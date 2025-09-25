ETV Bharat / state

धनबाद में कॉलेज में बवाल, छात्राओं से बाहरी युवकों ने की छेड़खानी, विरोध करने पर कॉलेज में घुस की मारपीट, गोलियां भी चलीं

धनबाद: जिले के जामाडोबा स्थित डिग्री कॉलेज में हिंसा और तोड़फोड़ की एक हिंसक घटना घटी. इस घटना से कॉलेज में अफरा-तफरी मच गई. जानकारी के मुताबिक, जब कुछ छात्राओं ने छेड़खानी का विरोध किया, तो एक गुट ने बाहरी असामाजिक तत्वों को बुला लिया, जिन्होंने कॉलेज परिसर में घुसकर छात्रों के साथ मारपीट और अभद्रता की.

इस झड़प में छात्र बिट्टू कुमार चोटिल हो गए. कॉलेज के प्राचार्य आरपी सिंह भी इस झड़प में घायल हो गए. घायल छात्र बिट्टू ने बताया कि जब वह छात्रा को बचाने की कोशिश कर रहा था, तो हमलावरों ने उसे निशाना बनाया. पिस्टल से लैस तीन हमलावरों ने उस पर पत्थरों से हमला किया. उन्होंने गेट के बाहर हवाई फायरिंग भी की.

प्रिंसिपल और छात्रों के बयान (Etv Bharat)

प्रिंसिपल ने बताया कि शोर सुनकर वह बाहर आए और देखा कि अन्य छात्र आपस में लड़ रहे हैं. पहले तो उन्हें लगा कि यह आपसी विवाद है, लेकिन जब उन्होंने विरोध किया, तो हमलावरों ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया, जिससे उनके पैर में चोट लग गई. कुछ असामाजिक तत्वों ने कॉलेज की सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया.

छात्रों के मुताबिक, बाहरी लोगों द्वारा छात्राओं के छेड़खानी करने से झगड़ा शुरू हुआ. जब उन्होंने विरोध किया, तो बदले की भावना से उनके साथ मारपीट और तोड़फोड़ की गई. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया. घायल छात्रों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.