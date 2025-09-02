ETV Bharat / state

यूपी में डॉक्टर और इंजीनियर को नौकरी देगा आउटसोर्स सेवा निगम, तीन साल के लिए होगा कॉन्ट्रैक्ट, जानिए कितनी मिलेगी सैलरी - CM YOGI CABINET MEETING

आउटसोर्स सेवा निगम के तहत जिन कार्मिकों को नौकरी मिलेगी उनके लिए पीएफ विभाग की ओर से तय पेंशन का भी प्रावधान होगा.

मंगलवार को सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए.
मंगलवार को सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए. (Photo Credit; CM Media Cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 10:17 PM IST

2 Min Read

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लेते हुए कुल 15 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है. जिनमें आउटसोर्स सेवा निगम को भी मंजूरी मिली है. आउटसोर्स सेवन निगम के तहत डॉक्टर और इंजीनियर को भी नौकरी दी जाएगी. यह नौकरी तीन साल के लिए होगी और जिसमें कम से कम वेतन 40000 रुपये प्रति माह तय किया गया. इसके अतिरिक्त अलग-अलग शैक्षिक अर्हता के आधार पर अलग-अलग वेतनमान में नौकरियां दी जाएंगी.

न्यूनतम वेतनमान 20 हजार रुपये : कैबिनेट नोट के मुताबिक, निजी एजेंसियों के जरिए राजकीय चिकित्सा कार्यों में डॉक्टरों और अभियंत्रण में इंजीनियरों की भर्ती की जाएगी. एमबीबीएस और बीटेक किए हुए स्कॉलर्स को इसमें लिया जाएगा. अभी तक संविदा के आधार पर इंजीनियर और डॉक्टर भर्ती किए जाते थे, जो सीधे विभागीय संविदा के जरिए आते थे.

अब निजी एजेंसी के माध्यम से चिकित्सक और इंजीनियर भर्ती किए जाएंगे. हाईस्कूल पास विद्यार्थियों के लिए आउटसोर्स सेवा निगम के तहत नौकरियां मिलेंगी, जिसमें न्यूनतम वेतन 20000 रुपये प्रतिमाह तय किया गया है.

बीमा और चिकित्सा व्यय भी मिलेगा : प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन अमित घोष के मुताबिक, आउटसोर्स सेवा निगम के तहत जिन कार्मिकों को नौकरी मिलेगी उनके लिए पीएफ विभाग की ओर से तय पेंशन का भी प्रावधान होगा. न्यूनतम 10 साल तक भविष्य निधि खाते में पैसा कटने के बाद 1000 से 7500 रुपये के बीच मासिक पेंशन मिलेगी.

इसके अतिरिक्त मृत्यु होने की दशा में तय राशि मृतक के परिवार को दी जाएगी और अंतिम संस्कार के लिए 15000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे. कर्मचारियों के बीमार होने की दशा में चिकित्सा व्यय ईएसआई के माध्यम से किया जाएगा.

यह भी पढ़ें : यूपी के सरकारी स्कूलों के अच्छे दिन, कक्षा 3 से 5 तक एक भी बच्चे ने नहीं छोड़ी पढ़ाई, तीन साल में 11 हजार नए स्कूल खुले

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लेते हुए कुल 15 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है. जिनमें आउटसोर्स सेवा निगम को भी मंजूरी मिली है. आउटसोर्स सेवन निगम के तहत डॉक्टर और इंजीनियर को भी नौकरी दी जाएगी. यह नौकरी तीन साल के लिए होगी और जिसमें कम से कम वेतन 40000 रुपये प्रति माह तय किया गया. इसके अतिरिक्त अलग-अलग शैक्षिक अर्हता के आधार पर अलग-अलग वेतनमान में नौकरियां दी जाएंगी.

न्यूनतम वेतनमान 20 हजार रुपये : कैबिनेट नोट के मुताबिक, निजी एजेंसियों के जरिए राजकीय चिकित्सा कार्यों में डॉक्टरों और अभियंत्रण में इंजीनियरों की भर्ती की जाएगी. एमबीबीएस और बीटेक किए हुए स्कॉलर्स को इसमें लिया जाएगा. अभी तक संविदा के आधार पर इंजीनियर और डॉक्टर भर्ती किए जाते थे, जो सीधे विभागीय संविदा के जरिए आते थे.

अब निजी एजेंसी के माध्यम से चिकित्सक और इंजीनियर भर्ती किए जाएंगे. हाईस्कूल पास विद्यार्थियों के लिए आउटसोर्स सेवा निगम के तहत नौकरियां मिलेंगी, जिसमें न्यूनतम वेतन 20000 रुपये प्रतिमाह तय किया गया है.

बीमा और चिकित्सा व्यय भी मिलेगा : प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन अमित घोष के मुताबिक, आउटसोर्स सेवा निगम के तहत जिन कार्मिकों को नौकरी मिलेगी उनके लिए पीएफ विभाग की ओर से तय पेंशन का भी प्रावधान होगा. न्यूनतम 10 साल तक भविष्य निधि खाते में पैसा कटने के बाद 1000 से 7500 रुपये के बीच मासिक पेंशन मिलेगी.

इसके अतिरिक्त मृत्यु होने की दशा में तय राशि मृतक के परिवार को दी जाएगी और अंतिम संस्कार के लिए 15000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे. कर्मचारियों के बीमार होने की दशा में चिकित्सा व्यय ईएसआई के माध्यम से किया जाएगा.

यह भी पढ़ें : यूपी के सरकारी स्कूलों के अच्छे दिन, कक्षा 3 से 5 तक एक भी बच्चे ने नहीं छोड़ी पढ़ाई, तीन साल में 11 हजार नए स्कूल खुले

For All Latest Updates

TAGGED:

CM YOGI CABINET MEETINGCM YOGI DECISIONSAPPROVAL TO OUTSOURCED SERVICEसीएम योगी कैबिनेट फैसलाCM YOGI CABINET MEETING

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.