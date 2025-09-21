दूसरे राज्यों से हिमाचल में OBC परिवार में शादी करने वाली महिलाओं को ओबीसी का लाभ मिलता है या नहीं?
सीमावर्ती राज्यों में सामान्य वर्ग से हिमाचल में OBC परिवार में आने वाली महिलाओं को OBC का लाभ मिलता है नहीं और क्या कारण है?
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 21, 2025 at 6:50 PM IST
शिमला: शादी के बाद आमतौर पर लड़कियों को ससुराल पक्ष की जाति के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है. लेकिन, पहाड़ी राज्य हिमाचल में नियम कुछ अलग है. हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों/राज्यों से विवाह करके हिमाचल आने वाली महिलाओं को स्थायी निवासी मानते हुए जाति प्रमाण-पत्र उनके मायके के रिकॉर्ड के आधार पर जारी किया जाता है या ससुराल पक्ष के आधार पर बहुत सारे लोग इस बात को लेकर भ्रमित हैं. लेकिन, सरकार ने अब इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया है. आइए जानते हैं सीमावर्ती राज्यों से हिमाचल में OBC परिवार में शादी करने वाली महिलाओं को प्रदेश में ओबीसी का लाभ मिलता है या नहीं. अगर मिलता है तो क्या आधार है और नहीं मिलता तो इसके पीछे सरकार का क्या तर्क है आइए विस्तार से जानते हैं.
OBC परिवार में शादी करने वाली महिलाओं OBC का लाभ मिलता है या नहीं?
इस साल 18 अगस्त 2025 से 2 सितंबर 2025 तक हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र बुलाया गया था. इस सत्र के अंतिम दिन यानी 2 सितंबर को कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक विवेक शर्मा (विक्कू) ने राजस्व विभाग से सवाल पूछा था, "पंजाब या किसी अन्य राज्यों सामान्य वर्ग से संबंध रखने वाली महिला हिमाचल प्रदेश में ओबीसी परिवार में विवाह करती है तो उसे किस आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है. सीमावर्ती क्षेत्रों से विवाह करके हिमाचल आने वाली महिलाओं को स्थायी निवासी मानते हुए जाति प्रमाण-पत्र उनके मायके के रिकॉर्ड के आधार पर जारी किया जाता है. यदि उनके मायके की जाति पंजाब में सामान्य वर्ग में है, लेकिन प्रदेश में OBC श्रेणी में आती है, तो ऐसी महिलाओं को प्रदेश में ओबीसी मान्यता न देने के क्या कारण हैं?"
दूसरे राज्यों की महिलाओं के लिए क्या है नियम?
चूंकि, हिमाचल प्रदेश में राजस्व विभाग जगत सिंह नेगी के पास है, लिहाजा विवेक शर्मा के सवालों का राजस्व मंत्री ने जवाब दिया है कि, "यह सत्य है कि हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से विवाह करके आने वाली महिलाओं को जाति प्रमाण-पत्र उनके मायके के रिकॉर्ड के आधार पर जारी किया जाता है. यदि किसी महिला का मायका ऐसे राज्य में है जहां उसकी जाति सामान्य वर्ग में अधिसूचित है और उसका विवाह हिमाचल प्रदेश में ओबीसी परिवार में हुआ है तो उन्हें ओबीसी का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता."
महिलाओं को प्रदेश में OBC मान्यता न देने का कारण
हिमाचल के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि, ऐसी महिलाओं को प्रदेश में ओबीसी मान्यता न देने का कारण यह है कि जाति जन्म से मानी जाती है एवं जाति प्रमाण-पत्र उस राज्य जहां प्रार्थी का जन्म हुआ है, में अधिसूचित जातियों के आधार पर दिया जाता है. इस बारे भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देश का भी हवाला दिया गया है. इसलिए सरकार, ऐसी महिलाएं जो किसी अन्य प्रदेश में सामान्य वर्ग से संबंध रखती हैं और उनका विवाह हिमाचल प्रदेश में ओबीसी परिवार में हुआ है, उन्हें ओबीसी प्रमाण-पत्र जारी करवाने का विचार नहीं रखती है.
OBC प्रमाण पत्र जारी करने का मामला सरकार के विचाराधीन
ओबीसी श्रेणी की किसी महिला को, जो हिमाचल प्रदेश से हो या बाहर से, गैर-ओबीसी परिवार में विवाहित हो, ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने का मामला सरकार के विचाराधीन है. इस संबंध में तीन मुद्दे उभर कर सामने आते हैं...
- क्या ओबीसी श्रेणी की किसी गैर-ओबीसी महिला से विवाह करने पर, परिवार के बाद ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा?
- कौन सा प्राधिकारी ऐसा निर्धारण करेगा और प्रमाण पत्र कहां जारी करेगा?
- किसी अन्य राज्य में जन्मी ओबीसी श्रेणी की हिमाचल की किसी महिला की, जो विवाह आदि के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित हुई हो, राज्य में स्थिति.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में केंद्र और प्रदेश सरकार की चल रहीं ये योजनाएं, जानिए शहरी क्षेत्र के कौन लोग और कैसे उठा सकते हैं लाभ?
ये भी पढ़ें: हिमाचल में शराब ठेके से बंपर कमाई, सरकार के खजाने में आए इतने पैसे, अभी बकाया है इतनी राशि