बस्ती के अमृत और सैय्यूब की वो अमिट दोस्ती; कोरोना में सड़क किनारे दोस्त ने गोद में दम तोड़ा तो हर आंख रोई, अब दुनिया देखेगी
दोनों दोस्तों की जीवनी पर बनी फिल्म 'होमबाउंड' ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड, आइए जानते हैं कि फिल्म के असली कहानी और हीरो के बारे में...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2025 at 5:02 PM IST
बस्तीः जिले के दो दोस्तों की मार्मिक कहानी एक बार फिर सुर्खियों में हैं. लालगंज थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव देवरी के दोस्तों की कहानी अब दुनिया के सबसे बड़े मंच ऑस्कर तक पहुंच गई है. दो दोस्तों के जीवन पर बनी फिल्म 'होमबाउंड' को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में नामित किया गया है. आइए जानते हैं फिल्म के असली हीरो की असली कहानी क्या है.
दोस्ती में धर्म नहीं बना बाधाः फिल्म 'होमबाउंड' की कहानी बरहुआ ग्राम पंचायत के राजस्व गांव देवरी के अमृत प्रसाद और मोहम्मद सैय्यूब के जीवन की है. धर्म अलग होने के बावजूद दोनों में बचपन से ही गहरी दोस्ती थी. दोनों पढ़ाई एक साथ की थी और हमेशा साथ रहते थे. दोनों सूरत में एक टेक्सटाइल कंपनी में मजदूरी करते थे.
तबीयत बिगड़ी तो ट्रक से अमृत को उताराः अमृत के पिता रामचरन और सैय्यूब के पिता मोहम्मद यूनुस सिद्दीकी ने बताया कि 2020 में कोरोना काल में जब सब कुछ बंद हो गया तो अमृत और सैय्यूब सूरत से पैदल ही घर लौटने के निकल पड़े थे. रास्ते में दोनों एक ट्रक में बैठ गए, तभी अचानक अमृत की तबीयत बिगड़ गई. पहले बीमार चल रहे अमृत को तेज बुखार और खांसी आने लगी. कोरोना संक्रमण के डर से ट्रक में सवार अन्य मजदूरों ने अमृत को झांसी के पास नीचे उतार दिया था.
सड़क किनारे अमृत का सिर गोद में बैठे थे सैय्यूबः यह देख सैय्यूब भी ट्रक से उतर आया और हाईवे किनारे अपनी गोद में अमृत का सिर रखकर बैठ गया था. दोनों को झांसी के एक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां अमृत ने दम तोड़ दिया था. जिस एंबुलेंस में अमृत का शव गांव भेजा गया, उसी में सैय्यूब भी बैठकर साथ आया. सैय्यूब ने अंतिम संस्कार कराया और क्रिया-क्रम में भी मदद की थी. जब सड़क किनारे बैठे हुए सैय्यूब गीले रुमाल से अमृत का चेहरा पोछ रहा था, तभी किसी ने फोटो खींच ली थी. यह फोटो जमकर वायरल हुई थी और दुनिया के सामने अमृत और सैय्यूब की दोस्ती सामने आई थी.
अब दुबई में रह रहे सैय्यूबः सैय्यूब अपने दोस्त की मौत से काफी टूट गया और उसने भारत छोड़ने का फैसला कर लिया. वर्तमान में अय्यूब दुबई में नौकरी कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है. वहीं, अमृत की मौत के बाद उसका परिवार असहाय हो गया, परिवार की माली हालत काफी खराब है. सैय्यूब ने अमृत के परिवार की मदद की और गांव में ही एक छोटी से दुकान खुलवा दिया. जिससे अमृत के पिता और मां अपना जीवन यापन कर रहे है. उसकी दो बहनों की शादी के भी अय्यूब ने आर्थिक सहायता की थी.
