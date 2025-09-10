ETV Bharat / state

आना सागर झील के पानी ने हजारों बीघा भूमि पर फसल को किया चौपट, रबी फसल पर भी संकट

अजमेर : राजस्थान में बारिश का पैटर्न बदला हुआ सा इस बार नजर आ रहा है. इस बार अजमेर में 1 हजार 92 एमएम बारिश हो चुकी है, जबकि अजमेर में औसतन 450 एमएम बारिश ही होती रही है. ऐसे में बारिश ने अजमेर के बांध-तालाबों को लबालब कर दिया है. इनमें वरुण सागर (फॉयसागर) और आना सागर झील भी हैं. इन दोनों झील से निकलता पानी शहर की निचली बस्तियों के लिए मुश्किल बना हुआ है. वहीं, झील के इसी पानी ने सराधना उप तहसील से जुड़े एक दर्जन से अधिक गांव के किसानों की मेहनत और उम्मीद पर पानी फेर दिया है. किसानों की फसल ही नहीं खेत भी पानी में डूबे हुए हैं, यानी खरीफ ही नहीं रबी की फसल भी किसानों को नहीं मिल पाएगी. फसल बर्बाद होने के साथ-साथ चारा भी नहीं रहा. यही वजह है कि पशुपालन पर निर्भर किसानों को अपने पशु बेचने पड़ रहे हैं. किसानों के दर्द पर मुआवजे का मरहम भी नहीं लग पा रहा है. इससे किसानों के हालात बद से बदतर हो रहे हैं. ईटीवी भारत ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालातों का जायजा लिया.

अजमेर में वरुण सागर (फॉयसागर) और आना सागर झील शहर के लिए वरदान है, लेकिन दोनों ही झीलों का दायरा सरकारी उदासीनता के चलते काफी घट गया है. यही कारण है कि अब झील ओवरफ्लो होकर शहर ही नहीं बल्कि निकट एक दर्जन से अधिक गांवों के लिए भी मुसीबत बन गया है. वरुण सागर ओवरफ्लो होकर बाड़ी नदी से आना सागर झील में पहुंचता है. आना सागर झील की भराव क्षमता 13 फीट है, लेकिन बाड़ी नदी से लगातार हो रहे पानी की आवक के कारण आना सागर झील से लगातार पानी के निकासी एस्केप चैनल में की जा रही है. 6 किलोमीटर का दायरा तय करके एस्केप चैनल से पानी दौराई तालाब पहुंच रहा है. यहां तालाब ओवरफ्लो होने से पानी खेतों में फैलता हुआ तबीजी, सराधना में सैकड़ों बीघा खेतों को डुबो रहा है. तबीजी से यह मानी मायापुर, डुमाड़ा, नदी प्रथम समेत कई गांव में भी खेतों में उगी फसलों को चौपट करता हुआ पीसांगन होते हुए गोविंदगढ़ बांध में जा रहा है. वहीं, इस मामले में अजमेर तहसीलदार ओम सिंह लखावत ने कहा कि गिरदावरी चल रही है, जल्द रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी.

आना सागर झील के पानी से फसल चौपट. (ETV Bharat Ajmer)

तीन साल से किसानों को नुकसान का नहीं मिला मुआवजा : तबीजी गांव के सरपंच राजेंद्र गैना बताते हैं कि बारिश के कारण आना सागर झील से निकले पानी से किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब है. किसानों की कमर टूट चुकी है. गांव के चारों ओर पानी ही पानी भरा हुआ है. सब्जियां, मक्का, ज्वार बिल्कुल खत्म हो गए हैं. खेत पानी से डूबे हुए हैं. तबीजी गांव में बर्बादी का यह तीसरा साल है. उन्होंने बताया कि आना सागर झील के पानी से शहर की हालत खराब होती है तब झील के चैनल गेट सारे खोल दिए जाते हैं. इस कारण एस्केप चैनल से होता हुआ यह पानी दौराई को लबालब करते हुए खेतों को डुबोता हुआ तबीजी तक पहुंच जाता है. गांव में जहां तक नजर जाएगी वहां तक पानी ही पानी नजर आएगा. आना सागर झील से कब और कितने गेट खोले जाएंगे, उनमें से पानी कितना निकालना है यह कोई निश्चित नहीं है. यही कारण है कि ओवरफ्लो पानी का बहाव खेतों की तरफ आ जाता है और किसानों की फसलें चौपट हो जाती हैं.