उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता आबादी वाले क्षेत्रों को सुरक्षित करना है और इसके बाद ही फसलों को बचाने पर ध्यान दिया जाएगा. चावला ने दावा किया कि राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं. हालांकि, स्थानीय किसानों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है. वे प्रशासन से तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. सीमावर्ती गांवों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और ग्रामीण हर दिन बढ़ते जल संकट से जूझ रहे हैं.