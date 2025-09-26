ETV Bharat / state

नकली खाद पर प्रशासन का चला चाबुक, 900 बोरी से ज्यादा मिट्टी मिली खाद जब्त

छतरपुर में किसानों को बेची जा रही नकली ओर मिट्टी मिली खाद. जिले के अलग-अलग थाने में 5 एफआईआर दर्ज कराई गई.

fake fertilizer seized Chhatarpur
नकली खाद फैक्ट्री पर छापा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 3:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छतरपुर: बुंदेलखंड के छतरपुर में नकली खाद का कारोबार तेज़ी से फल फूल रहा है. खाद माफिया किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं. औने-पौने दाम पर नकली ओर मिट्टी मिली खाद गोदाम और फैक्ट्री में पैक कर किसानों को बेची जा रही है. कलेक्टर पार्थ जैसवाल को जानकारी लगते ही इसको रोकने के लिए टीम का गठन किया गया और जिले भर में SDM के नेतृत्व में छापेमारी हुई.

छापेमारी के दौरान 900 बोरी से ज्यादा नकली, अवैध खाद प्रशासन ने जब्त की है. मामले में जिले के अलग-अलग थाने में 5 एफआईआर दर्ज कराई गई है. जिसमें पहले खजुराहो क्षेत्र में 20 बोरी खाद जब्त की गई, वहीं राजनगर के खजवा इलाके में प्रियंका मैन्युअर एंड फर्टिलाइजर के गोदाम से लगभग 5 लाख रुपये की 400 बोरी डीएपी खाद बरामद की गई. बीते साल भी खजुराहो, राजनगर क्षेत्र में खाद के अवैध भंडारण पर छापेमारी कर 3 एफआइआर दर्ज की गई थी.

fake fertilizer seized Chhatarpur
नकली खाद फैक्ट्री पर छापा (ETV Bharat)

शराब के ठेके की तरह हर गाँव में खोले जाएं खाद के ठेके

सोरा गाँव के किसान मूलचंद अहिरवार का कहना है कि बोवनी का सीजन सिर पर है और किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल रही है. जिस कारण किसानों को धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ रहा है. सरकारी काउंटरों पर खाद की उपलब्धता नहीं होने के कारण बाजार में नकली और कालाबाजारी खाद की बिक्री हो रही है. असली खाद नहीं मिल पाने की वजह से नकली खाद 1600 से 1900 रुपए प्रति बोरी तक बेची जा रही है. हर रोड पर अलग-अलग खाद बिक्री केंद्र होना चाहिए. सरकार जिस तरह हर गांव में शराब के ठेके खोल रही है उसी तरह खाद के भी ठेके खोलने चाहिए.

fake fertilizer seized Chhatarpur
नकली खाद की बोरी (ETV Bharat)

कलेक्टर बोले- जिले में पर्याप्त खाद है कोई कमी नहीं

खाद की कमी को लेकर कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने कहा, जिले में पर्याप्त खाद है. बीते दिनों 2763 मीट्रिक टन डीएपी पहुंची. हरपालपुर रेलवे स्टेशन पर 2763.600 मीट्रिक टन आईपीएल डीएपी खाद उतारी गई है, जिसमें से छतरपुर को 1371 मीट्रिक टन डीएपी खाद मिली है. इसे जिले भर की सोसायटियों और मार्कफेड गोदामों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जाएगा. किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होने दी जाएगी. अवैध करोबार करने वालों पर लगातार कार्रवाई भी चल रही है.

fake fertilizer seized Chhatarpur
नकली खाद फैक्ट्री पर छापा (ETV Bharat)

वहीं खजुराहो सांसद वीडी शर्मा छतरपुर में अधिकारियों ओर जन प्रतिनिधियों के साथ दिशा की बैठक लेने पहुंचे तो उन्होंने कहा, हमारी सरकार और मुख्यमंत्री किसानों के मुद्दों पर गंभीर हैं. हर प्रकार की उपलब्धता है. शासन-प्रशासन सही तरीके से खाद का डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है.

For All Latest Updates

TAGGED:

PARTH JAISWAL FAKE FERTILIZERCHHATARPUR NEWSFAKE FERTILIZER TRADE CHHATARPURFAKE FERTILIZER MADHYA PRADESHFAKE FERTILIZER SEIZED CHHATARPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मैहर में प्रसाद की पंचायत: किस दुकान से कितना प्रसाद लेना जरुरी? जानें नियम

खुरई के इस दुर्गा पंडाल में दूसरों के हित की कामना, भक्ति के रस में डूबा किन्नर समुदाय

कभी सिंधिया राजवंश का पिकनिक स्पॉट थी स्वर्णरेखा नदी, ग्वालियर की लाइफ लाइन हुई नाले में तब्दील

कश्मीरी पंडित और लेह लद्दाख के छात्र जबलपुर से कर सकेंगे पढ़ाई, सरकार ने की खास व्यवस्था

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.