दूसरे राज्यों से हिमाचल में OBC परिवार में शादी करने वाली महिलाओं को ओबीसी का लाभ मिलता है या नहीं?

शिमला: शादी के बाद आमतौर पर लड़कियों को ससुराल पक्ष की जाति के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है. लेकिन, पहाड़ी राज्य हिमाचल में नियम कुछ अलग है. हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों/राज्यों से विवाह करके हिमाचल आने वाली महिलाओं को स्थायी निवासी मानते हुए जाति प्रमाण-पत्र उनके मायके के रिकॉर्ड के आधार पर जारी किया जाता है या ससुराल पक्ष के आधार पर बहुत सारे लोग इस बात को लेकर भ्रमित हैं. लेकिन, सरकार ने अब इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया है. आइए जानते हैं सीमावर्ती राज्यों से हिमाचल में OBC परिवार में शादी करने वाली महिलाओं को प्रदेश में ओबीसी का लाभ मिलता है या नहीं. अगर मिलता है तो क्या आधार है और नहीं मिलता तो इसके पीछे सरकार का क्या तर्क है आइए विस्तार से जानते हैं.

