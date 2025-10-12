ETV Bharat / state

हरियाणा में कब थमेंगे सड़क हादसे? 3 साल में 14 हजार से ज्यादा मौत, अब ब्लैक स्पॉट्स का होगा साइंटिफिक पोस्टमार्टम

इन जगहों को चिन्हित करके सड़क हादसे की पीछे के कारणों को जाना जाएगा और फिर जो भी कमियां आएगी उसे दूर किया जाएगा. इसके अलावा अधिकारियों को ये भी आदेश दिया गया कि जहां पर भी फुटपाथ या साइकिल ट्रैक का निर्माण किया गया है और वहां पर किसी भी तरह का अगर कोई अतिक्रमण है, तो उसे जल्द से जल्द हटाया जाए. इसके अलावा जो भी ब्लैक स्पॉट हैं, जहां पर सबसे ज्यादा दुर्घटना होती हैं, उन जगहों को भी चिन्हित किया जाए और पता लगाया जाए कि इसके पीछे क्या कारण है और उन कारणों को दूर किया जाए.

सीएम अधिकारियों के साथ सड़क हादसों की कर चुके हैं समीक्षाः सड़क हादसों की संख्या और उससे होने वाली मौतों को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में सड़क हादसों को लेकर चर्चा की गई ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके. यही वजह है कि अपने अधिकारियों को उन्होंने आदेश दिया जिसके तहत शहर और गांव में अधिक भीड़भाड़ वाले स्थानों, बाजारों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, कॉलेज, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे इत्यादि जगह पर ऑडिट किया जाएगा.

फरीदाबाद: हरियाणा में सड़क हादसों में बीते 3 सालों में 14 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. इन हादसों के लिए राज्य भर में 225 से ज्यादा ब्लैक स्पॉट को चिह्नित किया गया है, जहां लगातार हादसे होते रहते हैं. केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लगातार यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है और जागरूकता के साथ-साथ रोड इंजीनियरिंग में बदलाव किया जा रहा है. इसके बाद भी हादसे से होने वाली मौतों की संख्या उस अनुपात में कम नहीं हो रही है, जिस अनुपात में होना चाहिए. इसी को रोकने के लिए सड़क हादसों का वैज्ञानिक अध्ययन का निर्णय लिया गया है, ताकि शोध से मिले डेटा के आधार पर समस्या को हल कर सड़कों को सुरक्षित बनाया जा सके.

प्रदेश में हर साल सड़क हादसे में हजारों लोगों की जान चली जाती है. इसी को ध्यान में रखकर राज्य में एक्सीडेंट के पीछे के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा. हादसे में इन प्रमुख बिंदुओं पर रहेगा फोकस-

हादसे वाले इलाके में सड़क की क्या स्थिति है? सड़कों पर मानक के अनुसार साइन बोर्ड, ब्रेकर अन्य उपाय है कि नहीं? सड़क पर पैदल रोड क्रॉस करने वालों के कारण हादसे तो नहीं हो रहे हैं? आवारा पशुओं के कारण सड़क हादसे तो नहीं हो रहे हैं? सड़क पर जलजमाव या अतिक्रमण तो नहीं है? सड़क पर गलत तरीके से वाहनों की पार्किंग तो नहीं होती है? सड़क पर फुटपाथ और साइकिल के लिए ट्रैक है या नहीं? सड़क पर हादसे वाले समय पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा तो नहीं है? हादसे वाले स्थानों पर वाहनों की गति नियंत्रण की व्यवस्था है कि नहीं. वाहन मानक के अनुसार रफ्तार से चल रहे हैं कि नहीं?

3 सालों में 14 हजार से ज्यादा मौतें: हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में रोज पैदल चलने वाले व्यक्ति और हर दूसरे दिन साइकिल सवार व्यक्ति को एक्सीडेंट में जान गंवानी पड़ रही है. हालांकि बीते कुछ सालों के आंकड़ों को देखें तो 2022 में प्रदेश में 10429 सड़क हादसे हुए जिसमें 4915 लोगों की मौतें हुई. 2023 में प्रदेश में 10463 सड़क हादसे हुए जिसमें 4968 लोगों की मौतें हुई. वहीं 2024 में 9806 सड़क हादसे हुए जिसमें 4689 लोगों की मौत हुई.

हरियाणा में 225 से ज्यादा ब्लैक स्पॉट चिह्नित: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के डेटा के अनुसार सबसे ज्यादा एक्सीडेंट के मामले गुरुग्राम जिले से सामने आते हैं. यही वजह है गुरुग्राम में 30 से ज्यादा ब्लैक स्पॉट हाईवे पर है, इनमें 14 ब्लैक स्पॉट शहर के अंदर चिह्नित किये गए हैं. इसके अलावा अन्य जिलों की बात करें, तो फरीदाबाद में 14, कुरुक्षेत्र में 30, यमुनानगर में 44, रेवाड़ी में 12, पानीपत में 10, सोनीपत में 29, करनाल में 17, महेंद्रगढ़ में 7, नूंह में 14 और जींद में 18 ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए गए हैं.

कैसे होता है ब्लैक स्पॉट का निर्धारणः सड़क पर 0-500 मीटर के दायरे में तीन साल के भीतर हादसे के कारण घायल और मौतों के डेटा के आधार पर मुख्य रूप से निर्धारित किया जाता है. इसमें निर्धारित सड़क पर 3 साल में कम से कम 5 हादसे और हादसे में मौतें और गंभीर रूप से घायलों के आधार पर आंकलन किया जाता है या 3 साल में हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौतें हुई हो. इसके लिए स्थानीय पुलिस, सड़क, परिवहन सहित अन्य एजेंसी से डेटा लिया जाता है. एक बार ब्लैक स्पॉट का निर्धारण हो जाने के बाद संबंधित ब्लैक स्पॉट को सुरक्षित बनाने के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक उपाय किये जाते हैं.

परिवहन मंत्री कई बार उतर चुके हैं सड़कों परः सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए लगातार सरकार की ओर से प्रयास किये जा रहे हैं. परिवहन मंत्री अनिल विज खुद सड़कों पर उतरकर कई बार सड़कों का जायजा ले चुके हैं. ब्लैक स्पॉट वाली जगह पर खामियां दूर करने के लिए अधिकारियों को आदेश तक दे चुके हैं, ताकि किसी भी तरह से सड़क हादसों में कमी लाई जा सके. यही वजह है कि अब एक्सीडेंट के पीछे के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा ताकि किसी भी तरह से सड़क दुर्घटना और मौतों में कमी लाई जा सके.

हादसे रोकने के लिए इन कदमों को उठाया जा रहा हैः