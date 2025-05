ETV Bharat / state

ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में हाहाकार ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 7, 2025 at 12:15 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 3:49 PM IST 4 Min Read

दुर्ग : भारतीय सेना ने आखिरकार पहलगाम हमले का बदला ले लिया. 7 मई तड़के 1 बजे के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ. जिसमें पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया गया.इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के अंदर चल रहे नौ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया.जिसमें मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर के परिवार के साफ हो जाने की खबर है. वहीं पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने माना है कि भारत ने पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में चल रहे आतंकी कैंप को निशाना बनाया है. हर तरफ खुशी की लहर : इस ऑपरेशन के सफल होने के बाद दुर्ग जिले में देशभक्ति और गर्व की लहर दौड़ गई. लोग तिरंगा झंडा लेकर सड़कों पर उतरे, भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे और मिठाइयां बांटी गईं. हर उम्र और वर्ग के नागरिकों ने इस ऑपरेशन का खुले दिल का स्वागत किया है.लोगों ने कहा कि ये अभी भारत की ओर से ट्रेलर है, अब समय आ चुका है कि पाक अधिकृत कश्मीर को भारत पूरी तरह से अपने कब्जे में ले ले.ताकि आतंकियों को दोबारा पनपने का मौका ना मिले. सांसद विजय बघेल ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश ने आतंकवाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है. भारतीयों में खुशी की लहर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

