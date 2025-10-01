ETV Bharat / state

देह व्यापार के आरोप में होटल से 2 दर्जन से अधिक महिला-पुरुष गिरफ्तार, अधिकतर महिलाएं पंजाब की

श्रीगंगानगर: पुलिस ने बुधवार शाम बड़ी कार्रवाई करते हुए पुरानी आबादी थाना क्षेत्र में स्थित एक होटल पर दबिश देकर देह व्यापार का भंडाफोड़ किया. पुलिस ने मौके से 15 से अधिक युवकों और 12 से अधिक महिलाओं को गिरफ्तार किया है. इनमें से ज्यादातर महिलाएं पंजाब से आई हुई थीं, जबकि कुछ स्थानीय भी बताई जा रही हैं.

सीओ सिटी विष्णु खत्री ने बताया कि श्रीगंगानगर एसपी अमृता दुहन को लंबे समय से एक होटल में अनैतिक गतिविधियां होने की शिकायतें मिल रही थीं. इसी आधार पर पुलिस टीम ने दबिश दी. कार्रवाई के दौरान होटल के अंदर कई कमरे बुक कर देह व्यापार का धंधा चलता मिला. होटल संचालक युवकों से पैसे लेकर महिलाओं को उपलब्ध करवाता था. सीओ सिटी विष्णु खत्री ने बताया कि होटल पर पहले भी पुलिस कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद यहां अवैध गतिविधियां जारी थीं.