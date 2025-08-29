मिर्जापुर: सिपाही की पत्नी के मुकदमे में विवेचना कर रहे चौकी इंचार्ज दिलीप गुप्ता को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है. सिपाही आशीष की पत्नी ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था. विवेचक दिलीप गुप्ता ने सिपाही आशीष सरोज को बचाने के लिए गंभीर धाराओं को विवेचना में हटा दिया था. इसके बाद पत्नी ने डीजीपी से न्याय की गुहार लगाई. सीनियर अधिकारियों ने चौकी इंचार्ज बेलतर दिलीप गुप्ता को सस्पेंड कर दिया. सिपाही आशीष सरोज को जेल भेज दिया है.

जानकारी के मुताबिक, विवेचना के दौरान दिलीप गुप्ता ने मुकदमे में से गर्भपात कराने और अप्राकृतिक संबंध बनाने जैसी धाराओं को हटा दिया था. इसकी शिकायत सिपाही की पत्नी प्रीति ने डीजीपी से की. डीजीपी ने मिर्जापुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई का निर्देश दिया. इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने यह कार्रवाई की है.

यह था पूरा मामला: जौनपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के त्रिमोहानी राजेपुर गांव की रहने वाली प्रीति ने जून 2024 में कटरा कोतवाली में तहरीर दी थी. प्रीति ने बताया था कि 2023 में कांस्टेबल आशीष कुमार सरोज के साथ मेरी शादी हुई थी. दहेज में 5 लाख रुपए नकद और दो लाख रुपए के गहने और अन्य समान दिए गए थे. शादी के कुछ दिन तक सब ठीक रहा. इसके बाद पति आशीष की मां शीतला, बहन मोनी, गीता, सुनीता कम दहेज का ताना देकर दहेज के 10 लाख रुपए और कार मांगने लगीं.

दहेज नहीं देने पर मारपीट करते थे और जान से मारने की धमकी देते थे. 25 मई 2023 को पिता के घर दहेज लाने के लिए भेज दिया. इसके बाद 16 जून 2023 को पति के किराए वाले मकान पर गई तो उसने साथ नहीं रखा. विवाह के बाद वह तीन बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन पति आशीष ने गर्भपात करा दिया.

तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी सिपाही आशीष सरोज, उसकी मां शीतला, बहन मोनी, गीता, सुनीता और बहनोई दिलीप के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर लिया था. मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने सिपाही को निलंबित कर दिया था. इस दौरान विवेचना चल रही थी.

पत्नी ने डीजीपी से लगाई गुहार: इसके बाद विवेचना में गंभीर धाराओं जैसे गर्भपात कराने और अप्रकृतिक संबंध बनाने जैसी धाराओं को हटा दिया गया था. इस पत्नी ने डीजीपी से गुहार लगाई. फिर पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने चौकी इंचार्ज दिलीप गुप्ता को सस्पेंड करते सिपाही आशीष को जेल भेज दिया.

दो सिपाही निलंबित, दरोगा लाइन हाजिर: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने दो सिपाहियों को निलंबित करते हुए एक दरोगा और एक एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया है. पेट्रोलिंग के दौरान सिपाहियों ने लोगों के साथ बिना वजह दुर्व्यवहार किया था. इसको लेकर निलंबित किया गया है. गलत कार्रवाई करने पर दरोगा और थाने के स्टाफ को नियंत्रित न कर पाने पर एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है.

यह मामला राजगढ़ थाने का है. हेड कांस्टेबल मनोज कुमार राय और रियाजुद्दीन खान 26 अगस्त को राजगढ़ थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे थे. तब बिना अपराध के व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार करने और बिना किसी उचित कारण के थाने पर भेजे जाने को लेकर नाराज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है.

वहीं, राजगढ़ थाने में तैनात दरोगा राम प्रवेश यादव द्वारा प्रथम दृष्टया गलत कार्रवाई करने पर लाइन हाजिर किया है. इनके साथ ही थाना प्रभारी रणविजय सिंह को थाने में समुचित नियंत्रण और अनुशासन न रख पाने के कारण तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है. सभी पर विभागीय जांच बैठा दी गई है.