अमृत और सैय्यूब ने जैसी दोस्ती निभाई है, वैसी मैंने अभी तक नहीं देखी है. सैय्यूब ने हमेशा मेरे बेटे का साथ दिया. दोनों साथ काम करते थे. जब बेटा अमृत बीमार हुआ तब भी वह साथ दिए, अस्पताल में साथ रहे. इतना नहीं बेटे की मौत के बाद भी वह साथ रहे और अंतिम संस्कार कराया. बेटे की फिल्म है तो देखना चाहूंगी.- शोभा देवी, मां
कांस फिल्म में भी फिल्म की हुई सराहनाः इसी कहानी पर करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन हाउस ने होमबाउंड फिल्म बनाई है. इस फिल्म का निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता नीरज घेवान ने किया है. होमबाउंड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली पहचान मई 2025 में मिली, जब यह कान्स फ़िल्म फ़ेस्टिवल में प्रदर्शित हुई. फिल्म के भावनात्मक ताने-बाने और सच्ची घटनाओं ने दर्शकों को इतना प्रभावित किया कि प्रदर्शन के बाद हॉल में मौजूद सभी लोगों ने पूरे 9 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाईं थी.
“अपने ही पानी में पिघल जाना बर्फ का मुक़द्दर होता है”#Homebound has travelled across festivals around the world but its true identity lies in its return—its homebound journey back to the motherland.— Neeraj Ghaywan (@ghaywan) September 26, 2025
And for me, it means a long arduous wait over a decade to put out a second… pic.twitter.com/qyLylkMSUq
बेटे की मौत के बाद कोई आर्थिक सहायता सरकार से नहीं मिली. परिवार का जीवन यापन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. गांव में ही एक छोटी सी टॉफी बिस्किट की दुकान खोलकर परिवार चला रहे हैं. बेटे की मौत के बाद काफी मुश्किल से जिंदगी गुजर रही है. अब अमृत और अय्यूब की दोस्ती पर एक फिल्म बनाई गई है, जो आस्कर के लिए नामित हुई है तो उन्हें इस बात की काफी खुशी है. वे चाहते है सरकार से उन्हें कुछ मदद मिले तो एक बेटी की शादी और खाने के लिए दो जून की रोटी का इंतजाम हो.-रामचरन, अमृत के पिता
एक साल पहले अमृत के माता-पिता से मिलने आए थे निर्माताः हालांकि, इस फिल्म के असली नायक अमृत और सैय्यूब के परिवारों ने अब तक यह फिल्म नहीं देखी है. सैय्यूब के भाई सुहैल और अमृत के भाई शिवम ने केवल यू-ट्यूब पर फ़िल्म का ट्रेलर देखा है. अमृत के परिवार को तो यह अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके बेटे की ज़िंदगी की कहानी कभी दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंचेगी. अमृत के पिता रामचरन और मां शोभा देवी ने बताया कि करीब एक साल पहले मुंबई से कुछ लोग आए थे, जिन्होंने फ़िल्म बनाने की बात कहकर परिवार से कुछ जानकारियाँ लीं और कुछ पैसे देकर चले गए थे. दुबई में सैय्यूब ने अमृत के परिवार की इन आर्थिक कठिनाइयों के बारे में निर्देशक को विस्तार से बताया. इस पर निर्देशक नीरज घेवान ने परिवार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है.
इंसानियत और दोस्ती की मिसाल कायम कीः सैय्यूब के पिता मोहम्मद यूनुस सिद्दीकी ने अपने बेटे पर गर्व जताते हुए कहा, “बेटे ने मज़दूरी करते हुए भी इंसानियत और दोस्ती की मिसाल कायम की. फ़िल्म की कहानी केवल दुखद घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अटूट दोस्ती की मिसाल भी पेश करती है. अमृत के निधन के बाद, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई. ऐसे समय में सैय्यूब ने सच्चे दोस्त का फर्ज निभाते हुए अमृत की बहनों रीमा और सीमा की शादी में आर्थिक मदद देकर परिवार का सहारा बने.
ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रविन्द्र पटेल ने बताया उनके गांव के दो युवक अमृत और अय्यूब की दोस्ती के बारे में सभी जानते हैं. अब इनकी कहानी पर एक फिल्म बनी है तो इसको लेकर ग्रामवासी काफी खुश है. फिल्म की वीडियो मिलते ही वे इसे प्रोजेक्टर पर लगाकर पूरे गांव के लोगों को दिखाएंगे.
