ETV Bharat / state

धनबाद में कॉलेज में बवाल, छात्राओं से बाहरी युवकों ने की छेड़खानी, विरोध करने पर कॉलेज में घुस की मारपीट, गोलियां भी चलीं

धनबाद के एक डिग्री कॉलेज में छात्राओं से छेड़खानी का विरोध करने पर बाहरी तत्वों ने कॉलेज में घुसकर मारपीट की.

Outsiders beat up students at degree college in Dhanbad
घायल प्रिंसिपल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 25, 2025 at 8:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: जिले के जामाडोबा स्थित डिग्री कॉलेज में हिंसा और तोड़फोड़ की एक हिंसक घटना घटी. इस घटना से कॉलेज में अफरा-तफरी मच गई. जानकारी के मुताबिक, जब कुछ छात्राओं ने छेड़खानी का विरोध किया, तो एक गुट ने बाहरी असामाजिक तत्वों को बुला लिया, जिन्होंने कॉलेज परिसर में घुसकर छात्रों के साथ मारपीट और अभद्रता की.

इस झड़प में छात्र बिट्टू कुमार चोटिल हो गए. कॉलेज के प्राचार्य आरपी सिंह भी इस झड़प में घायल हो गए. घायल छात्र बिट्टू ने बताया कि जब वह छात्रा को बचाने की कोशिश कर रहा था, तो हमलावरों ने उसे निशाना बनाया. पिस्टल से लैस तीन हमलावरों ने उस पर पत्थरों से हमला किया. उन्होंने गेट के बाहर हवाई फायरिंग भी की.

प्रिंसिपल और छात्रों के बयान (Etv Bharat)

प्रिंसिपल ने बताया कि शोर सुनकर वह बाहर आए और देखा कि अन्य छात्र आपस में लड़ रहे हैं. पहले तो उन्हें लगा कि यह आपसी विवाद है, लेकिन जब उन्होंने विरोध किया, तो हमलावरों ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया, जिससे उनके पैर में चोट लग गई. कुछ असामाजिक तत्वों ने कॉलेज की सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया.

छात्रों के मुताबिक, बाहरी लोगों द्वारा छात्राओं के छेड़खानी करने से झगड़ा शुरू हुआ. जब उन्होंने विरोध किया, तो बदले की भावना से उनके साथ मारपीट और तोड़फोड़ की गई. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया. घायल छात्रों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

सिंदरी एसडीपीओ आशुतोष कुमार सत्यम ने बताया कि कॉलेज प्रबंधन की ओर से लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है. मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें:

कोडरमा में स्कूली छात्रा के साथ छेड़खानी, आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षक को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा

हजारीबाग में पुलिस और अधिवक्ता आमने-सामने, कोर्ट में दारोगा की पिटाई का मामला

गंदी नीयत से घर में घुसा युवक, मां-बेटी से छेड़छाड़ फिर कर दी पिटाई, आरोपी गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

STUDENTS HARASSEDJAMADOBA DEGREE COLLEGEFIGHT IN DHANBAD COLLEGEधनबाद के कॉलेज में मारपीटDHANBAD DEGREE COLLEGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.