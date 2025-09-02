लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लेते हुए कुल 15 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है. जिनमें आउटसोर्स सेवा निगम को भी मंजूरी मिली है. आउटसोर्स सेवन निगम के तहत डॉक्टर और इंजीनियर को भी नौकरी दी जाएगी. यह नौकरी तीन साल के लिए होगी और जिसमें कम से कम वेतन 40000 रुपये प्रति माह तय किया गया. इसके अतिरिक्त अलग-अलग शैक्षिक अर्हता के आधार पर अलग-अलग वेतनमान में नौकरियां दी जाएंगी.

न्यूनतम वेतनमान 20 हजार रुपये : कैबिनेट नोट के मुताबिक, निजी एजेंसियों के जरिए राजकीय चिकित्सा कार्यों में डॉक्टरों और अभियंत्रण में इंजीनियरों की भर्ती की जाएगी. एमबीबीएस और बीटेक किए हुए स्कॉलर्स को इसमें लिया जाएगा. अभी तक संविदा के आधार पर इंजीनियर और डॉक्टर भर्ती किए जाते थे, जो सीधे विभागीय संविदा के जरिए आते थे.

अब निजी एजेंसी के माध्यम से चिकित्सक और इंजीनियर भर्ती किए जाएंगे. हाईस्कूल पास विद्यार्थियों के लिए आउटसोर्स सेवा निगम के तहत नौकरियां मिलेंगी, जिसमें न्यूनतम वेतन 20000 रुपये प्रतिमाह तय किया गया है.

बीमा और चिकित्सा व्यय भी मिलेगा : प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन अमित घोष के मुताबिक, आउटसोर्स सेवा निगम के तहत जिन कार्मिकों को नौकरी मिलेगी उनके लिए पीएफ विभाग की ओर से तय पेंशन का भी प्रावधान होगा. न्यूनतम 10 साल तक भविष्य निधि खाते में पैसा कटने के बाद 1000 से 7500 रुपये के बीच मासिक पेंशन मिलेगी.

इसके अतिरिक्त मृत्यु होने की दशा में तय राशि मृतक के परिवार को दी जाएगी और अंतिम संस्कार के लिए 15000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे. कर्मचारियों के बीमार होने की दशा में चिकित्सा व्यय ईएसआई के माध्यम से किया जाएगा.

