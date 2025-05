ETV Bharat / state

30 मई को दिल्ली की बीजेपी सरकार के हो रहे एक साल, CM बोलीं- अगले दिन पेश करेंगे रिपोर्ट कार्ड - CM REKHA GUPTA 100 DAYS

सीएम रेखा गुप्ता 31 मई को 100 दिन के कामकाज का पेश करेंगी रिपोर्ट कार्ड ( ETV BHARAT )

नई दिल्ली: दिल्ली की भाजपा सरकार को 30 मई को 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं. ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करने की बात कर रही हैं. उन्होंने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि आज मुझे इस विधानसभा क्षेत्र (शालीमार बाग) की विधायक बने हुए लगभग 100 दिन हो गए हैं. उन्होंने आगे कहा कि 30 तारीख को हमारी सरकार के 100 दिन पूरे हो जाएंगे. इसलिए आज मेरे हाथ में 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड है. बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में भाजपा विधायक रेखा गुप्ता ने 20 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. इस तरह वह दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी थीं. ऐसे में महिलाओं के द्वारा घोषणा पत्र में किए गए महिला संबंधित वादों और अन्य वादों को जल्द से जल्द पूरा होने की एक बड़ी उम्मीद जगी थी. लेकिन, अब सरकार के 100 दिन पूरे होने के चलते इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि आखिर दिल्ली सरकार ने चुनाव से पहले जो वायदे किए थे उनमें से कौन-कौन से वादे पूरे हुए या पूरे होने की प्रक्रिया में हैं. इसके बारे में सीएम रेखा गुप्ता 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड में जानकारी दे सकती हैं. शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम में 100 दिन पूरे होने पर बोलीं मुख्यमंत्री (ETV BHARAT) भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किए थे ये वायदे जनता की समस्याओं का समाधान: स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, पानी जैसे मुद्दों का समाधान पड़ोसी राज्यों, एमसीडी, एनडीएमसी और केंद्र सरकार के सहयोग से किया जाएगा. भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस: डीटीसी, मोहल्ला क्लीनिक, स्कूल, जल बोर्ड आदि में हुए घोटालों की जांच के लिए एसआईटी गठित की जाएगी. मुफ्त शिक्षा: जरूरतमंद छात्रों को सरकारी संस्थानों में केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी. युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ₹15,000 की एकमुश्त सहायता. आवेदन शुल्क और यात्रा लागत के लिए दो बार तक प्रतिपूर्ति. तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए सहायता: अनुसूचित जाति के छात्रों को ITI, पॉलिटेक्निक आदि में पढ़ाई के लिए ₹1,000 मासिक वजीफा. ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए कल्याण बोर्ड. 10 लाख तक का जीवन बीमा और ₹5 लाख तक का दुर्घटना बीमा, रियायती वाहन बीमा.

