बीए इतिहास पेपर में ‘मराठा’ की जगह लिखा ‘पराठा’, छात्रों के हंगामे के बाद परीक्षा नियंत्रक का इस्तीफा

पेपर में History of India from 1885 to 1964 विषय के अंतर्गत न सिर्फ आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे गए बल्कि कई टाइपिंग गलतियां भी सामने आईं. सबसे चौंकाने वाली गलती तब दिखी जब पेपर में "मराठा" की जगह "पराठा" लिखा गया. यह गलती सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, जिसके बाद छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.

उदयपुर: मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में कुलपति के विवादित बयान का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि शनिवार को एक और विवाद ने जोर पकड़ लिया. बीए फोर्थ सेमेस्टर प्राइवेट के इतिहास पेपर में कई गड़बड़ियां सामने आने के बाद छात्रों में आक्रोश फैल गया.

आउट ऑफ सिलेबस सवाल: एबीवीपी के महानगर मंत्री पुप्पेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि परीक्षा में 1857 की क्रांति और Indian Council Act जैसे सवाल पूछे गए, जबकि ये विषय कोर्स में शामिल नहीं थे. छात्रों का कहना था कि पेपर बनाते समय विश्वविद्यालय ने कोर्स और सिलेबस की पूरी तरह अनदेखी की है. पुप्पेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि जब कार्यकर्ता इस लापरवाही को लेकर रजिस्ट्रार से मिलने पहुंचे, तो उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था. राठौड़ के अनुसार, यह पहली बार नहीं है जब विश्वविद्यालय में इस तरह की गड़बड़ी हुई है.

परीक्षा नियंत्रक ने दिया इस्तीफा: प्रदर्शन के दौरान जब परीक्षा नियंत्रक पी.एस. राजपूत को बुलाया गया तो उन्होंने मामले की जानकारी होने से इनकार करते हुए जांच करवाने की बात कही, लेकिन जब छात्रों ने उनसे जवाब मांगा और विरोध तेज किया तो उन्होंने मौके पर ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया. राठौड़ ने कहा कि कुलपति के विवादित बयान के बाद अब विवादित पेपर छापना विश्वविद्यालय प्रशासन की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है. उन्होंने कहा “न सिलेबस का ध्यान रखा जा रहा है, न जिम्मेदारों के पास जवाब है.”

जांच के लिए मांगा गया समय: विरोध बढ़ने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से 2 दिनों का समय मांगा है. प्रशासन का कहना है कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया की जांच की जाएगी और रिपोर्ट आने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा. इस बीच, छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर दो दिन में ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। चूंकि इस परीक्षा में संभाग भर से छात्र शामिल हुए थे, इसलिए मामला अब व्यापक स्तर पर चर्चा में आ गया है.