अनूपगढ़ में घग्गर नदी का प्रकोप: गांव कटे, फसलें बर्बाद, किसानों ने खुद संभाला मोर्चा

घग्गर का बांध टूटने जलमग्न हुई फसले ( ETV Bharat Anupgarh )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 9, 2025 at 8:25 PM IST 2 Min Read

अनूपगढ़: घग्गर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे सीमावर्ती इलाकों में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. नदी के उफान के कारण कई गांवों का संपर्क मुख्य क्षेत्रों से कट गया है. तीन दिन पहले बांध टूटने से 1 बीएसएम गांव के आसपास लगभग 700 बीघा कृषि भूमि जलमग्न हो गई है. स्थानीय किसानों का कहना है कि उनकी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं और प्रशासन की ओर से कोई ठोस मदद नहीं मिल रही. किसान सूरजपाल सिंह ने बताया कि तीन दिन तक कोई भी अधिकारी उनकी स्थिति का जायजा लेने नहीं पहुंचा. मजबूरी में किसानों ने एकजुट होकर जेसीबी की व्यवस्था की और बांध को मजबूत करने का काम शुरू किया. किसानों का कहना है कि उनकी मेहनत और आजीविका दांव पर लगी है, लेकिन प्रशासन की उदासीनता उनकी परेशानी को और बढ़ा रही है.